Удивительные манёвры водителя из Бийска привели к ДТП

В Бийске водитель черной «Лады», решивший повернуть налево через трамвайные пути, столкнулся со всречной «Шкодой».
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп не уступил
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