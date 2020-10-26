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Отстойник списанных автомобилей «Почты России» в Москве

Отстойник списанных автомобилей «Почты России» в Москве (16 фото)

Автор:
26 октября 2020 10:04
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   mercedes-benz   авто   автомобили   заброшенные автомобили   почта   почта россии   
351
16
В одной из промзон была обнаружена стоянка автомобилей «Почты России», которые уже отработали свой срок. Большую часть парковки занимают грузовички марки Mercedes-Benz, хотя поподаются и другие автомобили.
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Метки: mercedes   mercedes-benz   авто   автомобили   заброшенные автомобили   почта   почта россии   
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7  комментариев
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37k
Сергей Полчаса назад
Там в кузовах ещё и неполученные посылки должны лежать.
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33k
Андрей Бертон Минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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69
ВИТАС 2 минуты назад
А почему нельзя их продать в Аукционе, я бы купил VW кадди например
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19k
Батончик с маком 5 минут назад
ездили бы на лисапетах как Печкин. а то 10 машин насмерть загонят, пока посылку по нашей необъятной родине довезут
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1k
Aleksandr Varich 23 минуты назад
Зато директор "почты" себе годовую премию в 95 000 000 выписал.
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620
Денис Федоров Полчаса назад
Почта России богатая же...Пофиг пусть гниют....
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31k
Элек Мек Полчаса назад
Номера не сняты,значит стоят на учёте и платят транспортный налог.
Значит в Почте России чудаки или у них денег немеряно,а может на этих машинах "работают" водители на которых списываются расходы на содержание автопарка и кто то получает зарплату за несуществующих водителей.
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