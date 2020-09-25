Mercedes-Benz Renntransporter: быстрый перевозчик гоночных автомобилей

Mercedes вышел из гонок на несколько десятилетий. Renntransporter оказался никому не нужен, сперва автомобиль использовали как внутризаводской транспорт, некоторое время он был экспонатом на выставке в Америке, но после его уничтожили в 1967 году по указанию руководства.



Машину решили восстановить в 1990-х годах. Такой обаятельный немец не мог просто так взять, да исчезнуть. За дело взялись два мастера из фирмы «Mika» — Тим Кашишильте и Мартин Шготт. Проблема была в том, что чертежей у «Голубого чуда» не было, как таковых. В своё время его собрали просто из подходящих комплектующих.