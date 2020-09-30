В Санкт-Петербурге каршеринг перевернулся на крышу

На перекрестке Народной улицы и проспекта Большевиков перевернулся каршеринговый Nissan Qashqai. Его водитель решил повернуть не глядя со среднего ряда.
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