Водитель хотел проскочить на красный, но вылетел на тротуар и сбил женщину

На перекрестке проспекта Поля и улицы Гавриленко в Днепре водитель Skoda начал движение не дождавшись зеленого сигнала светофора и совершил столкновение с кроссовером Toyota. От удара автомобиль виновника отбросило на тротуар, где он задел женщину-пешехода.
Женщине-пешеходу вызвали скорую, её увезли на осмотр в больницу.
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