Дедушка хотел свернуть в поле, но не заметил встречную машину

Во Владимирской области пожилой водитель на Mitsubishi Pajero хотел съехать с дороги в поле, но столкнулся со встречным автомобилем.
Автор сообщает: "Дорога под г.Владимир, с.Обращиха - г.Суздаль. Едем с Супругой никого не трогаем и тут за с. Цибеево - СЮРПРИЗ. Я говорит, тебя не видел... и не слышал сигнал, как минимум 2 секунды... И главное - остановился он только после удара через пол метра. Дедушка решил повернуть в поле и смотрел как ему удобнее съехать. Нельзя таким права выдавать!!!".
Авторский пост
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