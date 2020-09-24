Машинисты поезда попытались вывезти из РФ в Китай 37 килограммов золота

Крупнейший контрабандный груз был арестован в Забайкалье. Сотрудникам спецслужб совместно с пограничниками и Читинской таможней удалось накрыть нелегальный канал поставок драгметалла в Китай.
Сотрудникам ФСБ удалось поймать машинистов поезда на крупнейшей контрабанде золота в Китай. Во время проверки на железнодорожном пункте пропуска в локомотиве, следовавшем в Манчжурию нашли ценный груз.
В технической полости тепловоза было спрятано семь свертков, в которых находились 102 металлических слитка общей массой 36,8 килограмма. Стоимость партии оценивается в 143 миллиона рублей.
По факту контрабанды возбуждено уголовное дело и, если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить до семи лет лишения свободы.
Остался невыясненным вопрос, кто поставлял эти слитки, т.е. кто заказчик? Интересно, выяснит ли следствие эту немаловажную деталь.
Машинисты перевозят контрабанду,а кто её им поставляет?— Надежда Басак (@ZaraBasak1980) September 24, 2020
Ну а что, зарплаты у машинистов хорошие, если ещё жена буфетчица в вагоне-ресторане, то всё объяснимо. pic.twitter.com/64355J12Vk— Зверев Сергей (@aste113) September 24, 2020
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Метки: Забайкалье золото китай контрабанда поезд фсб чита
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2. За стополта лямов семерку отсидеть не грех. А если еще в первый раз, да еще с прочими смягчающими - так вообще пара лет или даже условка, если повезет.
В Китае золота нет - у нас есть. Обычный бизнес.
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