FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 322 поста • 205 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Воспитательницу-отравительницу казнят

Воспитательницу-отравительницу казнят (3 фото)

Автор:
01 октября 2020 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: воспитательница   детский сад   китай   криминал   месть   новости   отравление   ссора   
1025
3
Воспитательница детского сада из китайской провинции Хэнань приговорена к смертной казни за то, что отравила 25 детей из группы своей коллеги, с которой поссорилась накануне.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: воспитательница   детский сад   китай   криминал   месть   новости   отравление   ссора   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 50 минут назад
Вот это я понимаю правосудие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей Куликов 2 минуты назад
Смертная казнь с пожмзненым лишением прав. Это как?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Сгусток позитива 15 минут назад
всё правильно!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Николай 21 минуту назад
Справедливо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
145
Александр Туманов Полчаса назад
Молодцы китайцы, вот так должно выглядеть правосудие. Глаз за глаз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось Либерия столкнулась с эпидемией сексуального насилия Либерия столкнулась с эпидемией сексуального насилия Китай строит город для эпидемий Китай строит город для эпидемий Женщина, пытавшаяся засадить экс-бойфренда в тюрьму, получила за это 10 лет Женщина, пытавшаяся засадить экс-бойфренда в тюрьму, получила за это 10 лет В Воронеже идёт следствие: девушка сломала таз, из которого ноги растут, пожилой даме из-за замечания В Воронеже идёт следствие: девушка сломала таз, из которого ноги растут, пожилой даме из-за... В Австралии у "виртуальных" педофилов будут конфисковывать имущество В Австралии у "виртуальных" педофилов будут конфисковывать имущество
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

209693



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе
2
35
Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе
Не для слабонервных: посмертные снимки российских и советских знаменитостей
3
86
Не для слабонервных: посмертные снимки российских и советских знаменитостей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Дизайнеру ВАЗ-2110 стыдно за внешний вид новых BMW
1
58
Дизайнеру ВАЗ-2110 стыдно за внешний вид новых BMW
В Майами интервьюер попросила парня надеть маску и очень пожалела
1
12
В Майами интервьюер попросила парня надеть маску и очень пожалела
«Чувствуешь себя идиотом». Россияне – об абсурдной борьбе с коронавирусом
«Чувствуешь себя идиотом». Россияне – об абсурдной борьбе с коронавирусом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#авария#дтп#природа#автомобили#подборка#море#смешные
#факты#прикол#животные#кино#СССР#москва#истории#авария дня#путешествия#спорт
#юмор#интересно#россия#авто авария#люди#прикольные#картинки#комментарии#разное#Душевное

На что жалуетесь?

Вернуться