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Витя разбил свой BMW, или беда не приходит одна

Витя разбил свой BMW, или беда не приходит одна (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2020 10:01
Сообщество : Аварии
Метки: bmw   авария   авто   авто авария   видео   дтп   приколы   юмор   
1036
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Некий автомобилист по имени Виктор имел неосторожность встретиться со столбом на своем BMW. Но, как говориться — беда не приходит одна! После неудачной попытки оттащить поврежденный автомобиль, произошла еще одна неприятность!

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Метки: bmw   авария   авто   авто авария   видео   дтп   приколы   юмор   
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21  комментарий
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29k
Alex Час назад
Зато этот баран теперь никого не задавит. По крайней мере, какое-то время
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912
Mikhail K 11 минут назад
Вите надо выпить)))
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17k
Will2006 16 минут назад
"Шикарная" 25-летняя БМВ )))
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549
Alexandr F 19 минут назад
Где-то я этого советчика уже видел

Где-то я этого советчика уже видел
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623
фхранцуз 24 минуты назад
и насрать на столб и линию электропередач, главное машина! быдло
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65k
Пётровыч Полчаса назад
В Литве починят, там хорошие мастера по дереву.
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5k
JACKAL 39 минут назад
На запчасти её... И фото уже есть...
На запчасти её... И фото уже есть...
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2k
Чиуауа 50 минут назад
Витя разбил свой BMW, или беда не приходит одна
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2k
Hallo FreeSpace 55 минут назад
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27k
EvilHomer 55 минут назад
А чего там хорошего? Цена данного авто 250 тысяч.
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1k
ProstoBoBka EvilHomer Полчаса назад
В деревне это супер машина.
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фхранцуз EvilHomer 23 минуты назад
сколько??? сточку то скинь, оно по реальнее будет
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1k
Domax3000 56 минут назад
КАК?!!! Реально, как на второстепенной дороге можно было приехать в одиноко стоящий столб?!
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10k
Денис Domax3000 38 минут назад
Витя разбил свой BMW, или беда не приходит одна
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7k
ГородДомов Час назад
хороший столб , всё правильно сделал ..
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1k
Павел Коваленко Час назад
Комментатор жжет:разрушилась машина)))))
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253
Dmitry Час назад
Столб, реально, жалко
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543
Обратная сторона Луны Dmitry Час назад
А, запятые, реально, не, жалко
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253
Dmitry Обратная сторона Луны 41 минуту назад
Ну, как сказать.. У меня они по месту стоят, а у Вас одна лишняя
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2k
Чиуауа Час назад
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3k
Евгений Час назад
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