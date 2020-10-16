Aston Martin Virage Volante 1994 — Почувствуй себя принцем Чарльзом

Представленный на фотографиях Aston Martin Virage Volante 1994 года выпуска не просто выглядит, как достойный транспорт для молодых представителей королевских семей, он действительно был создан для принца! И не абы какого, а принца Чарльза, сына любимой королевы англичан Елизаветы II и наследника Британской империи!
Virage был одной из самых роскошных моделей в линейке Aston Martin в свое время. Тогда как стандартные Virage оснащались 5,3-литровыми V8, версия Volante имела под капотом мотор объемом 6,3 литра мощностью 456 лошадиных сил. Помимо этого, автомобиль получил модернизированную подвеску, тормозную систему и выхлоп. При этом, для автомобиля принца Чарльза отказались от расширителей арок в пользу более сдержанных стандартных крыльев - скромность, как говорится, украшает.
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Автомобиль окрашен в Special British Racing Green, мягкая складная крыша тоже зеленая. В салоне высококачественная кожа и дорогие ковры. Есть и специфичные опции, вроде отделанного кожей отделения в подлокотнике для хранения... кусочков сахара для лошадей! К чести принца нужно отметить, что он выбрал 5-ступенчатую механику вместо автоматической коробки.
Несмотря на то, что принц Чарльз владел Virage Volante до 2008 года, юридически автомобиль принадлежал Aston Martin и был передан первому гражданскому владельцу только в 2012 году. Этот гражданин выставил автомобиль на аукцион? где он был продан за 240 000 фунтов стерлингов.
Однако!
Однако!
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