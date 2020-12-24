Витя разбил свой BMW, или беда не приходит одна

Некий автомобилист по имени Виктор имел неосторожность встретиться со столбом на своем BMW. Но, как говориться — беда не приходит одна! После неудачной попытки оттащить поврежденный автомобиль, произошла еще одна неприятность!

0 Автомобиль теперь вряд ли имеет смысл пытаться восстановить...