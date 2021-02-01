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Дедушка хотел свернуть в поле, но не заметил встречную машину

Дедушка хотел свернуть в поле, но не заметил встречную машину (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 13:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   пожилой водитель   
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Во Владимирской области пожилой водитель на Mitsubishi Pajero хотел съехать с дороги в поле, но столкнулся со встречным автомобилем.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   пожилой водитель   
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Алексей 2 часа назад
Средь бела дня, на прямой дороге, на небольшой скорости не увидеть автомобиль прямо перед собой! Дедушке пора отказываться от вождения.
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13k
Ligov Полчаса назад
Воистину:"В не то время и в не том месте"...
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5k
кот базилий 2 часа назад
Дедушка старый, ему все равно. Пустая дорога, никакого трафика и уеб ..ть встречную машину!!!!!
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