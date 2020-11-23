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Увернулся на встречную полосу: ДТП из Омска

Увернулся на встречную полосу: ДТП из Омска (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 12:47
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   встречка   дтп   не уступил   подрезал   
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На проспекте Мира в Омске владелец автомобиля Ford Focus с регистратором выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с поворачивающим Kia Sportage. Теперь автор пытается разыскать подрезавший его Kia.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   встречка   дтп   не уступил   подрезал   
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14  комментариев
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3k
SSD 3 часа назад
В любой непонятной ситуации - рули на встречку. Правило №1 для всех дебилов.
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Сергей Час назад
Нехрен уже никого искать ! Ты уже двоих нашел !))
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1k
Vitamin Час назад
Что то мне показалось, что рег чуть ли не сам по осевой ехал...
Там же справа в полосах места докуа было... Или спешил куда то?
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925
Pavel Час назад
Золотое правило д*лов! В любой ситуации рули на встречку! Вместо того чтоб ремонтировать свою машину за счёт КИА, теперь за свой счёт отремонтирует 3 машины!
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8k
KOSTELLO 2 часа назад
Теперь автор пытается разыскать подрезавший его Kia.

Мозги свои поищи, баран.
Хотя, там походу и искать то нечего.
Еще и выкладывает такое
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
Увернулся на встречную полосу: ДТП из Омска
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14k
Александр 2 часа назад
Интересно, а если бы у него был вариант заехать на встречку или выбить людей на обочине, он бы смог вырулить так, чтоб пострадали и люди и машины, одновременно, но только не препятствие на своей полосе?

Всегда удивляет, как в непонятной ситуации действуют бараны за баранкой.
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925
Pavel Александр Час назад
Всегда удивляет, как в непонятной ситуации действуют бараны за баранкой.

По принципу: крепче за шофёрку держись баран
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1k
boom 2 часа назад
Даже не знаю, кто из них больший дебил
Хотя, если посчитать количество пострадавших авто, становится понятно
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4k
Пепелац 3 часа назад
Зачем крутить рулем?
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32k
Элек Мек 3 часа назад
Какой чмудак выворачивает на встречку???
Один хрен виноватым будешь ты!
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