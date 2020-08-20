— Я ехал за виновником аварии с самого Микрорайона, — рассказывает житель Бердска Ростислав. – На перекрёстке, как только загорелась зелёная стрелка на светофоре, он резко стартанул в сторону Искитима, а по Вокзальной в то же время завершал проезд перекрёстка со стороны Новосибирска «Тойота Хайлендер». Он его не пропустил. Уходя от столкновения с возникшим перед ним «Филдером», водитель «Хайлендера» стал объезжать, его занесло и вынесло на встречку, где он, перевернувшись, столкнулся с «Волгой» и «Ниссаном».



По словам Ростислава, водитель «Филдера» сразу после случившегося припарковался возле «Дентал Сервис» и под видом пострадавшего в аварии осмотрел место происшествия, а затем сел в свою машину и уехал.



— От водителя «Филдера» исходил перегар и уехал он дворами в сторону Бердска, — добавил Ростислав, передав госномер — Н 910 ТН, 154 регион — виновника ДТП правоохранителям.