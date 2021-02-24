В Чите пьяный водитель устроил ДТП с участием троллейбуса

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На перекрестке улиц Бутина и Угданской в Чите нетрезвый водитель за рулем Mazda не уступил доророгу троллейбусу и столкнулся с ним. Троллейбус при ДТП вылетел с дороги и врезался в дерево.
«В 7:50 на улице Бутина произошло дорожно-транспортное происшествие. Произошло столкновение автомобиля Mazda и троллейбуса, в результате троллейбус столкнулся с деревом. Водитель автомобиля имеет признаки алкогольного опьянения. Водитель троллейбуса доставлен в медицинское учреждение, среди пассажиров пострадавших нет», - прокомментировали в группе пропаганды безопасного движения УГИБДД по Забайкальскому краю.
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