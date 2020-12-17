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В Туле водитель травмировал своего приятеля, решив покатать его на тюбинге за машиной

В Туле водитель травмировал своего приятеля, решив покатать его на тюбинге за машиной (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 15:04
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   ватрушка   видео   дтп   зимние забавы   тюбинг   
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Автомобилист за рулем Ford Focus тросом привязал к машине тюбинг, на котором сидел его приятель, и устроил дрифт на парковке ТРЦ. В какой-то момент «ватрушка» врезалась в бетонное ограждение, а её пассажир получил серьезные травмы.

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Метки: авария   авто   ватрушка   видео   дтп   зимние забавы   тюбинг   
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8  комментариев
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34k
Элек Мек 3 часа назад
В Туле водитель травмировал своего приятеля, решив покатать его на тюбинге за машиной
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7k
Tamdima 11 минут назад
Я так понимаю, подбежавшая была следующей в очереди на катание
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4k
кот базилий 51 минуту назад
Почемута смешно мне стало, [мат] об стенку....
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Если дрифтануть на тюбинге по паркингу, то райдер тюбинга получит хэд-инджюринг. А потом будет хоспиталайзинг и много месяцев тритмента.
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
ай молодцыыы
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559
Владимир 3 часа назад
Даже как-то символично получилось: человек на тюбинге это символ мечты а стена это 2020 год.
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NiThR0 Владимир Полчаса назад
Человек на тюбинге может быть и символ мечты, а вот человек на тюбинге, привязанном к автомобилю, это символ слабоумия и отваги.
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