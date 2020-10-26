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Арендатор каршеринга устроил массовое ДТП на виадуке в Санкт-Петербурге

Арендатор каршеринга устроил массовое ДТП на виадуке в Санкт-Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2020 12:49
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   каршеринг   массовое дтп   
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На Планерном путепроводе в Петербурге водитель каршерингового Volkswagen Polo устроил массовое ДТП.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   каршеринг   массовое дтп   
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11  комментариев
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958
Tu9R 2 часа назад
а есть видео где к нему подходят участники ДТП?

а есть видео где к нему подходят участники ДТП?
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22k
Сергей Алексеевич 6 минут назад
Я считаю что к каршерингу необходимо допускать только опытных водителей, например 3-5 лет подтверждённого стажа, а то сейчас бОльшая часть клиентов каршеринговых компаний - студенты, молодые, горячие и неопытные, а тем более под жопой казёная тачка, а не отцовская или своя, ведь свою жалко, а за отцовскую можно люлей отхватить, а чужое - не жалко.
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725
Геннадий Николаевич Казаков 39 минут назад
Блин жаль ауди. Видно что совсем свежая и модель последняя, муха [мат]алась
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334
g789 44 минуты назад
Мдя... Катнул чел на все бабки: 5 машин ему ремонтировать, ещё где-то 100 тыр штрафа по договору каршерингу платить, да ещё ГИБДД может тут выезд на встречку засчитать.
Не удивлюсь, если он ещё и пьян, чтобы уж совсем бинго.
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315
С того Берега моря 2 часа назад
Выбросить с моста его,под шумок, пускай потом ищут.
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7k
Prostovopros 2 часа назад
Ни тормозить, ни рулить не умеет...
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7k
Александр 2 часа назад
Заказуху в данном посте вижу я.
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49
Альберт Ильдарович Александр 41 минуту назад
Такое ощущение, что ты был за рулëм если заказуха)
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7k
Александр Альберт Ильдарович 18 минут назад
Тут уже были ряд постов про то как это опасно каршеринговые машины, прям один за другим, и тут вдруг опять. Когда попадают другие автомобили, то не уточняется, что попал в аварию личный автомобиль, а тут надо обязательно уточнить это.
Складывается впечатление, что это попытка создать настроение в обществе.
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445
Симплекс Александр 10 минут назад
Зачем настроение создавать? Любой, кто ездит по дорогам, знает, что надо подальше держаться от таксистов и каршеринга. И если таксисты просто тупые в основном, то каршеринг в 80% случаев - это молодежь, которая считает, что ни за что не несёт ответственности, но пытается выдавить все соки из своей поездки за 200 рублей.
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2k
SSD 2 часа назад
Дело Шамаича живет, как я погляжу)))
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