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Mercedes-Benz LE 306 — электрический микроавтобус для Олимпиады 1972 года

Mercedes-Benz LE 306 — электрический микроавтобус для Олимпиады 1972 года (6 фото)

Автор:
15 сентября 2020 09:45
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   mercedes-benz   авто   автомобили   микроавтобус   ретро авто   электромобиль   
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Ретро электрокар Mercedes-Benz LE 306 увидел свет в 1972 г на симпозиуме «Electric Vehicle Study Days» в Брюсселе. Летом того же года, электрофургон попал в поле зрения мировой общественности. Тогда проходили Олимпийские игры, туда-то и послали целый парк этих машин. Для них электрические микроавтобусы и были созданы.

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Метки: mercedes   mercedes-benz   авто   автомобили   микроавтобус   ретро авто   электромобиль   
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Объект реальности 19 часов назад
задняя часть от буханки.
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