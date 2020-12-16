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Столкновение легковушки с трактором в Твери

Столкновение легковушки с трактором в Твери (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 11:18
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   трактор   
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15 декабря, на пересечении улицы Можайского и бульвара Гусева столкнулись трактор и Nissan Almera. На записи видно, что тракторист поворачивал налево, а в это время по встречной полосе ехал легковой автомобиль.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   трактор   
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2  комментария
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4k
SSD 2 часа назад
Ох уж эти левые повороты. Мне кажется их вообще надо запретить, или только по стрелке. Как нерегулируемый - так по 100500 аварий в год по одной и той же схеме.
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9k
Сережа Час назад
С таким бампером ничего не страшно. Тракторист из-за ковша и не увидел легковушку.
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Johnny

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