Отстойник списанных автомобилей «Почты России» в Москве

Конечно, картина очень печальная. Машины стоят без дела, когда в провинциальных городах все еще возят почту на стареньких и ржавых УАЗах-буханках. Пока еще вполне пригодный для использования автопарк просто гниет на глазах в самом сердце нашей столицы.