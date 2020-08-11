Porsche Carrera GT стоит уже 8 лет: заброшенный дилерский центр суперкаров в Китае

Закрытые автосалоны - не самое приятное зрелище, но они могут быть довольно интересными, если в них стоят действительно особенные редкие автомобили. Этот забытый дилерский центр суперкаров в Китае является домом для Porsche Carrera GT, Ferrari 575 Superamerica и Chevrolet Corvette Z06.
Фотографии ярко-красного Porsche Carrera GT опубликованы в инстаграм-аккаунте cherongermando. Автор фото утверждает, что сделаны они в помещении заброшенного дилерского центра, который представлял в Китае интересы марок Ferrari и Maserati.
По некоторым данным, этот дилерский центр был одной из первых компаний, официально продававших в Китае итальянские суперкары. Однако дилерство пало жертвой объявленной в Поднебесной в 2007 году кампании по борьбе с коррупцией и в один прекрасный момент просто закрылось.
По мнению фотографа, Porsche Carrera GT пылится в этом помещении с 2012 года. Утверждается, что этот суперкар имеет серийный номер 1 255 (всего Porsche собрала 1 270 таких машин) и является одним из всего трех экземпляров, выкрашенных в цвет Zanzibar Red Metallic. При этом, судя по фото, забытое купе пребывает в неплохом состоянии: возможно, восемь лет назад тогдашний владелец при помощи дилера пытался его перепродать.
Любопытно, что Porsche Carrera GT оказался не единственным заброшенным суперкаром в этом помещении. Фотограф обнаружил там еще парочку раритетов – Chevrolet Corvette Z06 пятого поколения и Ferrari 575 Superamerica. Какое именно будущее ждет «потеряшек», неизвестно.
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