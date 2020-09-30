В Гонконге с молотка уйдет редчайший "безупречный" бриллиант

Один из самых редких бриллиантов в мире отправили на аукцион в Гонконге - стоимость "безупречного" бриллианта оценили от 11 до 33 миллионов долларов. Уникальная драгоценность весом 102 с лишним карата будет выставлена на торги аукционным домом Sotheby's 5 октября.
Уникальный белый бриллиант размером с яйцо и весом 102,39 карата должен уйти с молотка в Гонконге за 11-33 миллионов долларов. Аукционный дом Sotheby's выставит его на торги одним лотом 5 октября. За всю историю на аукционах было продано лишь семь таких бриллиантов, известных как безупречные белые.
Кроме того, аукционный дом Sotheby’s пошел на неожиданный шаг, выставив бриллиант без требований к минимальной цене продажи. То есть, аукционный дом позволит покупателю получить его даже в случае, если самая высокая ставка во время торгов окажется значительно ниже реальной цены камня.
Как пишет дом Sotheby's, драгоценный камень был вырезан из необработанного алмаза весом 271 карат, который был обнаружен на руднике Виктор в канадской провинции Онтарио в 2018 году. Позже эксперты присвоили ему цвет категории "Д" и безупречные характеристики.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Денег, конечно, нет. Пусть стульями забирают. Ценность одинакова, так как скушать в голодный год не получится.