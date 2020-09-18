В Подмосковье нашли реплику Porsche 959, которая 10 лет стоит под открыты небом

Главным образом сомнения в аутентичности 959-го вызвали очертания задней части, которая короче, чем у оригинала, и колёсные диски. На Porsche 959 колёса крепятся при помощи центральной гайки, а у автомобиля на фото хорошо различимы обычные ступицы с пятью болтами.



По сведениям самого автора фотографий, автомобиль находится на этом месте уже около 10 лет, а представляет он собой реплику Porsche 959 на базе Porsche 911 Turbo 930-й серии. Александр Москвин утверждает, что оригинальных 959-х в России нет.