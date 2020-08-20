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Авария дня. Серьезное ДТП с переворотом в Бердске

Авария дня. Серьезное ДТП с переворотом в Бердске (6 фото + 2 видео)

Автор:
20 августа 2020 13:50
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   массовое дтп   
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19 августа, в районе вокзала в Бердске 36-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Highlander, пыталась избежать столкновения с универсалом Toyota Corolla Fielder и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем ГАЗ-3110, затем с автомобилем Nissan Avenir.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   массовое дтп   
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8  комментариев
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26k
EvilHomer 2 часа назад
Вот тут, точно нужно было бить, а не уворачиваться.
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Cornho 2 часа назад
Бл., этих японоводов давно пора изолировать от общества! Самые отморозки на дорогах. "Волгу" больше всего жаль.
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7k
Cornho Sanar 2 часа назад
В аварии может быть виновата ЛЮБАЯ марка. Но по степени неадекватности на дорогах японоводы дадут сто очков вперёд остальным участникам движения.
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Sanar Cornho Час назад
А я с тобой не согласен, жил много лет во Владивостоке там однозначно японоводы, живу сейчас на Кавказе большинство случаев это приоры, гранты, камазы и прочие высеры нашего автопрома виновники аварий.
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Cornho Sanar Час назад
Не знаю, может, от региона зависит. Я живу в Питере и много езжу по городу и области. Подавляющее большинство хамов и неадекватов у нас составляют япономарки.
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Sasha_gt Cornho Час назад
Ну может не стоит лезть в регионы в которых не бываешь, или лучше просто засунь свое никому не нужное мнение себе знаешь куда.
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Cornho Sasha_gt 48 минут назад
Большое спасибо за дельный совет.
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