Китайская компания подарила сотрудникам 4116 автомобилей

Китайская сталелитейная компания недавно попала в заголовки международных новостей, предложив 4 116 своим сотрудникам новые автомобили в качестве бонуса за превышение плановых показателей прибыли пятый год подряд.
1 октября Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation организовала грандиозное мероприятие, чтобы отметить свой успех, и наградить сотрудников за вклад в ежегодный рост. Компания сообщила об увеличении прибыли за последние пять лет, и руководство решило сделать что-то особенное, чтобы поблагодарить сотрудников, поэтому они решили подарить каждому из них машину. В общей сложности 4 116 новых автомобилей - 2 933 Jiangling Ford Territory и 1 183 FAW-Volkswagen Magotan - были распределены партиями за несколько недель до национального праздника.
Согласно китайскому информационному агентству Sohu, стоимость 4 116 новых автомобилей составляет около 500 миллионов юаней (74 миллиона долларов). Компания Jianxi также объявила, что она оплатит производство номерных знаков для этих автомобилей и пятилетнее автострахование, а также налоги на транспортные средства.
Несколько сотен новых автомобилей были выставлены на открытом пространстве вокруг большой сцены для празднования 1 октября Дня образования Китайской Народной Республики, а кадры с дронов, снятые в качестве рекламных материалов, на прошлой неделе распространялись в китайских социальных сетях.
Реакция общественности была неоднозначной: большинство пользователей хвалили сталелитейную корпорацию за то, что она делится своей прибылью с сотрудниками, а некоторые искали, на что можно пожаловаться.
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