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В Подмосковье нашли реплику Porsche 959, которая 10 лет стоит под открыты небом

В Подмосковье нашли реплику Porsche 959, которая 10 лет стоит под открыты небом (5 фото)

Автор:
18 сентября 2020 14:07
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   porsche   porsche 959   авто   автомир   автомобили   заброшенные автомобили   
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В Подмосковье нашли редкий Porsche 959, который попросту оставили гнить на дачном участке. Спорткар около 10 лет простоял под открытым небом и находится в удручающем состоянии.

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Метки: barn find   porsche   porsche 959   авто   автомир   автомобили   заброшенные автомобили   
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Вадим Штепа 17 часов назад
стремительный уродец (с)
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