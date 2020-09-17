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Новый жилой комплекс в Китае зарос зеленью и оккупирован комарами

Новый жилой комплекс в Китае зарос зеленью и оккупирован комарами (11 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 08:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   видео   деревья   китай   комары   растения   
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Создатели экспериментального проекта зелёного жилья в китайском городе Чэнду обещали будущим жильцам райскую жизнь в вертикальном лесу с ухоженными садами на каждом балконе. Однако на деле все вышло несколько иначе.

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Метки: в мире   видео   деревья   китай   комары   растения   
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14  комментариев
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2k
santyago 2 часа назад
как по мне, неплохо, а жителям нужно было напомнить что растения требуют ухода, тогда всё будет норм
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1k
Pblta4ok 5 минут назад
10 семей? Пф, да они скоро весь комплекс заплодят, и комаров вытеснят.
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553
Константин 14 минут назад
бред какой-то. во-первых комары, не от растений, а от водоемов. во-вторых в 21 веке не такая проблема от них избавиться. сомневаюсь, что эти квартиры пустуют. какой-то бредовый вымысел, не понятно зачем.
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38k
Raush 21 минуту назад
Осы, естественные враги комаров. Этим летом появилось много комаров в квартире, хотя раньше не было никогда. Пару лет назад уничтожил у себя на балконе осиное гнездо и вот результат. Стали выкладывать на балконе что-нибудь сладкое, варенье там, кусочки фруктов... ос развелось много, в квартиру практически не залетают, но зато и комаров нет. Так что не недооценивайте ос.
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65k
Варакин Алексей 36 минут назад
Мы всю жизнь с комарами живем...
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5k
Elena Ki 37 минут назад
А птичек развести, которые комарами питаются? Про летучих мышей молчу. Хотя достаточно было бы не поливать растения по вечерам и не оставлять открытые ёмкости с водой для полива. Личинкам комаров нужна вода. А растения нужны уже взрослым особям.
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32k
dima423 48 минут назад
опрыскать растения химией от комаров и нет проблем)
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16k
RDen 50 минут назад
не, ну можно же прорядить...или запрещено?
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5k
SpoiltNail 53 минуты назад
кто-нить скажите им, что существуют оч эффективные средства от комаров
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13k
Габит Калыков SpoiltNail 38 минут назад
там же в Китае и выпускают
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6k
Andrey 54 минуты назад
Смотришь на развитие Китая - машины, дома, дороги, скоростные поезда...
И понимаешь истинный смысл присказки "Как до Пекина раком"
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65k
Варакин Алексей Andrey Полчаса назад
Есть мнение " экономика определяет жизненный уровень" ,а некоторые идиоты считают,что замена президента.
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74
alex Час назад
Что мешает очистить дома от растений, и жить в них ? Почему всего 10 квартир заняты ? Они ведь все таки изначально строились именно для жилья. Пусть и с зеленой изюминкой. Не зашла зелень, ободрали и стали жить.
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24k
Вован Час назад
Ссылка youtu.be
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