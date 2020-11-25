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Осенний велосипедист из Карелии

Осенний велосипедист из Карелии (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2020 12:38
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   велосипедист   видео   дтп   не уступил   
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В Петрозаводске на пересечении улиц Калинина и Загородной легковой автомобиль сбил велосипедиста. ДТП случилось на нерегулируемом перекрёстке, велосипедист двигался по главной дороге.

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Метки: авария   авто   авто авария   велосипедист   видео   дтп   не уступил   
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16  комментариев
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8
Владимир 2 часа назад
Пару раз водитель готов был смыться
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11k
Morr_A Полчаса назад
Согласно ПДД велосипедист прав. НО! Правило трёх Д(Дай Дорогу Дураку) придумали не зря. Если в авто человек защищён, то велосипедист получит все возможные повреждения, даже больше чем пешеход попавший в такую ситуацию, своя скорость и некоторая высота над землёй добавят. По этому всегда стоит ездить по ПЧ крайне осторожно!
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25k
Антон 47 минут назад
Велосипедист видно, что тормозил, но по скользкой дороге его несло, как по льду. Поставил бы зимние покрышки, как я, успел бы оттормозиться. Я что бы не попасть в такую ситуацию зимой и тормоза купил профессиональные, которые работают вплоть до -34 (проверял, знаю) и швальбовские покрышки с шипами 100 на колесо.
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8k
KOSTELLO Час назад
Да начнется срач, между автолюбителями и велосипедистами.
БОКС!
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64k
Пётровыч Час назад
По закону водитель виноват не так ли? У него уступи. Просто у нас если велосипедист едет по дороге, то он автомат приравнивается к участнику дорожного движения и все правила действуют и на него.
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778
ZloyPupsik Пётровыч Час назад
нет, велосипедист ОБЯЗАН пересекать перекрестки, пишеходе и т.д. ПЕШКОМ ведя велик, а не мчатся как поц, вот и результат, а велопоцу я бы дал по шапке и счет за ущерб выставил, благо новый закон этому способствует :)
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14k
AlexЕЙ Пётровыч Час назад
Абсолютно.
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11k
Morr_A ZloyPupsik 39 минут назад
ПДД читать не нужно, ага. Велосипедист передвигающийся по ПЧ является равноправным участником движения, на него полностью распространяются все пункты ПДД, за исключением запрета для велосипедиста двигаться в левом ряду. Велосипедист передвигающийся по тротуару обязан на пешеходных переходах спешиваться.
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1k
Isakov Sergey ZloyPupsik 6 минут назад
Ниграматный пишихот?
Учи ПДД и русский язык. Поверь, в жизни и то и другое необходимо.
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26k
Игорь 2 часа назад
Млять! Имбецил. Ну как так?! Если ты на велосипеде двигаешься там где предназначено для авто - значит соблюдай их правила и подразумевай что авто тут в приоритете.
Сколько лет уже езжу на велике, никогда на дороге не пользуюсь приоритетом, даже если он у меня есть по ПДД. Только убедиться, что меня увидели и пропускают.
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375
Бэмсяра Игорь Час назад
ну по пдд велосипедист прав, так как там предусмотрено движение по автомобильной дороге, в случае отсутствия велосипедной дорожки. Что как раз и есть на видео, так что он тут полностью прав, тут считай двигался на скутере, моте, да защиты меньше чем у авто, но по правилам тебя должны пропускать. А вот слепошарый на джипе явно в глаза долбится, либо не понимает как происходит движение на данном перекрестке, так как ехал даже не притормаживая, начал тормозить уже когда увидел вел перед собой. Так что вина тут только владельца авто. А если делать как Вы, пропуская на главной машины с второстепенной, это может как раз и привести к аварии, а так же в будущем у данных водителей будет отсутствовать ориентир на движение по дороге велосипеда и схожих с ним по габаритам мототранспортных средств, что и будет приводить к такого рода авариям. Так что лучше именно соблюдать то, что прописано в правилах, а не додумано в целях обезопасить себя еще больше. Пы.Сы. сам передвигаюсь и на авто и на веле, дорожек у нас вело мало, основные маршруты чаще всего по дорогам общественного пользования, двигаюсь в крайнем правом, соблюдая все правила по пдд, включая перестроения, светофоры и пп, аварийных ситуаций крайне мало возникает
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26k
Игорь Бэмсяра 54 минуты назад
"а так же в будущем у данных водителей будет отсутствовать ориентир"
Здоровье и жизнь мои. Мне как-то воспитывать за счёт себя ориентиры водителей не хочется.
Понимаю, что если на дороге подавляющее большинство авто (больших, быстродвижущихся) то я на своём двухколёсном второстепенный участник (которого не все могут подразумевать) и мне не в лом перестраховаться.
Терпеть не могу больницы и болеть.
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25k
Антон Бэмсяра 39 минут назад
У нас попроще - есть автобусные полосы, по ним велосипедистам разрешено ездить с 2017 года. Я только там себя спокойно чувствую, так как автобусники в основном люди осторожные и велосипед как транспорт уважают.
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−97
im240 2 часа назад
жаль что не наглухо...
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1k
Isakov Sergey im240 3 минуты назад
Тебя тоже пока наглухо не отоварило, хотя уже давно пора, чтобы ересь не писал.
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