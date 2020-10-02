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Mercedes-Benz 500 SEL Lorinser 1985 года Пола Маккартни продан на аукционе

Mercedes-Benz 500 SEL Lorinser 1985 года Пола Маккартни продан на аукционе (28 фото)

Автор:
02 октября 2020 14:46
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   mercedes-benz   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   пол маккартни   ретро авто   
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В минувшие выходные тщательно отреставрированный Mercedes-Benz 500 SEL Lorinser 1985 года, первоначально принадлежавший сэру Полу Маккартни, был продан за 38,579 долларов через британский аукционный сервис Collecting Cars. Это не намного больше, чем обычный Mercedes 500 SEL без спортивного обвеса Lorinser и не принадлежавший известному человеку.
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Метки: mercedes   mercedes-benz   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   пол маккартни   ретро авто   
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noName 3 часа назад
Эх,мечта моя 126-ая будка...Красавец!
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Остап Ива́нович. 2 часа назад
А где камера "Видного Зада"?..
А где камера "Видного Зада"?..
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Олег

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