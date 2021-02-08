Серьезное столкновение на перекрестке в Ижевске

На перекрестке улиц Холмогорова и Удмуртской в Ижевске водитель белого хэтчбека хотел повернуть налево с правого ряда и не пропустил встречный автомобиль. О пострадавших не сообщается.
Момент столкновения
Последствия ДТП
Авторский пост
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