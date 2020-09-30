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В Гонконге с молотка уйдет редчайший "безупречный" бриллиант

В Гонконге с молотка уйдет редчайший "безупречный" бриллиант (4 фото)

Автор:
30 сентября 2020 12:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: аукцион   бриллиант   бриллианты   в мире   драгоценности   китай   редкие вещи   фото   
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Один из самых редких бриллиантов в мире отправили на аукцион в Гонконге - стоимость "безупречного" бриллианта оценили от 11 до 33 миллионов долларов. Уникальная драгоценность весом 102 с лишним карата будет выставлена на торги аукционным домом Sotheby's 5 октября.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аукцион   бриллиант   бриллианты   в мире   драгоценности   китай   редкие вещи   фото   
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4  комментария
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8k
Serg2001 2 часа назад
Фигня мелкая! Вот правильный брильянт!... ))
Фигня мелкая! Вот правильный брильянт!... ))
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1k
Mellivora 18 минут назад
Какое имя у бриллианта?
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15k
Топпер Харли 2 часа назад
Ссылка coub.com
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35k
doker 3 часа назад
До 5 октября? Надо загранпаспорт успеть оформить. Поторговаться.
Денег, конечно, нет. Пусть стульями забирают. Ценность одинакова, так как скушать в голодный год не получится.
До 5 октября? Надо загранпаспорт успеть оформить. Поторговаться. Денег, конечно, нет. Пусть стульями забирают. Ценность одинакова, так как скушать в голодный год не получится.
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