Китайская компания подарила сотрудникам 4116 автомобилей

1 октября Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation организовала грандиозное мероприятие, чтобы отметить свой успех, и наградить сотрудников за вклад в ежегодный рост. Компания сообщила об увеличении прибыли за последние пять лет, и руководство решило сделать что-то особенное, чтобы поблагодарить сотрудников, поэтому они решили подарить каждому из них машину. В общей сложности 4 116 новых автомобилей - 2 933 Jiangling Ford Territory и 1 183 FAW-Volkswagen Magotan - были распределены партиями за несколько недель до национального праздника.

Согласно китайскому информационному агентству Sohu, стоимость 4 116 новых автомобилей составляет около 500 миллионов юаней (74 миллиона долларов). Компания Jianxi также объявила, что она оплатит производство номерных знаков для этих автомобилей и пятилетнее автострахование, а также налоги на транспортные средства.