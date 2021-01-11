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Авария дня. В Калужской области ДТП с легковушкой и двумя фурами перекрыло трассу

Авария дня. В Калужской области ДТП с легковушкой и двумя фурами перекрыло трассу (6 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2021 11:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   массовое дтп   
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9 января, на трассе М-3 «Украина» в Мещовском районе 45-летний водитель автомобиля Toyota Camry, по предварительной информации, столкнулся со встречной фурой. Большегруз вылетел на встречную и столкнулся с другой фурой.
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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   массовое дтп   
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16  комментариев
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73k
Броненосец Потелкам Час назад
Ну зато фурщики "лупасили под соточку" по заснеженной дороге.....
У грузовиков, кстати, в России зимней резины не бывает....
разве что замерзший презерватив в бардачке.....
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12k
Объект реальности 55 минут назад
Регу низачто прилетело.
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Johnny

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