Не проскочил: столкновение двух автомобилей в Санкт-Петербурге

На пересечении улиц Ленсовета и Орджоникидзе в Петербурге водитель Hyundai Solaris пытался проскочить на желтый сигнал светофора и столкнулся с поворачивающим кроссовером Lexus.
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Метки: авария авто авто авария видео дтп не уступил проскакун
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если бы не таблетки, может я бы его заметил.
Либо обоюдку, если белый превышал скорость...
ЗЫ. Серого жалко.. Низачто прилетело.. Видно же, что аккуратно пробовал повернуть, за жопой автобуса встречку плохо видно.