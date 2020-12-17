11 декабря, на трассе Авдон — Юматово в Башкирии произошло серьёзное ДТП. Машина вылетела с дороги и несколько раз перевернулась. Очевидцы случившегося бросились на помощь и спасли от смерти водителя.
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Двое пассажиров легковушки серьёзно не пострадали, а вот у водителя остановилось сердце. К счастью, мимо проезжал врач-анестезиолог республиканского перинатального центра Ильнур Масалимов, он «запустил» остановившееся сердце пострадавшего на месте ДТП.
Выживший после ДТП уфимец в соцсетях поблагодарил врача, который спас ему жизнь.
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