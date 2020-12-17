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Авария дня. В Югре внедорожник влетел в трал

Авария дня. В Югре внедорожник влетел в трал (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 11:45
Сообщество : Аварии
Метки: lexus   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   
1217
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14 декабря, в темное время суток на трассе Сургут – Лянтор внедорожник Lexus влетел в стоящий на проезжей части трал. Автомобиль получил серьезные повреждения, однако, по словам очевидцев, в результате ДТП люди серьезно не пострадали.
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Метки: lexus   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   
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996
Tu9R 3 часа назад
Если не видишь дорогу впереди себя - поднажми педаль газа

Если не видишь дорогу впереди себя - поднажми педаль газа
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−130
im240 Полчаса назад
чукча не водитель, чукча охотник
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4k
Wadim Полчаса назад
Дальний включить? Неее....зачем? Скорость снизить? Неее, нажмём, пожалуй, ещё тапочку. Прям в пол.
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−30
green 51 минуту назад
Идеальная ловушка! Светом надо было сам грузовик подсветить а не в глаза направлять. Да и знак на недостаточном расстоянии и так, что объехать его возможно справа а не слева. Вот пишите, что мол свет на своей полосе виден, да где вы полосу то видите? Где свет горит там встречка должна быть а своя полоса правее, вот водила правее и держался. Выглядит все так, как буд-то свет от встречного авто которое еще далеко, а раз он виден то своя полоса свободна. Если уж не моргает аварийка то гореть должен красный фонарь. Ловушка!
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628
Алексей Час назад
хорошо что Крузак... ехал бы на малолитражке, уже бы хоронили
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60
Сусанин Час назад
Свет - говно, скорость превышена. На мониотре смотреть - очко сжимается.
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5k
Игорь 2 часа назад
ну не знаю - скорость 115 км, на своей полосе светит непонятный огонь - может скинуть скорость?
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8k
Атеист Игорь 2 часа назад
Зачем? Огонь испугается и убежит, а барин на паркетнике поедет дальше))
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4k
Странник 3 часа назад
Видя впереди непонятный огонь, который приближается, который на его полосе, мысль притормозить у водилы лексуса не появилась?
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1k
Гарри Слепнер 3 часа назад
Да и почему, собственно , с проезжей части не убрали трал? Даже сломанный трал волоком можно протащить на обочину. Хотя бы наполовину, если обочина узкая. А на этой дороге мало где она такая. Я МАЗом 537 таскал похожий трал. Даже побольше.
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9k
Олегbl4 Гарри Слепнер 2 часа назад
Давно там не ездил. Но дорога на Лянтор особо хорошей не была и обочины как таковой не было, сразу кювет. Да и еще переметы там постоянные.
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1k
Гарри Слепнер Олегbl4 2 часа назад
Я по этой дороге ездил в 91-92-ом годах. Она плыла как хотела. Болота живые. Больше 60-ти ехать страшно было. Волны. Я на КрАЗе щебень на АБЗ возил по ней на Лянтор. Потом её сделали. Новую рядом проложили. Вроде как держится. Только знаки везде ограничения 70 км/ч. Там немного участков без ограничения. Но мы же на Лексусе.
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1k
Гарри Слепнер 3 часа назад
Этот знак устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности. Однако это расстояние должно быть не менее 15 м от транспортного средства в населенных пунктах и 30 м - вне населенных пунктов.
Что-то подсказывает, что знак стоял гораздо ближе.
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1k
Гарри Слепнер Владимир Панин Час назад
Может поискать?
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1k
Николай Владимир Панин Час назад
может быть потому что виновниками бывают только живые существа?
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32k
Игорь Sanar 42 минуты назад
Если фара приближается пропорционально твоей скорости, а не 1,5-2раза быстрее, то это уже должно наводить на какие-то мысли, тем более на такой дороге (да на любой дороге, где можно встретить спец.технику, как на рисунке). А в данных условиях мысль должна быть одна: притормозить, и ехать очень-очень медленно.

На картинке ЦА-320 между Усинском и Головными.
Если фара приближается пропорционально твоей скорости, а не 1,5-2раза быстрее, то это уже должно наводить на какие-то мысли, тем более на такой дороге (да на любой дороге, где можно встретить спец.технику, как на рисунке). А в данных условиях мысль должна быть одна: притормозить, и ехать очень-очень медленно. На картинке ЦА-320 между Усинском и Головными.
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32k
Игорь Гарри Слепнер 40 минут назад
Для суда может быть только один аргумент: близко установленный знак аварийной остановки. Но есть и другой аргумент - скорость Лексуса...
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4k
Sanar Игорь Полчаса назад
Да это понятно, нормальные водители так и делают, при первом просмотре я сам не понял что фара на месте, но это видео оно всего не передаёт. Повезло регу что машина надёжная, был бы седан - был бы пострадавший или хуже. По поводу спецтехники - сами на ДВ с лесовиками задолбались воевать, могут переезжая на другую деляну трактор с вагончиком или грейдер бросить сломанный на таёжной дороге и похрен им что кто-нибудь влупить может, раз сам ели увернулся, ну ладно мы с угодий ездим аккуратно, а там три деревни и контингент разный.
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9k
Алексей 3 часа назад
Лапы трала надо было вытащить ,подлетел бы выше кабины
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14k
Dr.CrAzY 3 часа назад
> "Неожиданно на трассе возник стоящий трал без аварийной сигнализации, в который внедорожник врезался на скорости 95 км/ч"
-
а неожидано возникший аварийный знак водила просто проигнорировал...
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