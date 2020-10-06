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Китайская компания подарила сотрудникам 4116 автомобилей

Китайская компания подарила сотрудникам 4116 автомобилей (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 23:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Работодатели   китай   сотрудники   
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Китайская сталелитейная компания недавно попала в заголовки международных новостей, предложив 4 116 своим сотрудникам новые автомобили в качестве бонуса за превышение плановых показателей прибыли пятый год подряд.

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Метки: Работодатели   китай   сотрудники   
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7  комментариев
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−72
Андрей Аксаментов 17 часов назад
В России всеравно не поверят) тут в жизни ничего не дарили на работе кроме болезней... В общем хорошего вам настроения, денег нет но вы держитесь )
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287
Санек 11 часов назад
У нас и 13 зарплату не дают, наверное потому что суеверные. ))) С такой благодарностью я бы максимально качественно и быстро выполнял свои обязанности. Чувствуется что работодатель ценит своих сотрудников. А для нас такой жест, выглядит как дикость.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 14 часов назад
Зверинный оскал капитализма ©
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6k
Караганда 23 часа назад
я так понял там каждый год дарят
надо искать китайские корни в биографии.
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905
Шурман 23 часа назад
Так 2 года назад те же машины дарили :) или на фишках это впервой ?
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2.6M
Димон Автор поста Шурман 23 часа назад
источник поста посмотри
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905
Шурман Димон 23 часа назад
А фотки те же :) или я лица путаю ? :)) я как бы из Казахстана и мне все не на одно лицо )
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