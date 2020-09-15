Mercedes-Benz LE 306 — электрический микроавтобус для Олимпиады 1972 года

Позже Merсedes-Benz совместно с «Обществом автомобильного дорожного движения» провели масштабные испытания 58 таких фургонов. Тогда многие эксперты признали, что у автомобиля есть потенциал. И действительно, для своего времени Mercedes-Benz LE 306 действительно был весьма новаторской машиной, хотя надо признать, от Mercedes в нём было не так много.



Основой автомобиля стал микроавтобус Harburger Transporter от Hanomag-Henshel. Merсedes выкупил эту компанию за два года до этого. Вообще его спроектировали на основе таких фургонов, как L 207, L 307/L206 D и L 306 D. В создании шустрого электрокара приняли участие производитель батарей Varta и Kiepe – эти ребята занимаются поставками электронных систем управления. LE 306 мог проехать от 50 до 100 км на одном заряде и со скоростью до 80 км/ч. Всё это благодаря оригинальному подходу к электропитанию автомобиля.