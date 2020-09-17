FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2078 постов • 998 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Китайскому миллиардеру запретили роскошную жизнь

Китайскому миллиардеру запретили роскошную жизнь (5 фото)

Автор:
17 сентября 2020 23:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: долги   запрет   китай   компания   миллиардер   роскошь   суд   
929
5
Никаких перелетов первым классом. Никаких отпусков в респектабельных гостиницах. Никаких билетов на высокоскоростной поезд или выходных на поле для гольфа. Китайский суд на этой неделе запретил Чену Фэну совершать любые крупные покупки - и это довольно унизительный поворот событий для главы туристического и финансового конгломерата HNA Group.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: долги   запрет   китай   компания   миллиардер   роскошь   суд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−113
Алексей Суздаленко Час назад
интересно что об этом думаю миллеры, сечины, ротерберги ? ?
и прочие холуи пугабе ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
vikklu 13 минут назад
Да, у китайцев есть чему поучиться всему миру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Robin Hood 59 минут назад
В Китае как то просто решатся вопрос оборзевших нуворишей. Притом за их же счет.
В Китае как то просто решатся вопрос оборзевших нуворишей. Притом за их же счет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Китаец сел в тюрьму на 13 лет за торговлю морскими черепахами Китаец сел в тюрьму на 13 лет за торговлю морскими черепахами Государство будет платить «алименты» за злостных должников Государство будет платить «алименты» за злостных должников За что "Южный парк" запретили в Китае? За что "Южный парк" запретили в Китае? В Ухане запрещены охота, разведение и продажа мяса диких животных В Ухане запрещены охота, разведение и продажа мяса диких животных Давно пора: теперь китайцы перестанут кушать "друзей человека" Давно пора: теперь китайцы перестанут кушать "друзей человека"
Belka_16

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

149565



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Пост об изменах. Не показывайте его своим половинкам. Так надёжнее будет ;)
4
195
Пост об изменах. Не показывайте его своим половинкам. Так надёжнее будет ;)
Сравниваем средние зарплаты с реальными
1
382
Сравниваем средние зарплаты с реальными
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Фильм «Мулан»: Вдохновляющая сказка с феминистическим подтекстом
0
9
Фильм «Мулан»: Вдохновляющая сказка с феминистическим подтекстом
6% российских женщин сбились со счета, вспоминая о количестве мужчин до брака
0
110
6% российских женщин сбились со счета, вспоминая о количестве мужчин до брака
Уникальный смартфон Cubot Note 20 Pro с четырьмя камерами по сниженной цене
Уникальный смартфон Cubot Note 20 Pro с четырьмя камерами по сниженной цене
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#СССР#дтп#разное#сша#природа#автомир#автомобили
#юмор#история#животные#в мире#россия#прикольные#картинки#смешные#на различный вкус#девушки
#факты#прикол#люди#авария#авто авария#ретро авто#олдтаймер#шоу бизнес#абсурд#ефремов

На что жалуетесь?

Вернуться