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Безжалостный и беспощадный водитель каршеринга

Безжалостный и беспощадный водитель каршеринга (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2020 11:52
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   каршеринг   не уступил   
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На пересечении Светлановского проспекта с улицей Тимуровской в Санкт-Петербурге водитель каршерингового автомобиля устроил ДТП.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   каршеринг   не уступил   
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14  комментариев
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10k
P.F. 2 часа назад
Безжалостный и беспощадный водитель каршеринга
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11k
Oleg 14 минут назад
ля... чувак на каршеринге стаааашно попал. просто пздц как попал. сейчас ему прочитают договор, и тут то он и узнает, какие штрафы за такие косяки ему грозят...
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4k
SuperTroll 15 минут назад
Каршеринг это новый вид грядушего 3,14деца. Гомогеи, дятлоолени, у которых права пылились на полке пару лет. Теперь могут пойти и взять машину, и поехать и творить такую вот дичь. Я затрудняюсь уже ответить, кого я ненавижу больше шахидтакси, каршлюхинг или двухколесных педолясов
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78k
Taras Kozalupko 44 минуты назад
Такое впечатление, по поведению на дороге, каршерингом одни геи пользуются
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1k
Ivan 44 минуты назад
У них по договору, в случае аварии, ты оплачиваешь простой на время ремонта по совершенно конскому ценнику. Во всяком случае раньше так было. Я ни разу не пользовался. Своя машина есть, а когда ее нет-такси не на много дороже.
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8k
Атеист Час назад
Бесстрашный убл...ок. А если бы вместо рега бтр ехал?)
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20k
Vazari 2 часа назад
90% пользователей каршеринга, это люди не имеющие собственного автомобиля и регулярной практики вождения. Результат на лицо.
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9k
Karelian 2 часа назад
Лаконичный пост.
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SSD 2 часа назад
Кашеринги, как таксисты, отморозки одни... Машина чужая, ответственности 0. Носятся, как угорелые.
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3k
fin4all SSD 2 часа назад
Не будьте столь категоричны. Я на прокатных машинах езжу куда как аккуратнее чем на своей.
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3k
Ditmar Von Riddel fin4all 38 минут назад
Поздравляю - вы крайнее редкий тип юзера каршлюхинга.
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11k
Oleg SSD 12 минут назад
"ответственности 0." - тут то ему и разъяснят сейчас про ответственность. недавно читал договор с каршерингом - за такую аварию штраф то ли 30тр, то ли 50 тр + оплата простоя до момента полного восстановления машины...
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1k
SSD Oleg 4 минуты назад
А я думал они на КАСКЕ все... Не пользуюсь, не знал.
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Мафусаил 2 часа назад
Нууу, что тут ещё сказать? Олень он и в каршеринге олень...
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