На эстакаде по улице Северной в Обнинске столкнулись три машины. Виновником стал 41-летний водитель Hyundai Elantra, он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Renault Logan и Chevrolet Lacetti.
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