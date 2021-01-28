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Боевой бурят на «Камри»: в Улан-Удэ виновник ДТП набросился на водителя

Боевой бурят на «Камри»: в Улан-Удэ виновник ДТП набросился на водителя (1 фото + 2 видео)

Автор:
28 января 2021 12:37
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автохам   видео   дтп   конфликт на дороге   разборки   
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На улице Ерабнова в Улан-Удэ мужчина за рулем белой Toyota Camry, при перестроении, специально стукнул Prius в соседней полосе. После небольшого ДТП виновник стал оскорблять оппонента, толкнул и нанес несколько ударов.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автохам   видео   дтп   конфликт на дороге   разборки   
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5  комментариев
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10k
Антон Семёныч 46 минут назад
А зачем регистратор, водила приуса, при повороте направо, взял и сместился в левый ряд, вытеснив при этом камрюху, а не спокойно продолжил движение в своём, как это сделал перед ним, 200ый крузер черного цвета.
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2k
Max Lu Антон Семёныч 41 минуту назад
ну это случай до аварии. согласен что не красиво
а вот перестраиваться после поворота на полосу, которая не свободна уже другой случай, который и привёл к аварии
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27k
lem02 14 минут назад
Дурной бурят теперь может легко продать свою Камри, что бы оплатить услуги адвоката. Идиот.
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1k
Pavel 19 минут назад
Между тем в полиции отметили, что пострадавший водитель сам не «безгрешен». За два года автор видео 15 раз попадал в ДТП и неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
Я не понял к чему это было сказанно?!? в данный момент он являтся пострадавшим! или сказанули ради того чтоб набор слов повысить?
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