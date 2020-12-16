Столкновение легковушки с трактором в Твери

15 декабря, на пересечении улицы Можайского и бульвара Гусева столкнулись трактор и Nissan Almera. На записи видно, что тракторист поворачивал налево, а в это время по встречной полосе ехал легковой автомобиль.

0

Присутствует ненормативная лексика! Смотреть с 1:35 Информации о пострадавших нет.