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Mercedes-Benz Renntransporter: быстрый перевозчик гоночных автомобилей

Mercedes-Benz Renntransporter: быстрый перевозчик гоночных автомобилей (7 фото)

Автор:
25 сентября 2020 09:30
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   mercedes-benz   авто   автомир   автомобили   автоспорт   олдтаймер   
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В середине XX века, когда Mercedes начал понемногу отмываться от дурной славы своей страны и снова обретать свою гоночную репутацию. Так и началась наша сегодняшняя история.

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Метки: mercedes   mercedes-benz   авто   автомир   автомобили   автоспорт   олдтаймер   
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SolomonA 2 дня назад
Рулить на этом "голубом чуде" было , наверное, интересным занятием - водитель сидит перед передней осью и кабина в повороте будет выписывать захватывающую траекторию. И интересно - при торможении пустого трейлера он не клевал "носом"?
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