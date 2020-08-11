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Porsche Carrera GT стоит уже 8 лет: заброшенный дилерский центр суперкаров в Китае

Porsche Carrera GT стоит уже 8 лет: заброшенный дилерский центр суперкаров в Китае (14 фото)

Автор:
11 августа 2020 12:13
Сообщество : Автомир
Метки: porsche   porsche carrera gt   авто   заброшенные автомобили   китай   находка   спорткар   суперкар   
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Закрытые автосалоны - не самое приятное зрелище, но они могут быть довольно интересными, если в них стоят действительно особенные редкие автомобили. Этот забытый дилерский центр суперкаров в Китае является домом для Porsche Carrera GT, Ferrari 575 Superamerica и Chevrolet Corvette Z06.

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Метки: porsche   porsche carrera gt   авто   заброшенные автомобили   китай   находка   спорткар   суперкар   
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Алексей 4 дня назад
У меня в деревне такой же красный стоит
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Олег

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