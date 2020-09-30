Путин запретил вывозить из России необработанный лес

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить законодательную и нормативную базу, чтобы "поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины". Предполагается, что с 1 января 2022 года из России будет невозможно вывезти необработанные или обработанные "для вида" лесоматериалы.

"Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород", - заявил президент во время видеоконференции по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.