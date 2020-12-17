14 декабря, в темное время суток на трассе Сургут – Лянтор внедорожник Lexus влетел в стоящий на проезжей части трал. Автомобиль получил серьезные повреждения, однако, по словам очевидцев, в результате ДТП люди серьезно не пострадали.
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Неожиданно на трассе возник стоящий трал без аварийной сигнализации, в который внедорожник врезался на скорости 95 км/ч
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Метки: lexus авария авария дня авто авто авария видео дтп
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