В Туле водитель травмировал своего приятеля, решив покатать его на тюбинге за машиной

Автомобилист за рулем Ford Focus тросом привязал к машине тюбинг, на котором сидел его приятель, и устроил дрифт на парковке ТРЦ. В какой-то момент «ватрушка» врезалась в бетонное ограждение, а её пассажир получил серьезные травмы.

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