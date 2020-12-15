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Водитель хотел проскочить на красный, но вылетел на тротуар и сбил женщину

Водитель хотел проскочить на красный, но вылетел на тротуар и сбил женщину (4 фото + 2 видео)

Автор:
15 декабря 2020 14:51
Сообщество : Аварии
Метки: skoda   авария   авто   авто авария   видео   дтп   на красный   проскакун   
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На перекрестке проспекта Поля и улицы Гавриленко в Днепре водитель Skoda начал движение не дождавшись зеленого сигнала светофора и совершил столкновение с кроссовером Toyota. От удара автомобиль виновника отбросило на тротуар, где он задел женщину-пешехода.

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Метки: skoda   авария   авто   авто авария   видео   дтп   на красный   проскакун   
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5  комментариев
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34k
Элек Мек 2 часа назад
Тётенька ни за что получила поджопник.
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26k
Игорь Час назад
Я тоже стою у перехода подальше от проезжей части. Желательно еще прикрыться столбом от летящего потока. Ибо каждый второй летит так словно на КТ-легких очередь пропускает... :-)
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3k
Петр Час назад
Не на тот светофор водятел шкоды смотрел. Тут перекресток с двумя пересечениями проезжей части. Вдали загорелся зеленый, но не для него. Он медленно крался на свой красный и думал - вот уроды проскакуны)
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1k
Pavel Час назад
це ейропа!
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4k
SSD 2 часа назад
146% - гонялись между собой эти придурки. Там первый вообще летел низЕнько...
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