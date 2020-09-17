Китайскому миллиардеру запретили роскошную жизнь

Никаких перелетов первым классом. Никаких отпусков в респектабельных гостиницах. Никаких билетов на высокоскоростной поезд или выходных на поле для гольфа. Китайский суд на этой неделе запретил Чену Фэну совершать любые крупные покупки - и это довольно унизительный поворот событий для главы туристического и финансового конгломерата HNA Group.
Такой вердикт был вынесен после того, как компания не выплатила положенные суммы согласно прошлым судебным решениям, которым предшествовали долгие разбирательства. В Китае уже в течение многих лет используются ограничения на расходы как способ взыскания долгов и предотвращения безответственного финансового поведения. В Поднебесной еще сделали общедоступной для поиска в Интернете информацию о неплательщиках: это своего рода черный список тех, кому запрещено тратить деньги на путешествия, недвижимость и дорогие частные школы для своих детей.
Еще недавно HNA была одной из крупнейших и наиболее прибыльных бизнес-империй Китая. И господин Чен, которому около 60 лет, помог сделать из региональной авиакомпании, базирующейся на острове Хайнань, глобального корпоративного гиганта. HNA приобрела доли в таких компаниях, как Hilton Hotels, Deutsche Bank и Virgin Australia, скупала недвижимость и поля для гольфа. Чен Фэн с брато приобрели, к примеру, целый этаж в One57 - роскошной жилой башне на Манхэттене.
Но долги, в которые влезла компания ради всех этих покупок, выросли настолько, что привлекли внимание китайских властей. В последние годы у HNA образовалась задолженность в десятки миллиардов долларов. Инвесторы разочаровались в ее ценных бумагах. Руководство холдинга даже попыталось занять денег у собственных сотрудников...
HNA и ее авиационный бизнес столкнулись с финансовыми проблемами еще до того, как пандемия коронавируса обрушила всю мировую туристическую индустрию.
HNA и ее авиационный бизнес столкнулись с финансовыми проблемами еще до того, как пандемия коронавируса обрушила всю мировую туристическую индустрию.
Два судебных иска, которые привели к ограничению расходов г-на Чена, были поданы против HNA 50-летней жительницей китайского города Сиань. В 2018 году она вложила деньги через Jubaohui - финансовую онлайн-платформу, принадлежащую HNA. Когда женщина не получила дивидендов, которые причитались ей по условиям инвестиционного соглашения, она подала в суд.
В марте окружной суд Сианя обязал HNA выплатить истице 50 000 долларов в качестве основного долга плюс проценты. Но на этой неделе выяснилось, что компания этого не сделала.
И это при том, что недавно у HNA было 145 миллиардов долларов в активах и 90 миллиардов долларов годовой выручки. А личное состояние Чена Фэна в 2019 году оценивалось в 1,9 миллиарда долларов...
И это при том, что недавно у HNA было 145 миллиардов долларов в активах и 90 миллиардов долларов годовой выручки. А личное состояние Чена Фэна в 2019 году оценивалось в 1,9 миллиарда долларов...
Источник: — переведено специально для fishki.net
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