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Авария дня. ДТП с тремя иномарками в Калужской области

Авария дня. ДТП с тремя иномарками в Калужской области (3 фото + 2 видео)

Автор:
02 декабря 2020 12:15
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   занос   массовое дтп   
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На эстакаде по улице Северной в Обнинске столкнулись три машины. Виновником стал 41-летний водитель Hyundai Elantra, он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Renault Logan и Chevrolet Lacetti.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   занос   массовое дтп   
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