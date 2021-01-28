Боевой бурят на «Камри»: в Улан-Удэ виновник ДТП набросился на водителя

На улице Ерабнова в Улан-Удэ мужчина за рулем белой Toyota Camry, при перестроении, специально стукнул Prius в соседней полосе. После небольшого ДТП виновник стал оскорблять оппонента, толкнул и нанес несколько ударов.
Момент столкновения. Смотреть с 0:20
Конфликт после ДТП
Как сообщили в МВД Бурятии, по данному происшествию сейчас проводится проверка.
– По факту ДТП по улице Ербанова с участием автомашин Toyota Camry и Toyota Prius сотрудниками ГИБДД осуществлен выезд на место происшествия. В отношении водителя автомобиля Toyota Camry вынесено постановление по статье 12.14 КоАП («Нарушение правил маневрирования»). Второй участник происшествия обратился в медицинское учреждение, по данному факту управлением МВД России по городу Улан-Удэ проводится проверка, – прокомментировали в пресс-службе полиции.
Между тем в полиции отметили, что пострадавший водитель сам не «безгрешен». За два года автор видео 15 раз попадал в ДТП и неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
– По факту ДТП по улице Ербанова с участием автомашин Toyota Camry и Toyota Prius сотрудниками ГИБДД осуществлен выезд на место происшествия. В отношении водителя автомобиля Toyota Camry вынесено постановление по статье 12.14 КоАП («Нарушение правил маневрирования»). Второй участник происшествия обратился в медицинское учреждение, по данному факту управлением МВД России по городу Улан-Удэ проводится проверка, – прокомментировали в пресс-службе полиции.
Между тем в полиции отметили, что пострадавший водитель сам не «безгрешен». За два года автор видео 15 раз попадал в ДТП и неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
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а вот перестраиваться после поворота на полосу, которая не свободна уже другой случай, который и привёл к аварии
Я не понял к чему это было сказанно?!? в данный момент он являтся пострадавшим! или сказанули ради того чтоб набор слов повысить?