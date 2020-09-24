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Машинисты поезда попытались вывезти из РФ в Китай 37 килограммов золота

Машинисты поезда попытались вывезти из РФ в Китай 37 килограммов золота (7 фото)

Автор:
24 сентября 2020 16:31
Метки: Забайкалье   золото   китай   контрабанда   поезд   фсб   чита   
3188
7
Крупнейший контрабандный груз был арестован в Забайкалье. Сотрудникам спецслужб совместно с пограничниками и Читинской таможней удалось накрыть нелегальный канал поставок драгметалла в Китай.

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Метки: Забайкалье   золото   китай   контрабанда   поезд   фсб   чита   
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39  комментариев
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736
patrik1313 2 часа назад
Сотрудники таможни изъяли 102 металлических слитка общей массой 36,8 килограмма. Все 100 слитков были переданы на ответственное хранение в МВД в отдел хранения улик. Оттуда все 90 слитков , в качестве вещественного доказательства отправятся прямиком в суд, где уже судья будет решать дальнейшую судьбу этих 80 слитков. По решению суда, скорее всего, все 70 слитков будут переданы в пользу государства.
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224
УЗБАГОИСЯ 3 секунды назад
Это один раз поймали, а так если прикинуть "наверное каждый день рейс мочили".
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40k
Митрий 18 минут назад
1. Судя по качеству показанных слитков - это самоплав. То есть незаконный афиннаж. Честно говоря, вопрос спорный - ведь собирать древние компьютерные комплектующие, всякие разные транзисторы, старые сотовые телефоны и другой хлам, содержащий драгметаллы не запрещено. Но как только ты эти драгметаллы хочешь добыть в чистом виде - сразу статья...
2. За стополта лямов семерку отсидеть не грех. А если еще в первый раз, да еще с прочими смягчающими - так вообще пара лет или даже условка, если повезет.
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−17
Иван Полчаса назад
А как при досмотре узнали где и как именно спрятаны слитки золота? Наверняка заранее знали где и как искать - кто-то проинформировал.
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753
sava Иван 7 минут назад
может быть. а может быть и нет... но погранцы еще те ребята. помню ехал из УКР в РБ, зашли парни к нам в купе и открыли все что можно было открыть, причем даже те места, которые казалось бы не должны открываться вовсе...
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28
vova old Полчаса назад
почти два лимона баксов у простых машинистов. тут больше вопрос кто слил, ну не проверяют же у каждого тепловоза технические полости, тем более заваренные
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234
Nane First NameLast vova old 15 минут назад
Сами ФСБ зарядили их золотом, потом сами же арестовали. Ты думаешь в ФСБ Пинкертоны работают?
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753
sava Nane First NameLast 6 минут назад
рабочий конечно вариант... но думаю ради премии или повышения не обязательно 38 кг золота
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2k
Ильдар Суюндиков 44 минуты назад
Эх, отлили бы какой нибудь вентиль или болт на 32, перекрасили, никто бы не нашёл.
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14k
Слева танки Ильдар Суюндиков 38 минут назад
Такое было в сериале "Пепел". Они там цепь сделали и покрасили)
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7k
harlamov Ильдар Суюндиков Полчаса назад
Там явно ФСБ-шники знали что они везут золото. Кто-то слил инфу, а может прослушка была... Короче они бы были в курсе и про вентиль.
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4k
Ya 55 минут назад
На брехню похоже. Странный бизнес, обычно вывозят какое нибудь говно чтобы потом купить залото, а тут вывозят золото в обмен на юани или рис? Смешно. Или тут как в анекдоте?- не в китай, а из сша, и не золото, а баксы???
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8k
Великий Кормчий Час назад
Дауны. Ну спрятать то можно было лучше!
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347
im240 Час назад
грёбанные клоуны.
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2k
Слава Андреев 2 часа назад
Интересно , они знают, что ещё лес вывозится в Китай?)))))))) целыми составами ))))))) мимо кассы
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14k
AlexЕЙ Слава Андреев 2 часа назад
Они в доле.
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282
Ager AlexЕЙ 2 часа назад
одному знакомому предлагали работу на таможенном посту, только надо было заплатить 1 млн р.
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156
ятам Ager Час назад
куда идти? к кому обратится?
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5k
Вася ятам 20 минут назад
Дада.. тоже друг спрашивает
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21k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Конкуренты канал слили ? )
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1k
Пачо Эррера 2 часа назад
Откуда у машинистов поезда 37 кг золота? И сколько золота они уже повывозили?
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17k
Сергей Костюнин Пачо Эррера 2 часа назад
Машинисты - ишаки
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14k
VIRO-PAX! Пачо Эррера Час назад
Покупали у пассажиров кольца, серьги, цепочки, зубы. Выигрывали в карты, выменивали на - сахар, подстаканники, соль. После всё переплавляли в слитки, чтобы меньше занимало места. К пенсии планировали перебраться в ускоглазым (там цены ниже). Думали поживут и вот
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175
Андрей 2 часа назад
После Захарченко с 8,5 миллиардами и иже с ними, я на такое смотрю наплевательски.
В Китае золота нет - у нас есть. Обычный бизнес.
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60k
HundeBeißer2 2 часа назад
Машинисты поезда попытались вывезти из РФ в Китай 37 килограммов золота
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27k
winergy2012 HundeBeißer2 55 минут назад
Проклятый старый русофоб х.уибейбер.
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2k
Dmitrii Ivanov winergy2012 Полчаса назад
Так, а где "хохлоскот" Или это слово - запатентованная фишка твоего коллеги?
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27k
winergy2012 Dmitrii Ivanov Полчаса назад
Точно старый пи,дор хохлоскот .Ты тоже , кстати.Можете подавать челобитную.А потом ей подтереться.
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868
akurys 2 часа назад
Пля... да об этом пути доставки контрабанды уже лет 15 все местные там знали. Назад шла наркота... Не прошло и 15 лет , как ФСБ об этом узнало! Ну смех один! Может они еще и " героиновую" тропу не знают где искать? А главное кто её крышует? Так пусть у своих сотрудников поспрашивают...
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12k
Ligov uutb 2 часа назад
Скорее всего это не галочка. Если раньше терки между братвой стрельбой заканчивались, то теперь все происходит более цивильно. Сажают друг друга или чужих шестерек, прибирая тем самым чужой бизнес в свои руки...)
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10k
Иван Васильевич maloy Час назад
Означает ли, что жизнь меняется и всех воров потихоньку прижимают или опять что то не так?

===

Означает ли, что жизнь меняется и всех воров потихоньку прижимают или опять что то не так? ===
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3k
uutb Ligov Час назад
Это раньше "была братва и терки". А, сейчас все ходят под кем-то одним. Просто одним достается больше, другим меньше. Брат работал в подобной структуре, так там через границу перевозили ОГРОМНЫЕ суммы,тихо и мирно. Но, раз в полгода, они "ловили контрабандиста и делали план". Если нет плана, приезжает комиссия с бооольшими звездами(которые тоже в доле, но в процесс не лезут), им по факту проверки тоже надо отчитаться, то есть найти "виновных" и наказать. Соответственно на время схема рушиться, а это большие убытки для всех. Вот и "ловят" вот таких гонцов, чтоб было все тихо и спокойно.
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928
maloy uutb Час назад
Т.е. твой брат такой же вор?)
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3k
uutb maloy 56 минут назад
А, там по другому нельзя. Хочешь работать подчиняйся приказам, нет- выход там.
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