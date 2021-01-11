9 января, на трассе М-3 «Украина» в Мещовском районе 45-летний водитель автомобиля Toyota Camry, по предварительной информации, столкнулся со встречной фурой. Большегруз вылетел на встречную и столкнулся с другой фурой.
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В аварии травмированы оба водителя фур
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Метки: аварии авария дня авто видео дтп массовое дтп
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