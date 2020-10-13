Печальное зрелище: брошенный в лесу Land Cruiser весь порос мхом

Япония. Небольшая лесная чаща, в которой притаился Toyota Land Cruiser. Машина заехала своим ходом в тупик, где ее просто бросили на произвол судьбы!
Ничего удивительного, что большинство не слышало про модель Land Cruiser Cygnus, ведь это всем известный Lexus LX470, который продается только в Японии.
Посетив Японию, я понял, что японцы одна из самых сумасшедших и непонятных наций. А как еще можно объяснить, что достаточно крутой автомобиль просто выкинули в лесу?
15 лет парковки в лесу фантастически изменили автомобиль, такое чувство что пройдет еще немного времени и он полностью сольется с местным пейзажем.
Заднее колесо стащили, но с остальными не стали заморачиваться.
Заднее колесо стащили, но с остальными не стали заморачиваться.
Основное отличие между моделью Тойота для японского рынка и Lexus для европейского рынка состоит в том, что руль находится в бардачке!
В остальном это абсолютно идентичные автомобили, которые собираются на одном и том же заводе, но клеят разные шильдики.
Магнитола тоже пропала. Высокая влажность создала новый живой мир в некогда легендарном автомобиле.
В остальном это абсолютно идентичные автомобили, которые собираются на одном и том же заводе, но клеят разные шильдики.
Магнитола тоже пропала. Высокая влажность создала новый живой мир в некогда легендарном автомобиле.
У меня такое чувство, что стоит поменять аккумулятор и надежный японец легко заведется и сможет даже сам покинуть место заточения!
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Ну а по поводу "нафига бросили" - узкоглазые вообще любители пойти в лес и тихо под ёлкой помереть. Может и бывший хозяин достал свой режичек и сделал себе сеппуку, в простонародье называемый харакири.