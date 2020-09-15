Mercedes-Benz LE 306 — электрический микроавтобус для Олимпиады 1972 года

Ретро электрокар Mercedes-Benz LE 306 увидел свет в 1972 г на симпозиуме «Electric Vehicle Study Days» в Брюсселе. Летом того же года, электрофургон попал в поле зрения мировой общественности. Тогда проходили Олимпийские игры, туда-то и послали целый парк этих машин. Для них электрические микроавтобусы и были созданы.
Позже Merсedes-Benz совместно с «Обществом автомобильного дорожного движения» провели масштабные испытания 58 таких фургонов. Тогда многие эксперты признали, что у автомобиля есть потенциал. И действительно, для своего времени Mercedes-Benz LE 306 действительно был весьма новаторской машиной, хотя надо признать, от Mercedes в нём было не так много.
Основой автомобиля стал микроавтобус Harburger Transporter от Hanomag-Henshel. Merсedes выкупил эту компанию за два года до этого. Вообще его спроектировали на основе таких фургонов, как L 207, L 307/L206 D и L 306 D. В создании шустрого электрокара приняли участие производитель батарей Varta и Kiepe – эти ребята занимаются поставками электронных систем управления. LE 306 мог проехать от 50 до 100 км на одном заряде и со скоростью до 80 км/ч. Всё это благодаря оригинальному подходу к электропитанию автомобиля.
Основой автомобиля стал микроавтобус Harburger Transporter от Hanomag-Henshel. Merсedes выкупил эту компанию за два года до этого. Вообще его спроектировали на основе таких фургонов, как L 207, L 307/L206 D и L 306 D. В создании шустрого электрокара приняли участие производитель батарей Varta и Kiepe – эти ребята занимаются поставками электронных систем управления. LE 306 мог проехать от 50 до 100 км на одном заряде и со скоростью до 80 км/ч. Всё это благодаря оригинальному подходу к электропитанию автомобиля.
Mercedes-Benz LE 306 оборудовали батареей с напряжением в 144 В и мощностью 22 кВт/ч. Мотор же выдавал от 47 до 75 л.с. Электрическое сердце автомобиля весило 860 кг. Казалось бы, громоздкая батарея, которая позволяет машине ехать быстро тихо и далеко, будет большой морокой при замене, но нет. Хитрые немцы снова что-то придумали.
Батарея находилась под «брюхом» электрофургона – при замене её доставали с одной из сторон одновременно вставляя другую с противоположного конца. Не хочешь заряжать-замени на заряженную, звучит вполне себе по-немецки. Разумеется, замена проходила на станциях «заправки», для смены батареи требовалась специальная тележка. Тем не менее, весь процесс занимал считанные минуты.
Вот что ещё помогало автомобилю быть успешным электрокаром-технология рекуперации. Она преобразовывала кинетическую энергию при торможении в электрическую и отправляла ее в аккумулятор. Это значит, что, технически, двигатель был своего рода генератором. К слову, такое решения сейчас многие применяют для своих электрокаров. И да Mercedes-Benz LE 306 можно безо всякого зазрения совести назвать вехой в создании электромобилей такими, какими мы их видим.
К слову, для летней Олимпиады 1980 СССР тоже сделали свой аналог Merсedes LE 306. Это был электробус РАФ 2910. «Советы» оставили ту же систему смены батарей, но вот машина разгонялась максимум до 30 км/ч, и имела запас хода около сотни км. Она перевозила судей во время соревнований по спортивной ходьбе и на марафонах.
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