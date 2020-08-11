Porsche Carrera GT стоит уже 8 лет: заброшенный дилерский центр суперкаров в Китае

По мнению фотографа, Porsche Carrera GT пылится в этом помещении с 2012 года. Утверждается, что этот суперкар имеет серийный номер 1 255 (всего Porsche собрала 1 270 таких машин) и является одним из всего трех экземпляров, выкрашенных в цвет Zanzibar Red Metallic. При этом, судя по фото, забытое купе пребывает в неплохом состоянии: возможно, восемь лет назад тогдашний владелец при помощи дилера пытался его перепродать.