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Путин запретил вывозить из России необработанный лес

Путин запретил вывозить из России необработанный лес (5 фото)

Автор:
30 сентября 2020 14:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: запрет   китай   лес   незаконная рубка   путин   реформы   сибирь   
1488
5

Видимо, незаконный вывоз древесины достиг таких потрясающих масштабов, что пришлось вмешаться лично президенту. Также он планирует реформировать систему контроля за лесами - возможно, появится новая должность - главный федеральный государственный лесной инспектор.

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Метки: запрет   китай   лес   незаконная рубка   путин   реформы   сибирь   
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29  комментариев
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33k
dima423 Час назад
вот это давно пора было сделать...я удивлялся всегда как такое можно позволять делать со своими ресурсами..
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3k
Пепелац 4 минуты назад
Он и цены на бензин уже контролирует......
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66
Cryptopunk 10 минут назад
Поздно пить баржоми, батенька...
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16k
Lynx 11 минут назад
А кто торгует, на какие сроки контракты? Где глянуть?
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573
coceds 13 минут назад
зачем ждать полтора года?
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7k
Prostovopros 14 минут назад
Какой хороший царь - вот так враз и решил проблему.
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1k
Ertin 16 минут назад
Профанация, конечно. Вывоз - следствие. Причина - чинуши, причём ранг их практически в каждом регионе один.

А бороться с этим следствием по-ходу себе дороже - управлять электоратом на местах некому будет.
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19k
мистер Конвей Твитти 20 минут назад
Я думаю тем,кто занимается "бесконтрольным" вывозом древесины,глубоко чихать на его указы.Просто увеличатся размеры мзды,которую получают надзорные органы,а особо несговорчивые будут просто устранены физически.Как-бы все...
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9k
Олегbl4 Полчаса назад
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить законодательную и нормативную базу, чтобы "поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины".
А обработанная древесина останется без заслона?
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17k
turyst Олегbl4 Полчаса назад
Ну... Так хоть опилки и стружка у нас останется.
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24k
Fat Lynx Олегbl4 20 минут назад
обработанная древесина - это продукт с прибавочной стоимостью, разницу понимаешь?
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38k
Raush Олегbl4 20 минут назад
Обработанная древесина стоит в разы дороже, а значит таких объемов вывоза уже не будет. Да и на обработке будут внутри страны зарабатывать. В принципе нормально, но до 22-го года можно и правда многое успеть, так что до того как база будет подготовлена, надо бы запретить вывоз вообще...
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9k
Олегbl4 Fat Lynx 8 минут назад
Так первопричина-то в чем? В глобальной вырубке или в неуплате налогов за древисину?
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9k
Олегbl4 Raush Минуту назад
Ну, далеко не в разы... А обработанную можно бесконтрольно вывозить? И, если запретить продажу за рубеж, то на что жить региону? Кому древесину продавать?
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785
Лёха 41 минуту назад
То есть обработанную - можно? Сучья спилил и повёз...
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17k
turyst Лёха Полчаса назад
Только нужно нежно спиливать сучки.
Потому что, "грубо обработанный", тоже нельзя вывозить.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 41 минуту назад
"Хищения и жульничество при продаже леса в РФ зашкаливали, в связи с этим снизился экспорт, была проведена реорганизация, но проблемы остаются", - заявил Путин, призвав правительство выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе.

Интересно, сейчас путриоты, которые год назад на обвинения в массовой вырубке и поджогах кричали" выфсёврети", сейчас получат новые методички и начнут клеймить незаконные вырубки и продажи леса в Китай?
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5k
Фельдъегерь ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
вот это у тебя воображение, ни разу не видел, что бы кто-то сомневался в массовых незаконных вырубках, наоборот, все просили ввести запрет на экспорт
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Фельдъегерь 4 минуты назад
ни разу не видел, что бы кто-то сомневался в массовых незаконных вырубках,

Найди прошлогодние посты про пожары в Сибири, почитай комментарии наших записных патриотов, на говно и ходили, доказывая что все ништяк
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191
Hexo4uha 54 минуты назад
Так
>Путин запретил
или все же
>Путин поручил правительству подготовить
?

Давайте сначала запретит, а потом порадуемся? Очередной заголовок, почему-то выдающий намерение за свершившийся факт.
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37
A.N.Onim Hexo4uha 37 минут назад
Почему-то минусуют, но я вот тоже подпишусь - чтобы "пчёлы, да против мёда"!
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191
Hexo4uha A.N.Onim 24 минуты назад
Минусы от тихушников-охранителей, считающих что все должны радоваться любым словам и никогда их не проверять и не сомневаться. Меня за такие сомнения уже окрестили хохлом и либерастом.
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7k
Фантом Час назад
К счастью лес восстановится, а количество идиотов и незаконных пильщиков нужно убавлять
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169
Kasper007 Час назад
Как я понимаю, Путин запретил другим вывозить лес. Избранным президентам можно.
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40k
Andrey Час назад
Просто уже все вывезли...
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5k
Фельдъегерь Andrey Полчаса назад
ну ваши-то лысые Карпаты все видели, поучи еще нас тут
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4k
Иван Час назад
Очередная кормушка. Инспектор будет сидеть в Москве, а лес будут вывозить из Сибири.
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5k
Фельдъегерь Иван Полчаса назад
не будут, ввели полный запрет, новость-то хоть прочти
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14k
dimitr Час назад
Пуля попала Штирлицу в голову.
Штирлиц насторожился.
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Dionysus
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