Mercedes-Benz британского пилота Формулы-1 Джеймса Ханта

Готовы поспорить – вот это самая известная в мире фотография автомобиля Mercedes-Benz без колес. И на то, конечно, есть причина. Владельцем конкретно этого восьмицилиндрового SEL 450 6,9 был некто Джеймс Хант. Слыхали, наверное?
Машина чемпиона F1 на кирпичиках? В жизни Джеймса Ханта бывало и не такое...
Чемпион мира по гонкам «Формулы-1» 1976 года, рубаха-парень, большой любитель выпить и потусить с девчонками, Джеймс вел образ жизни о котором, быть может в тайне, но точно мечтает каждый половозрелый индивид.
Джеймс Хант – талантливый гонщик, плейбой и просто крутой мужик
Страшно дорогой и очень мощный 282-сильный SEL 450 6,9 (W116) англичанин купил еще в 1980-м. Джеймс только-только закончил выступления в F1, получил хороший контракт гоночного комментатора на канале BBC. Словом, Хант был успешен, известен и обеспечен.
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Но к середине 80-х стиль жизни на широкую ногу и неудачные инвестиции пылесосом высосали состояние экс-чемпиона мира. Настолько, что любимый коричневый SEL 450 6,9 встал на кирпичики – денег на новые колеса и бензин не было. Сам же Джеймс пересел на невзрачный, но столь любимый им фургон Austin A35 1967 года. Вот так и проходит слава мира…
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Но к середине 80-х стиль жизни на широкую ногу и неудачные инвестиции пылесосом высосали состояние экс-чемпиона мира. Настолько, что любимый коричневый SEL 450 6,9 встал на кирпичики – денег на новые колеса и бензин не было. Сам же Джеймс пересел на невзрачный, но столь любимый им фургон Austin A35 1967 года. Вот так и проходит слава мира…
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Когда дела Джеймса пошли не очень, он спокойно пересел на невзрачный вэн "Остин" и ездил на нем... Удары судьбы англичанин принимал стоически
Впрочем, никакие финансовые неурядицы не заставили главного плейбоя в истории F1 расстаться с Mercedes-Benz. Иногда Джеймсу не хватало денег на новые колеса, но саму машину он продавать не хотел. И хотя знаменитую фотографию "мерседеса на кирпичиках" в британской прессе использовали как иллюстрацию оглушительного падения чемпиона, коричневый W116 оставался с Хантом вплоть до самой смерти в 1993-м. ⠀
Вскоре после знаменитый седан знаменитого владельца оказался на аукционе. За скромные четыре тысячи фунтов машину купил лорд Джон Гулд, гонщик-любитель и человек лично знавший Джеймса.
Вскоре после знаменитый седан знаменитого владельца оказался на аукционе. За скромные четыре тысячи фунтов машину купил лорд Джон Гулд, гонщик-любитель и человек лично знавший Джеймса.
Жаль, но после реставрации машину Ханта перекрасили не в родной цвет
Коричневый W116 ждала полная реставрация, которая, увы, не обошлась и без капельки досадного колхоза. Уж непонятно какая муха укусила реставраторов, но кузов оригинального цвета Topaz Brown (код краски 424) зачем-то перекрасили в похожий, но все же таки не родной Milan Brown (404). До кучи велюровый салон заменили черной кожей «Конноли». ⠀
Впрочем может и черт с ним с колхозом? Ведь сейчас Mercedes-Benz с номером NLT 935V чувствует себя много лучше, чем когда стоял на кирпичиках возле дома Джеймса Ханта в южном Лондоне...
Впрочем может и черт с ним с колхозом? Ведь сейчас Mercedes-Benz с номером NLT 935V чувствует себя много лучше, чем когда стоял на кирпичиках возле дома Джеймса Ханта в южном Лондоне...
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