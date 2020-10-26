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Mercedes-Benz британского пилота Формулы-1 Джеймса Ханта

Mercedes-Benz британского пилота Формулы-1 Джеймса Ханта (11 фото)

Автор:
26 октября 2020 09:36
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   mercedes-benz   Джеймс Хант   Хант   авто   автогонщик   автомир   автомобили   
2094
11
Готовы поспорить – вот это самая известная в мире фотография автомобиля Mercedes-Benz без колес. И на то, конечно, есть причина. Владельцем конкретно этого восьмицилиндрового SEL 450 6,9 был некто Джеймс Хант. Слыхали, наверное?
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Метки: mercedes   mercedes-benz   Джеймс Хант   Хант   авто   автогонщик   автомир   автомобили   
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4  комментария
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SavageTi 18 часов назад
Образ жизни, от которого крякаешь в 45 лет от сердечного приступа. Каждый половозрелый индивид мечтает о таком, да.
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9k
Seledochnik SavageTi 11 часов назад
Как говорят, лучше короткую, но яркую, чем долгую и охранником в Пятерочке....
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1k
Сергей 16 часов назад
Как пришло,так и ушло.легко и незаметно.
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969
stardast 18 часов назад
хороший фильмец про противостояние Ханта и Лауда
хороший фильмец про противостояние Ханта и Лауда
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