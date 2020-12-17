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Авария дня. Врач из Уфы спас попавшего в ДТП водителя

Авария дня. Врач из Уфы спас попавшего в ДТП водителя (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   занос   повезло   
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11 декабря, на трассе Авдон — Юматово в Башкирии произошло серьёзное ДТП. Машина вылетела с дороги и несколько раз перевернулась. Очевидцы случившегося бросились на помощь и спасли от смерти водителя.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   занос   повезло   
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6  комментариев
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14k
Dr.CrAzY 3 часа назад
Дай Бог тебе, Доктор!
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649
АлексЮстасу 10 минут назад
Эх, мне бы этого врача вместо аптечки...
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2k
Руслан Руднев 19 минут назад
Судя по манёврам, сердце у него остановилось еще до вылета с трассы мне кажется. А врач молодец!
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12k
Объект реальности 22 минуты назад
как этот стиль вождения называется?
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30k
Опаньки 3 часа назад
какой благородный, в соцсетях поблагодарил
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324
Рафаэль 3 часа назад
Фуровод поехал дальше как ни в чем ни бывало...
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Johnny

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