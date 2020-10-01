Воспитательницу-отравительницу казнят

Воспитательница детского сада из китайской провинции Хэнань приговорена к смертной казни за то, что отравила 25 детей из группы своей коллеги, с которой поссорилась накануне.
Воспитательница детского сада в Китае приговорена к смертной казни за отравление 25 детей в саду. Женщина по имени Ван Юнь была арестована в городе Чжяцзу после того, как дети, позавтракавшие овсяной кашей, были массово госпитализированы с отравлением. Как оказалось, Ван Юнь подсыпала азотнокислый натрий в овсянку, приготовленную для группы ее коллеги по имени Сун, с которой она поссорилась накануне по вопросам воспитания детей. Азотнокислый натрий используется как консервант, однако в больших дозах может привести к отравлению, в том числе, смертельному.
После завтрака 23 детям стало плохо, и они были доставлены в больницу. При инциденте, случившемся 27 марта, пострадали 25 детей, один из них умер после 10 месяцев, проведенных в больнице.
После завтрака 23 детям стало плохо, и они были доставлены в больницу. При инциденте, случившемся 27 марта, пострадали 25 детей, один из них умер после 10 месяцев, проведенных в больнице.
Как выяснилось в суде, в 2017 году Ван Юнь отравила азотнокислым натрием своего мужа, подсыпав ему яд в чашку с водой после семейного скандала. Мужчина, выпив воду, также обратился к врачам, однако серьезно он не пострадал.
Суд назвал поведение воспитательницы "беспримерной жестокостью" и приговорил ее к смертной казни с пожизненным лишением всех гражданских прав.
Суд назвал поведение воспитательницы "беспримерной жестокостью" и приговорил ее к смертной казни с пожизненным лишением всех гражданских прав.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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