Печальное зрелище: брошенный в лесу Land Cruiser весь порос мхом

Основное отличие между моделью Тойота для японского рынка и Lexus для европейского рынка состоит в том, что руль находится в бардачке!



В остальном это абсолютно идентичные автомобили, которые собираются на одном и том же заводе, но клеят разные шильдики.



Магнитола тоже пропала. Высокая влажность создала новый живой мир в некогда легендарном автомобиле.