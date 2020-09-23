Немец колесит по миру в поисках идеальной фотографии брошенного авто

На заглавном фото изображен розовый Dodge времен расцвета автомобильного дизайна Америки. Густая трава на участке и выбитые окна дома красноречиво свидетельствуют о том, что дом и автомобиль заброшены много лет.
Dodge 1960, Монтана, США
Картина грустная и удручающая, но именно такие сцены из прошлого и привлекают немецкого фотографа Дитера Кляйна, исколесившего полмира в поисках заброшенных автомобилей. Дитер опубликовал книгу “Потерянные колеса”, целиком посвященную останкам автомобилей, потратив на подбор материала около года и более 70 000 километров.
Porsche 356 1950, Германия
На выставках посетители часто спрашивают Дитера о месте нахождения данных локаций, на что фотограф отвечает: “Я могу назвать Вам место, но Вам придется лететь 12 часов на самолете и ехать на машине 2000 километров, а машины там может уже и не быть…”. Интерес вызывают не только сами работы как произведение искусства, гораздо интереснее истории, стоящие за ними. Например, выше обозначенный розовый Dodge был припаркован возле дома владельцем за два дня до его смерти. А было это в 1977 году. С тех пор дом навещали только дожди и ветер. И это печально.
Пирамида из Saab и Austin, Швеция
Кляйну уже прилично за 60 и он занимается фотографией более 40 лет. В юности он мечтал стать пианистом, дизайнером или фотографом. Уже в подростковом возрасте Дитер отчетливо понимал, что недостаточно хорош ни как пианист, ни как художник, поэтому сконцентрировался на фотографии. Сделав карьеру в региональных и национальных печатных изданиях, Дитер всегда искал что-то действительно уникальное, что сможет увековечить его имя! И это случилось в 2008 году.
Citroen 7U 1935, Франция
Отдыхая с супругой на юго-западе Франции Дитер наткнулся на грузовичок Citroen практически полностью поглощенный лесом. Дерево проросшее через днище и руль автомобиля запали фотографу в душу. Далее на заброшенной ферме ему попались несколько легковых автомобилей, оставленных несколько десятилетий назад. Вернувшись через некоторое время с камерой, немец положил начало своему большому проекту!
Citroen Traction Avant, Франция
Последовали путешествия по пяти европейским странам и 39-ти штатам США. Попутно проводились выставки, получались множественные награды на фотоконкурсах. Тема заброшенных автомобилей, как говорится “зашла”.
Ford 1946, Невада, США
Иногда автомобили оказываются в лесах не совсем типичным образом. Например, один человек в Германии задумал такой перфоманс. Загодя готовясь к своему 50-летию на рубеже веков, он приобрел 50 автомобилей, произведенных в 1950 году, включая Porsche 356 на фото выше, и расставил их на территории своего имения в хаотичном порядке. В день 50-летия были приглашены 1000 гостей, которые лицезрели 50 ветхих классических автомобиля, поглощаемых природой: ржавчина, мох и вот это вот всё… Психиатры без работы явно не останутся…
Pontiac Gtand Prix 1974, Вайоминг, США
Главная идея, которую в свою работу вкладывает Дитер Кляйн состоит в иллюстрации неизбежной силы природы. Сколько бы человек не подчинял себе землю, стоит людям уйти, природа восстанавливается и поглощает остатки деятельности человека, будь то жилые дома в Чернобыле или автомобили во французском лесу. И еще это красиво!
Вот такая книга получилась, стоит 55 долларов. Книга на немецком и английском языках. Заказать можно на западных сайтах
Источник:
Ссылки по теме:
- Абсолютно новая Toyota Corolla 11-й год стоит на парковке без движения
- Около десятка советских «Волг» обнаружили в Саудовской Аравии
- Фотограф из Лос-Анджелеса коротает время самоизоляции ночной охотой на винтажные автомобили
- Невероятное зрелище: Румынский автомобиль Dacia 1300 на пустынных улицах Нью-Йорка
- В Подмосковье нашли реплику Porsche 959, которая 10 лет стоит под открыты небом
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...
Этот чувак знает смысл жизни !