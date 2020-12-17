В Туле водитель травмировал своего приятеля, решив покатать его на тюбинге за машиной

Автомобилист за рулем Ford Focus тросом привязал к машине тюбинг, на котором сидел его приятель, и устроил дрифт на парковке ТРЦ. В какой-то момент «ватрушка» врезалась в бетонное ограждение, а её пассажир получил серьезные травмы.
К счастью, экстремал остался жив, но получил серьезные травмы. На водителя составлен протокол за нарушение правил перевозки пассажиров
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