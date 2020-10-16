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Aston Martin Virage Volante 1994 — Почувствуй себя принцем Чарльзом

Aston Martin Virage Volante 1994 — Почувствуй себя принцем Чарльзом (15 фото)

Автор:
16 октября 2020 08:41
Сообщество : Автомир
Метки: aston martin   авто   автомир   автомобили   интересные автомобили   кабриолет   принц чарльз   
457
15
Представленный на фотографиях Aston Martin Virage Volante 1994 года выпуска не просто выглядит, как достойный транспорт для молодых представителей королевских семей, он действительно был создан для принца! И не абы какого, а принца Чарльза, сына любимой королевы англичан Елизаветы II и наследника Британской империи!
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Метки: aston martin   авто   автомир   автомобили   интересные автомобили   кабриолет   принц чарльз   
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чокнутый 2 дня назад
шильдик на саморезах это жесть
шильдик на саморезах это жесть
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