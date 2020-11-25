Осенний велосипедист из Карелии

В Петрозаводске на пересечении улиц Калинина и Загородной легковой автомобиль сбил велосипедиста. ДТП случилось на нерегулируемом перекрёстке, велосипедист двигался по главной дороге.
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Метки: авария авто авто авария велосипедист видео дтп не уступил
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Учи ПДД и русский язык. Поверь, в жизни и то и другое необходимо.
Сколько лет уже езжу на велике, никогда на дороге не пользуюсь приоритетом, даже если он у меня есть по ПДД. Только убедиться, что меня увидели и пропускают.
Здоровье и жизнь мои. Мне как-то воспитывать за счёт себя ориентиры водителей не хочется.
Понимаю, что если на дороге подавляющее большинство авто (больших, быстродвижущихся) то я на своём двухколёсном второстепенный участник (которого не все могут подразумевать) и мне не в лом перестраховаться.
Терпеть не могу больницы и болеть.