Отстойник списанных автомобилей «Почты России» в Москве

В одной из промзон была обнаружена стоянка автомобилей «Почты России», которые уже отработали свой срок. Большую часть парковки занимают грузовички марки Mercedes-Benz, хотя поподаются и другие автомобили.
В основном, на этой стоянке представлены модели фирмы Mercedes-Benz. Возможно, у "Почты" с ними был какой-то контракт на закупку автотранспорта. Машины все открыты, можно залезть в любую и посидеть внутри.
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У многих авто даже открыты окна, поэтому салон быстро покрывается мхом и плесенью. Приборная панель покрыта толстым слоем пыли, видимо, не первый год простоя за плечами у этого трудяги.
Как выяснилось - сама территория, куда свезены автомобили, отгорожена от действующей части забором. Сюда редко заглядывают люди.
За время нашего нахождения здесь никого замечено не было.
За время нашего нахождения здесь никого замечено не было.
Конечно, картина очень печальная. Машины стоят без дела, когда в провинциальных городах все еще возят почту на стареньких и ржавых УАЗах-буханках. Пока еще вполне пригодный для использования автопарк просто гниет на глазах в самом сердце нашей столицы.
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Значит в Почте России чудаки или у них денег немеряно,а может на этих машинах "работают" водители на которых списываются расходы на содержание автопарка и кто то получает зарплату за несуществующих водителей.