FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3968 постов • 449 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Удивительные манёвры водителя из Бийска привели к ДТП

Удивительные манёвры водителя из Бийска привели к ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2020 12:13
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
765
1
1
В Бийске водитель черной «Лады», решивший повернуть налево через трамвайные пути, столкнулся со всречной «Шкодой».

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
Максим Т. 2 часа назад
Удивительные манёвры водителя из Бийска привели к ДТП
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
1k
IL1987 20 минут назад
Оба [мат]..ы сказочные. Один затупок не знает куда ему ехать, второй видит перед собой что авто поперек дороги разворачивается и не притормозил даже, [мат]..ся на полной скорости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Serg2001 Час назад
"... А за рулём олень. Какое невезение...
Везет на дачу он свою семью оленью... "
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ligov Час назад
Похоже водятел не на дорогу смотрел, только на навигатор, сверяя по нему каждый метр пути...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
На радость смотрящим: 5 крутых идей по оформлению новогодних окон (6 фото + видео) На радость смотрящим: 5 крутых идей по оформлению новогодних окон (6 фото + видео) Авария дня. Братске пострадал молодой водитель «Жигулей» Авария дня. Братске пострадал молодой водитель «Жигулей» В Бийске водитель BMW не уступил дорогу: бетонный столб упал на автомобиль В Бийске водитель BMW не уступил дорогу: бетонный столб упал на автомобиль Авария дня. Трагическое с ДТП с двумя погибшими в Польше Авария дня. Трагическое с ДТП с двумя погибшими в Польше В Астрахани мусоровоз раздавил легковушку, чудом никто не пострадал В Астрахани мусоровоз раздавил легковушку, чудом никто не пострадал Авария дня. В Тверской области большегруз столкнулся с "Нивой" Авария дня. В Тверской области большегруз столкнулся с "Нивой"
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1718840



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Поворот не туда: о людях, которые не используют поворотники
2
203
Поворот не туда: о людях, которые не используют поворотники
Ирина Полякова-вундеркинд из девяностых&nbsp;
10
110
Ирина Полякова-вундеркинд из девяностых 
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как убрать живот быстро и эффективно — секреты, о которых вы не знали
5
8
Как убрать живот быстро и эффективно — секреты, о которых вы не знали
Просивший у "дедушки президента" себе под ёлку акций "Роснефти" школьник получил портрет Путина
0
38
Просивший у "дедушки президента" себе под ёлку акций "Роснефти" школьник получил...
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Одиночество
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#аварии#интересны#коты#истории#пандемия#дети#подарки#сша
#интересно#животные#люди#Юмор#авто аварии#китай#прикол#картинки#россии#подборки
#юмора#приколы#Новым годом#дтп#прикольные#рождество#авария дня#креатив#смешные#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться