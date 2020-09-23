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Немец колесит по миру в поисках идеальной фотографии брошенного авто

Немец колесит по миру в поисках идеальной фотографии брошенного авто (16 фото)

Автор:
23 сентября 2020 08:37
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   заброшенные автомобили   фото   фотограф   фотомир   
446
16
На заглавном фото изображен розовый Dodge времен расцвета автомобильного дизайна Америки. Густая трава на участке и выбитые окна дома красноречиво свидетельствуют о том, что дом и автомобиль заброшены много лет.

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Метки: авто   автомир   автомобили   заброшенные автомобили   фото   фотограф   фотомир   
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иванов дмитрий 3 часа назад
Потратил всю жизнь в поисках идеальной фотографии брошенного авто )
Этот чувак знает смысл жизни !
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