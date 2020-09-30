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В Санкт-Петербурге каршеринг перевернулся на крышу

В Санкт-Петербурге каршеринг перевернулся на крышу (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2020 12:50
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   каршеринг   
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На перекрестке Народной улицы и проспекта Большевиков перевернулся каршеринговый Nissan Qashqai. Его водитель решил повернуть не глядя со среднего ряда.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   каршеринг   
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7  комментариев
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12k
Ligov 2 часа назад
*перевернулся на крышу*
Туда ему и дорога. Обидно только что из-за таких придурков страдают нормальные водители и их машины...
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3k
DKF Полчаса назад
Ну дебил!
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10k
_Aleks_ Полчаса назад
Попадос на большие бабки однако.
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9k
alexis Час назад
Так себе новость, если бы: Сегодня ни один каршеринг не попал в ДТП...
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1k
TroyDaGood Час назад
Угол Народной улицы и проспекта Большевиков.Ехали они по Народной на выезд из города.Знаков "Движение по полосам" там нет.С крайней правой можно прямо.Водитель каршеринга попал.Ну пропустил поворот,езжай дальше и ищи варинаты вернуться на путь без создания помех другим участникам движения.
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2k
Cowabunga Час назад
Забавно, что кашкая стрелочкой было помечено место, куда лучше всего было бить для совершения переворота.
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−188
1234567890 2 часа назад
бывает
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