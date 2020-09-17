Новый жилой комплекс в Китае зарос зеленью и оккупирован комарами

Создатели экспериментального проекта зелёного жилья в китайском городе Чэнду обещали будущим жильцам райскую жизнь в вертикальном лесу с ухоженными садами на каждом балконе. Однако на деле все вышло несколько иначе.
Со слов агента по недвижимости проекта, все 826 квартир были проданы уже к апрелю этого года, но теперь вместо современного эко-рая башни выглядят как декорации из заброшенного постапокалиптического фильма.
Согласно сообщениям местных СМИ, этот проект был построен в 2018 году, и каждый отдельный балкон был спроектирован так, чтобы на нём было место для растущих растений.
Однако спустя немного времени 8 башен были захвачены не только растениями, но и комарами.
Однако спустя немного времени 8 башен были захвачены не только растениями, но и комарами.
Растения почти полностью поглотили некоторые заброшенные балконы, окутав их ветвями, свисающими с перил. Именно такую картину можно наблюдать на кадрах, снятых в этом месяце.
Также можно увидеть, что некоторые окна, которые всё ещё просматривались сквозь обилие зелени, были заклеены бумагой.
Однако стоит отметить, что ряд жителей, похоже, не особо боится комаров — так, на нескольких балконах растения были подрезаны, имелась мебель, а в квартирах горел свет.
По данным государственной газеты Global Times, всего в эти постройки переехало около 10 семей.
По данным государственной газеты Global Times, всего в эти постройки переехало около 10 семей.
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