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Авария дня. Пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста в Архангельской области

Авария дня. Пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста в Архангельской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 10:10
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   велосипедист   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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УГИБДД УМВД России по Архангельской области опубликовало видео смертельного ДТП, произошедшего 22 ноября на перекрестке улиц Мира и Карла Маркса в городе Шенкурске. Водитель Mercedes в состоянии алкогольного опьянения не уступил дорогу и сбил велосипедиста.
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Метки: авария   авария дня   авто   велосипедист   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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12  комментариев
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SSD Час назад
По моему, велосипедист обязан спешится при пересечении дороги, чтоб по сторонам успеть поглядеть.
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Дельфин Красивый 57 минут назад
да он и трезвый и с правами бы его сбил, велосипедист всё для этого сделал, кстати а он был трезвый?
да он и трезвый и с правами бы его сбил, велосипедист всё для этого сделал, кстати а он был трезвый?
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2k
kuchipachi Дельфин Красивый 46 минут назад
с чего такое утверждение, что он бы его и трезвый сбил?
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Roman Дельфин Красивый 9 минут назад
Наплевать. Главное, что все последователи Ефремова будут заезжать в тюрьму.
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Валерий Час назад
и пешеходу тож повезло...
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