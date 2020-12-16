Столкновение легковушки с трактором в Твери

15 декабря, на пересечении улицы Можайского и бульвара Гусева столкнулись трактор и Nissan Almera. На записи видно, что тракторист поворачивал налево, а в это время по встречной полосе ехал легковой автомобиль.
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Информации о пострадавших нет.
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Метки: авария авто авто авария видео дтп не уступил трактор
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