Боевой бурят на «Камри»: в Улан-Удэ виновник ДТП набросился на водителя

Как сообщили в МВД Бурятии, по данному происшествию сейчас проводится проверка.



– По факту ДТП по улице Ербанова с участием автомашин Toyota Camry и Toyota Prius сотрудниками ГИБДД осуществлен выезд на место происшествия. В отношении водителя автомобиля Toyota Camry вынесено постановление по статье 12.14 КоАП («Нарушение правил маневрирования»). Второй участник происшествия обратился в медицинское учреждение, по данному факту управлением МВД России по городу Улан-Удэ проводится проверка, – прокомментировали в пресс-службе полиции.



Между тем в полиции отметили, что пострадавший водитель сам не «безгрешен». За два года автор видео 15 раз попадал в ДТП и неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.