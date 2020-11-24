На автомагистрали D8 возле города Ловосице пожилая автомобилистка выехала с заправочной станции и поехала по встречной полосе. Вскоре нарушительница столкнулась с фургоном и еще двумя автомобилями.
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В результате аварии погибла 72-летняя виновница, еще один человек был доставлен на машине скорой помощи в травматологический центр.
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