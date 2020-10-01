Воспитательницу-отравительницу казнят

Воспитательница детского сада в Китае приговорена к смертной казни за отравление 25 детей в саду. Женщина по имени Ван Юнь была арестована в городе Чжяцзу после того, как дети, позавтракавшие овсяной кашей, были массово госпитализированы с отравлением. Как оказалось, Ван Юнь подсыпала азотнокислый натрий в овсянку, приготовленную для группы ее коллеги по имени Сун, с которой она поссорилась накануне по вопросам воспитания детей. Азотнокислый натрий используется как консервант, однако в больших дозах может привести к отравлению, в том числе, смертельному.

После завтрака 23 детям стало плохо, и они были доставлены в больницу. При инциденте, случившемся 27 марта, пострадали 25 детей, один из них умер после 10 месяцев, проведенных в больнице.