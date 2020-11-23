Увернулся на встречную полосу: ДТП из Омска

На проспекте Мира в Омске владелец автомобиля Ford Focus с регистратором выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с поворачивающим Kia Sportage. Теперь автор пытается разыскать подрезавший его Kia.
Присутствует ненормативная лексика! Смотреть с 0:10
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Метки: авария авто авто авария видео встречка дтп не уступил подрезал
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Там же справа в полосах места докуа было... Или спешил куда то?
Мозги свои поищи, баран.
Хотя, там походу и искать то нечего.
Еще и выкладывает такое
Всегда удивляет, как в непонятной ситуации действуют бараны за баранкой.
По принципу: крепче за шофёрку держись баран
Хотя, если посчитать количество пострадавших авто, становится понятно
Один хрен виноватым будешь ты!