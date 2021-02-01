Дедушка хотел свернуть в поле, но не заметил встречную машину

Автор сообщает: "Дорога под г.Владимир, с.Обращиха - г.Суздаль. Едем с Супругой никого не трогаем и тут за с. Цибеево - СЮРПРИЗ. Я говорит, тебя не видел... и не слышал сигнал, как минимум 2 секунды... И главное - остановился он только после удара через пол метра. Дедушка решил повернуть в поле и смотрел как ему удобнее съехать. Нельзя таким права выдавать!!!".