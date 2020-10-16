Aston Martin Virage Volante 1994 — Почувствуй себя принцем Чарльзом

Virage был одной из самых роскошных моделей в линейке Aston Martin в свое время. Тогда как стандартные Virage оснащались 5,3-литровыми V8, версия Volante имела под капотом мотор объемом 6,3 литра мощностью 456 лошадиных сил. Помимо этого, автомобиль получил модернизированную подвеску, тормозную систему и выхлоп. При этом, для автомобиля принца Чарльза отказались от расширителей арок в пользу более сдержанных стандартных крыльев - скромность, как говорится, украшает.