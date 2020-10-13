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Печальное зрелище: брошенный в лесу Land Cruiser весь порос мхом

Печальное зрелище: брошенный в лесу Land Cruiser весь порос мхом (9 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 10:11
Сообщество : Автомир
Метки: jdm   land cruiser   toyota   toyota land cruiser   авто   автомир   автомобили   заброшенные автомобили   
3124
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Япония. Небольшая лесная чаща, в которой притаился Toyota Land Cruiser. Машина заехала своим ходом в тупик, где ее просто бросили на произвол судьбы!

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Метки: jdm   land cruiser   toyota   toyota land cruiser   авто   автомир   автомобили   заброшенные автомобили   
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19  комментариев
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12k
Алексей 2 дня назад
Будь такое в России, я бы сказал, что либо воришки кинули машину в отстойник, а потом не смогли забрать. Либо хозяина стоит тоже поискать неподалеку...
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5k
Курык Марий™ 2 дня назад
Продаётся новый Джип с внедорожным обвесом. за 30 тыщь рублей.
Самовывоз из Черного болота в Карелии. Координаты по ДЖИПИЭС 52.467; 55.348. Ориентир - торчащая из трясины антена
Условия продажи - рассказ, как вы его от туда смогли эвакуировать.
Продаётся новый Джип с внедорожным обвесом. за 30 тыщь рублей. Самовывоз из Черного болота в Карелии. Координаты по ДЖИПИЭС 52.467; 55.348. Ориентир - торчащая из трясины антена Условия продажи - рассказ, как вы его от туда смогли эвакуировать.
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340
Данное родителями при рождении Курык Марий™ 5 часов назад
ну с картинкой ты пролетел... Сценик хоть и 4х4 но совсем не джип :)
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2k
Laplander 2 дня назад
Ничего страшного. Подъедет Ильдар автоподбор, на час двадцать снимет видос, и вуаля. Похвалит Тойоту и посоветует бензонасос поменять.
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4k
кот базилий 2 дня назад
У них он мхом порос, а у нас от него одна рама бы осталась...через три дня.
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13k
Ego sum qui sum 2 дня назад
а трупы внутри чем поросли?
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187
Влад 2 дня назад
Длительное стояние без соответствующей консервации плюс не гаражное хранение негативно скажется на авто. И она вряд ли уже куда поедет своим ходом. Хоть это и Тойота...
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21k
Dobry vojak Svejk 2 дня назад
Заднее колесо стащили или всё-таки запаску? Не факт, что она там вообще была в момент "вечной парковки" )
Ну а по поводу "нафига бросили" - узкоглазые вообще любители пойти в лес и тихо под ёлкой помереть. Может и бывший хозяин достал свой режичек и сделал себе сеппуку, в простонародье называемый харакири.
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20k
sportage030 2 дня назад
Японцы следят за экологией? Особенно когда выливают млн тонн радиоактивной воды с фукусимы в мировой океан...
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3k
Едондер пуп 2 дня назад
Унесённые призраками. Просто дочки с ними не было...
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49k
pynh 2 дня назад
Фигасе, у вас там лесные рощи с бетоном.
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15k
SolomonA 2 дня назад
Когда пошел за грибами и не смог потом найти машину...
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13k
Габит Калыков 2 дня назад
А я-то думаю, почему TLC, если это Lexus?!
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16k
Сергей Габит Калыков 2 дня назад
Везде значки Тойоты.
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13k
Габит Калыков Сергей 2 дня назад
Да я о том, что не знал, что Lexus в Японии под лэйблом Toyota выпускался.
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17k
Сергей Костюнин Габит Калыков 2 дня назад
Ну тыыы ии ...Лексус это и есть Тойота )))
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13k
Габит Калыков Сергей Костюнин День назад
Да, бля... Знаю я, что Lexus - это люксовый бренд Toyota, так же, как и Infinity - люксовый бренд Nissan и пр.
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340
Данное родителями при рождении Габит Калыков 5 часов назад
не... нет так. Не люксовый бренд, а бредн для США.
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