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В Чите пьяный водитель устроил ДТП с участием троллейбуса

В Чите пьяный водитель устроил ДТП с участием троллейбуса (1 фото + 2 видео)

Автор:
24 февраля 2021 13:28
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   пьяный за рулем   
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На перекрестке улиц Бутина и Угданской в Чите нетрезвый водитель за рулем Mazda не уступил доророгу троллейбусу и столкнулся с ним. Троллейбус при ДТП вылетел с дороги и врезался в дерево.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   пьяный за рулем   
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4  комментария
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13k
Габит Калыков 2 часа назад
А что с троллейбусом? У него электрические тормоза?!
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26k
Франц Лефорт 2 часа назад
И опять синька за рулем....
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