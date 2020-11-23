В заброшенном дилерском центре обнаружили сотни ржавых автомобилей, и их все еще можно купить

Сайт Collier Motors не обновлялся уже пять лет, а страницы в социальных сетях — как минимум три года (в 2018 году основатель фирмы скончался). Однако компания существует до сих пор, хоть по сути и лишь на бумаге. Технически руководят ею сыновья основателя Робби и Райан. И по данным The Drive, автомобиль со «склада» компании всё ещё можно купить, хотя и придётся потом вложить немалые средства в его восстановление.