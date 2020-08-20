19 августа, в районе вокзала в Бердске 36-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Highlander, пыталась избежать столкновения с универсалом Toyota Corolla Fielder и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем ГАЗ-3110, затем с автомобилем Nissan Avenir.
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Травмы различной степени тяжести получили пять человек, среди них ребенок
- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили пять человек, среди них 5-летний ребенок – пассажир автомобиля ГАЗ-3110, который находился на заднем сиденье без детского удерживающего устройства. Все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, - уточнили в Госавтоинспекции.
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— Я ехал за виновником аварии с самого Микрорайона, — рассказывает житель Бердска Ростислав. – На перекрёстке, как только загорелась зелёная стрелка на светофоре, он резко стартанул в сторону Искитима, а по Вокзальной в то же время завершал проезд перекрёстка со стороны Новосибирска «Тойота Хайлендер». Он его не пропустил. Уходя от столкновения с возникшим перед ним «Филдером», водитель «Хайлендера» стал объезжать, его занесло и вынесло на встречку, где он, перевернувшись, столкнулся с «Волгой» и «Ниссаном».
По словам Ростислава, водитель «Филдера» сразу после случившегося припарковался возле «Дентал Сервис» и под видом пострадавшего в аварии осмотрел место происшествия, а затем сел в свою машину и уехал.
— От водителя «Филдера» исходил перегар и уехал он дворами в сторону Бердска, — добавил Ростислав, передав госномер — Н 910 ТН, 154 регион — виновника ДТП правоохранителям.
По словам Ростислава, водитель «Филдера» сразу после случившегося припарковался возле «Дентал Сервис» и под видом пострадавшего в аварии осмотрел место происшествия, а затем сел в свою машину и уехал.
— От водителя «Филдера» исходил перегар и уехал он дворами в сторону Бердска, — добавил Ростислав, передав госномер — Н 910 ТН, 154 регион — виновника ДТП правоохранителям.
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