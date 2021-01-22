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Боевой бородач из Казани устроил мелкое ДТП и напал на оппонента

Боевой бородач из Казани устроил мелкое ДТП и напал на оппонента (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 11:52
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   мелкое дтп   разборки   
1775
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В Казани водитель автомобиля Lada Granta перестраивался в левый ряд и стулкнул Renault Laguna в задний бампер. Виновник ДТП вышел из машины и начал размахивать кулаками.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   мелкое дтп   разборки   
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23  комментария
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34k
dima423 2 часа назад
ппц он охеревший) мало того что виноват в дтп так еще и полез зачем то драться...
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18k
BiZ 3 минуты назад
небось чурку назвали чуркой, он и не ожидал голой правды, оттого и скакать начал..
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27k
Aleksandr 4 минуты назад
первая мысль при прочтении заголовка...
первая мысль при прочтении заголовка...
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1k
Lefterov 10 минут назад
мразь черная
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5k
кот базилий Полчаса назад
Опять чурка - "нэ выдыш я эду?"
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5k
mr.Poher 48 минут назад
Охеревшее зверьё.
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5k
z0_0b 57 минут назад
Чтоб ты сдох, чебуречное отродье
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11k
butata 58 минут назад
Обезьяна, хуле
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58k
Viktor 59 минут назад
Боевой бородач из Казани устроил мелкое ДТП и напал на оппонента
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3k
ваня панкин Час назад
Боевой бородач из Казани устроил мелкое ДТП и напал на оппонента
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1k
Александр Алехин Час назад
Сколько на фишках было воя про BLM и сколько возмущения что белое население пиндосии принижают. Зато в Росии чурки относятся к русским вообще как к говну. Как деды в армии к духам. Ноги уже открыто вытирают. Даже дрищеватая нищебродская чурка считает своим долгом вытереть ноги публично об русского в этой ситуации где он сам виноват. Но ничего, это другое, это нада понимать.
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30k
Alex Час назад
Борода прибавляет +5 к атаке и ярости боевого гнома
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9k
Антон Семёныч 2 часа назад
Спокойней надо быть ребятки, спокойней. Конечно это неприятно, когда там где ничего не предвещало, в тебя въехали, "ласточку" твою помяли. Но от того, что ты сейчас начнешь орать на виновника, вмятина уже не выправиться, это уже свершившийся факт. И от выяснения "зачем" и "почему" этого тоже не произойдёт. Спокойно заполняется европротокол, если виновник признал вину и разъехались. Если нет ждем гибдд. Несколько раз был в ситуации когда в меня въезжали, да там где этого вообще быть не должно. Кто-то по неопытности, кто-то по распиз.д.я.й.ству, в телефончик смотрели вместо соблюдения дистанции.
Пару раз я вообще не подходил ко второму участнику, пока гибдд не приехало. О чем с ним разговаривать? Недавно в пробке еле катились, бац...толчок сзади. Выхожу осмотреть, сзади молодой наездник. У меня от его самореза на номере, на черном бампере окружность небольшая. Машине моей меньше года. Неприятно, но не смертельно. Пожелал ему быть внимательнее и спокойно поехали дальше. Сэкономил и время и деньги.
А применительно к данной ситуации, водитель ренохи первый начал гнать на виновника, хотя какой уже в этом смысл.. Тот молча вышел.
А если бы бородач еще не дай бог оказался с ножом, как они любят.
Лежал бы сейчас реновод зашитый и в трубках дренажных и думал: "Вот оно мне надо было из-за куска металла?"
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−3
Тайный 2 часа назад
Так хз же, ниче не слышно, может он ему насовывает за язык длинный, ну да дтп, а если оскорблять с ходу, то почему бы и нет...
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8k
Мафусаил 2 часа назад
Надо было не разнимать а в бубен. Они по другому не понимают. А так да, наглость зашкаливает...
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11k
Serg2001 2 часа назад
А потом ноют: "А чего к нам так плохо относятся?"
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21k
Vazari 2 часа назад
Он просто привык, что ослик сам тормозит. Ни на что жать не надо.
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9k
Eltiftel 2 часа назад
дикий народ...
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1k
Степан Алкоголик 2 часа назад
Чурки! Они такие...
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