Mercedes-Benz 500 SEL Lorinser 1985 года Пола Маккартни продан на аукционе

В минувшие выходные тщательно отреставрированный Mercedes-Benz 500 SEL Lorinser 1985 года, первоначально принадлежавший сэру Полу Маккартни, был продан за 38,579 долларов через британский аукционный сервис Collecting Cars. Это не намного больше, чем обычный Mercedes 500 SEL без спортивного обвеса Lorinser и не принадлежавший известному человеку.
«Бас-гитара Пола Маккартни может быть продана за шестизначную сумму, но его автомобили не так высоко ценятся коллекционерами», - говорит Джон Уайли, менеджер Hagerty по оценочной аналитике.
«Даже в 2011 году его Lamborghini 400GT 2+2 1967 года был продан за 196 858 долларов, что ненамного больше, чем его обычная стоимость в то время».
«Даже в 2011 году его Lamborghini 400GT 2+2 1967 года был продан за 196 858 долларов, что ненамного больше, чем его обычная стоимость в то время».
По словам Уайли, важнее всего то, как знаменитость связана с этим автомобилем. Например, если бы "Мерседес" Маккартни был изображен на обложке альбома, у нас, вероятно, сегодня был бы другой разговор.
×
Этот праворульный 500 SEL был впервые зарегистрирован 14 июня 1985 года после того, как был приобретен компанией McCartney MPL Communications. Согласно. Затем автомобиль был продан саудовскому принцу в 1989 году и оставался в юго-восточной Англии, пока не был куплен новым владельцем на аукционе 12 лет назад.
В 2008 году новый владелец заказал полную реставрацию с использованием многочисленных деталей хорошо сохранившейся машины-донора. Среди донорских деталей были двери, капот и крышка багажника, характерные для Lorinser.
Оригинальный 5,0-литровый двигатель V-8 полностью перебрали.
Оригинальный 5,0-литровый двигатель V-8 полностью перебрали.
Интерьер почти полностью оригинален. Кожаная обивка была качественной и требовала только косметического омоложения.
Сообщается, что сэр Пол Маккартни заказал автомобиль с динамиками в задней полке, но они были заменены во время реставрации, поскольку нынешний владелец выбрал более сдержанную современную систему с меньшими динамиками и усилителем. Также под задним бампером установили камеру заднего вида.
После завершения реставрации в 2010 году 500 SEL Lorinser в течение следующего года немного ездил перед тем, как был поставлен на хранение. Ранее в этом году он прошел тщательное обслуживание, чтобы убедиться, что все находится в надлежащем рабочем состоянии; с момента восстановления он проехал 1120 километров.
Вся эта работа и личная связь с Маккартни , не принесла того результата, на который рассчитывал ее владелец. Наверно, нужно было добавить в комплект бас-гитару...
Источник:
Ссылки по теме:
- Mercedes-Benz Renntransporter: быстрый перевозчик гоночных автомобилей
- Простоял в гараже больше 40 лет: пыльный Mercedes-Benz 300 SL выставили на продажу
- Рассматриваем в деталях великолепный универсал Mercedes-Benz 300TD 1983 года
- Уникальный Mercedes-Benz, выпущенный в одном экземпляре
- Езда на классическом Mercedes-Benz по немецкому автобану со скоростью более двухсот километров в час
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...