Mercedes-Benz 500 SEL Lorinser 1985 года Пола Маккартни продан на аукционе

«Бас-гитара Пола Маккартни может быть продана за шестизначную сумму, но его автомобили не так высоко ценятся коллекционерами», - говорит Джон Уайли, менеджер Hagerty по оценочной аналитике.



«Даже в 2011 году его Lamborghini 400GT 2+2 1967 года был продан за 196 858 долларов, что ненамного больше, чем его обычная стоимость в то время».