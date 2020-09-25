Mercedes-Benz Renntransporter: быстрый перевозчик гоночных автомобилей

В середине XX века, когда Mercedes начал понемногу отмываться от дурной славы своей страны и снова обретать свою гоночную репутацию. Так и началась наша сегодняшняя история.
В то время свет увидели болиды, которые достойно продолжали дело «серебряных стрел», так в 1930-х звали все немецкие спортивные машины, которые участвовали в спортивных заездах. В головы немцам пришла мысль, что довозить на трек или увозить автомобили в случае поломки должен не менее шустрый грузовик.
Так началась история Mercedes-Benz Renntransporter, который, к слову, прозвали «Blue Wonder» или «Голубое чудо». В зачатке проекта конструктору предъявили всего два тезиса о будущей машине – на ней будет лежать доставка авто на гоночный трек, и она должна ехать быстро. Явление необычного «Мерседес Бенц» на свет пришлось на 1954 год. Что он только в себя не вобрал от более ранних моделей Мерседеса того времени. Вытянутая форма здесь от купе Mercedes-Benz 300S W188, элементы кабины взяли от Mercedes-Benz 180 W120. В итоге автомобиль выглядел, как космический ретро корабль из одной из серий «Футурамы».
Напомним, «Blue Wonder» задумывали с претензией на высокую скорость, соответственно и сердце ему дали соответствующее от купе Mercedes-Benz 300SL Gullwing, а именно рядный инжекторный 6-цилиндровый двигатель Mercedes-Benz M198 на 192 лошади. Экстравагантный немецкий грузовичок развивал скорость до 170 км/ч порожним ходом, хотя даже если у него на «спине» сидел гоночный болид, он не особо сдавал позиции и разгонялся до 163 км/ч. При первом появлении «Blue Wonder» произвел даже более мощное впечатление, нежели то, что он вёз. Машина имела колёсную формулу 4×2 и четырёхступенчатую механическую трансмиссию. Габариты «Голубого чуда» составляли 6750x200x1750 мм при массе в 1865 кг. Симпатичный немецкий автовоз с харизмой мог иметь куда более насыщенное будущее, но случилось непредвиденное.
11 июня 1955г
Из игры перевозчика гоночных машин выбила самая страшная катастрофа в истории автогонок. Она произошла 11 июня 1955 года на соревнованиях в Ле-Мане. Тогда гонщик мерседеса на 23 из 24 часов заезда попал в аварию, болид вылетел на насыпь, ограждающую болельщиков от трассы, начал крутиться на огромной скорости и взрываться. Тогда погибли около 84 человек и около 120 получили ранения и ожоги.
Mercedes вышел из гонок на несколько десятилетий. Renntransporter оказался никому не нужен, сперва автомобиль использовали как внутризаводской транспорт, некоторое время он был экспонатом на выставке в Америке, но после его уничтожили в 1967 году по указанию руководства.
Машину решили восстановить в 1990-х годах. Такой обаятельный немец не мог просто так взять, да исчезнуть. За дело взялись два мастера из фирмы «Mika» — Тим Кашишильте и Мартин Шготт. Проблема была в том, что чертежей у «Голубого чуда» не было, как таковых. В своё время его собрали просто из подходящих комплектующих.
Машину решили восстановить в 1990-х годах. Такой обаятельный немец не мог просто так взять, да исчезнуть. За дело взялись два мастера из фирмы «Mika» — Тим Кашишильте и Мартин Шготт. Проблема была в том, что чертежей у «Голубого чуда» не было, как таковых. В своё время его собрали просто из подходящих комплектующих.
Восстанавливали этот автомобиль Mercedes по фотографии, Deimler-Benz даже предоставил оригинальный двигатель и коробку от 300SL. От 300S взяли каноничную ходовую, всё как у почившего оригинала. С кабиной предстояла особо горячая возня, её взяли от старенького Mercedes-Benz 180, а вот крылья пришлось гнуть уже прямо по фотографии из жестяных листов. От оригинальных тормозов решили отказаться и поставили дисковые от 300SL. Машину воссоздавали еще 8 лет, после чего передали в музей Mercedes-Benz.
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