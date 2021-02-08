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Серьезное столкновение на перекрестке в Ижевске

Серьезное столкновение на перекрестке в Ижевске (1 фото + 2 видео)

Автор:
08 февраля 2021 13:08
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
255
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На перекрестке улиц Холмогорова и Удмуртской в Ижевске водитель белого хэтчбека хотел повернуть налево с правого ряда и не пропустил встречный автомобиль. О пострадавших не сообщается.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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2  комментария
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9k
Eltiftel 2 часа назад
торопыги... куда они вечно спешат? Ведь раньше всё равно не приедут
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3k
Петр Полчаса назад
дятел и летчик. обосрался и в последний момент начал тормозить.
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Johnny

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