Mercedes-Benz британского пилота Формулы-1 Джеймса Ханта

Страшно дорогой и очень мощный 282-сильный SEL 450 6,9 (W116) англичанин купил еще в 1980-м. Джеймс только-только закончил выступления в F1, получил хороший контракт гоночного комментатора на канале BBC. Словом, Хант был успешен, известен и обеспечен.

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Но к середине 80-х стиль жизни на широкую ногу и неудачные инвестиции пылесосом высосали состояние экс-чемпиона мира. Настолько, что любимый коричневый SEL 450 6,9 встал на кирпичики – денег на новые колеса и бензин не было. Сам же Джеймс пересел на невзрачный, но столь любимый им фургон Austin A35 1967 года. Вот так и проходит слава мира…