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Авария дня. Пожилая женщина из Чехии устроила смертельное ДТП

Авария дня. Пожилая женщина из Чехии устроила смертельное ДТП (5 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2020 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   массовое дтп   смертельное дтп   
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На автомагистрали D8 возле города Ловосице пожилая автомобилистка выехала с заправочной станции и поехала по встречной полосе. Вскоре нарушительница столкнулась с фургоном и еще двумя автомобилями.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   массовое дтп   смертельное дтп   
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4  комментария
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828
Медвежья Ферма 3 часа назад
Старая пи..а, конесно, накосячила, но, сцуко, куда смотрел водила на фургоне? Он же даже не думал ни торомозить, ни рулить.
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Max Lu 8 минут назад
фишки вышли на интернациональный уровень по теме аварий?
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Баба за рулем - горе в семье. Пожилая баба за рулем - ужас на дороге.
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Johnny

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