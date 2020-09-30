В Гонконге с молотка уйдет редчайший "безупречный" бриллиант

Уникальный белый бриллиант размером с яйцо и весом 102,39 карата должен уйти с молотка в Гонконге за 11-33 миллионов долларов. Аукционный дом Sotheby's выставит его на торги одним лотом 5 октября. За всю историю на аукционах было продано лишь семь таких бриллиантов, известных как безупречные белые.