Путин запретил вывозить из России необработанный лес

Видимо, незаконный вывоз древесины достиг таких потрясающих масштабов, что пришлось вмешаться лично президенту. Также он планирует реформировать систему контроля за лесами - возможно, появится новая должность - главный федеральный государственный лесной инспектор.
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить законодательную и нормативную базу, чтобы "поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины". Предполагается, что с 1 января 2022 года из России будет невозможно вывезти необработанные или обработанные "для вида" лесоматериалы.
"Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород", - заявил президент во время видеоконференции по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.
Также Путин потребовал реформировать систему лесоустройства и контроля за лесами - транспортировкой, хранением и переработкой древесины, по его мнению, должен заниматься лесной надзор, чтобы предотвратить незаконную рубку леса. Ведь существующая сегодня система - "ни в какие ворота не лезет", в большинстве регионов к использованию лесных ресурсов относятся варварски, леса вырубаются без оглядки, в режиме "после нас хоть потоп".
Также одной из мер по ужесточению контроля за рубкой леса может стать учреждение новой должности - главного федерального лесного инспектора.
"Хищения и жульничество при продаже леса в РФ зашкаливали, в связи с этим снизился экспорт, была проведена реорганизация, но проблемы остаются", - заявил Путин, призвав правительство выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе.
После того, как половину Сибири спилили/спалили, а вторую отдали китайцам.— Makle (@Makle46977577) September 30, 2020
как говорят: "не прошло и пол года),верней десятилетия,чтобы дать подобное поручение. Не далее,как пару дней назад ехали с дачи,дорога через лес,(Новгородская обл.),заготовлена древесина для вывоза.— Мара Мирова (@galkova_tam) September 30, 2020
Источник:
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А бороться с этим следствием по-ходу себе дороже - управлять электоратом на местах некому будет.
А обработанная древесина останется без заслона?
Потому что, "грубо обработанный", тоже нельзя вывозить.
Интересно, сейчас путриоты, которые год назад на обвинения в массовой вырубке и поджогах кричали" выфсёврети", сейчас получат новые методички и начнут клеймить незаконные вырубки и продажи леса в Китай?
Найди прошлогодние посты про пожары в Сибири, почитай комментарии наших записных патриотов, на говно и ходили, доказывая что все ништяк
>Путин запретил
или все же
>Путин поручил правительству подготовить
?
Давайте сначала запретит, а потом порадуемся? Очередной заголовок, почему-то выдающий намерение за свершившийся факт.
Штирлиц насторожился.