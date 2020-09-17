Китайскому миллиардеру запретили роскошную жизнь

Такой вердикт был вынесен после того, как компания не выплатила положенные суммы согласно прошлым судебным решениям, которым предшествовали долгие разбирательства. В Китае уже в течение многих лет используются ограничения на расходы как способ взыскания долгов и предотвращения безответственного финансового поведения. В Поднебесной еще сделали общедоступной для поиска в Интернете информацию о неплательщиках: это своего рода черный список тех, кому запрещено тратить деньги на путешествия, недвижимость и дорогие частные школы для своих детей.