Безжалостный и беспощадный водитель каршеринга

На пересечении Светлановского проспекта с улицей Тимуровской в Санкт-Петербурге водитель каршерингового автомобиля устроил ДТП.
Водитель повернул налево вслепую, надеясь, что машин на встречке нет
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Метки: авария авто авто авария видео дтп каршеринг не уступил
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