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В заброшенном дилерском центре обнаружили сотни ржавых автомобилей, и их все еще можно купить

В заброшенном дилерском центре обнаружили сотни ржавых автомобилей, и их все еще можно купить (11 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 14:04
Сообщество : Автомир
Метки: AMC   barn find   авто   автомир   автосалон   заброшенные автомобили   
682
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В штате Северная Каролина, США, был обнаружен заброшенный автосалон с сотнями классических автомобилей. Внешне он больше похож на свалку, и большинство машин уже покрылись ржавчиной, но их все еще можно купить.

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Метки: AMC   barn find   авто   автомир   автосалон   заброшенные автомобили   
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4  комментария
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5k
радик геннадиевич Час назад
"автомобиль со склада ещё можно купить"
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Элек Мек 4 минуты назад
Зачем так далеко ехать?
Зачем так далеко ехать?
Зачем так далеко ехать?
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9k
котегRUS 59 минут назад
как я раньше жил не зная этого ???
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