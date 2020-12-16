УГИБДД УМВД России по Архангельской области опубликовало видео смертельного ДТП, произошедшего 22 ноября на перекрестке улиц Мира и Карла Маркса в городе Шенкурске. Водитель Mercedes в состоянии алкогольного опьянения не уступил дорогу и сбил велосипедиста.
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Водитель авто с места происшествия скрылся. Вскоре его задержали стражи порядка. Это местный житель 1984 года рождения. За рулём он был в состоянии алкогольного опьянения, к тому же не имел прав.
Велосипедист 1961 года рождения от полученных травм скончался.
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