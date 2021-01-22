Боевой бородач из Казани устроил мелкое ДТП и напал на оппонента

В Казани водитель автомобиля Lada Granta перестраивался в левый ряд и стулкнул Renault Laguna в задний бампер. Виновник ДТП вышел из машины и начал размахивать кулаками.
Владелец автомобиля с регистратором вовремя успел разнять водителей
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Пару раз я вообще не подходил ко второму участнику, пока гибдд не приехало. О чем с ним разговаривать? Недавно в пробке еле катились, бац...толчок сзади. Выхожу осмотреть, сзади молодой наездник. У меня от его самореза на номере, на черном бампере окружность небольшая. Машине моей меньше года. Неприятно, но не смертельно. Пожелал ему быть внимательнее и спокойно поехали дальше. Сэкономил и время и деньги.
А применительно к данной ситуации, водитель ренохи первый начал гнать на виновника, хотя какой уже в этом смысл.. Тот молча вышел.
А если бы бородач еще не дай бог оказался с ножом, как они любят.
Лежал бы сейчас реновод зашитый и в трубках дренажных и думал: "Вот оно мне надо было из-за куска металла?"