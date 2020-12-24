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Не проскочил: столкновение двух автомобилей в Санкт-Петербурге

Не проскочил: столкновение двух автомобилей в Санкт-Петербурге (1 фото + 2 видео)

Автор:
24 декабря 2020 12:52
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   проскакун   
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На пересечении улиц Ленсовета и Орджоникидзе в Петербурге водитель Hyundai Solaris пытался проскочить на желтый сигнал светофора и столкнулся с поворачивающим кроссовером Lexus.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   проскакун   
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9  комментариев
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16k
nobody® 2 часа назад
Допустим, проскочил на жёлтый - это отдельное от аварии нарушение, ну или отмазаться допущениями, что не успевал остановиться и бла-бла-бла... А у поворачивающего единственное - не уступил, что привело к столкновению, тут без вариантов.
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
А на "другом ракурсе" рег 3,14-дор-второрядник...
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83
Ви 2 часа назад
вот такая же ситуация была у меня, меня признали виновным, что я не дал завершить маневр, при том, что таксист пытался выйти на орбиту судя по скорости, и положил колесо к себе в ноги, плюс перелетел островок, снёс знак и 2 гранитных камня. но сука виноват оказался я, хотя таких даунов нужно кастрировать, которые не умеют снижать скорость перед перекрёстком и летят.
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9k
Karelian Ви 23 минуты назад
Обжаловали?
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83
Ви Karelian 17 минут назад
неее, куда там, он ехал на желтый, я реально его не заметил из-за встречного потока, плюс я немного не те таблетки сожрал перед тем как за руль сесть, всё было против меня, но по факту 50/50.
если бы не таблетки, может я бы его заметил.
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1k
Vitamin 2 часа назад
Серого признают виноватым... "Не убедился в безопасности маневра, не пропустил бла бла бла..."
Либо обоюдку, если белый превышал скорость...
ЗЫ. Серого жалко.. Низачто прилетело.. Видно же, что аккуратно пробовал повернуть, за жопой автобуса встречку плохо видно.
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5k
SSD 2 часа назад
Опять левый поворот... может плохо смотрел, но он на красный летел, как по мне...
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8k
Мафусаил 3 часа назад
Проскакун и торопыго, классика...интересно кого признают виновным ... Есть эксперты?
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