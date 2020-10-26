Арендатор каршеринга устроил массовое ДТП на виадуке в Санкт-Петербурге

На Планерном путепроводе в Петербурге водитель каршерингового Volkswagen Polo устроил массовое ДТП.
- На Планерном путепроводе столкнулись пять машин. Каршеринг в хлам, - рассказали в социальной сети очевидцы произошедшего.
Присутствует ненормативная лексика!
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Метки: авария авто авто авария видео дтп каршеринг массовое дтп
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Не удивлюсь, если он ещё и пьян, чтобы уж совсем бинго.
Складывается впечатление, что это попытка создать настроение в обществе.