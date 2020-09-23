Немец колесит по миру в поисках идеальной фотографии брошенного авто

На выставках посетители часто спрашивают Дитера о месте нахождения данных локаций, на что фотограф отвечает: “Я могу назвать Вам место, но Вам придется лететь 12 часов на самолете и ехать на машине 2000 километров, а машины там может уже и не быть…”. Интерес вызывают не только сами работы как произведение искусства, гораздо интереснее истории, стоящие за ними. Например, выше обозначенный розовый Dodge был припаркован возле дома владельцем за два дня до его смерти. А было это в 1977 году. С тех пор дом навещали только дожди и ветер. И это печально.