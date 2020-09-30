Новости автоаукционов: Bonhams 2020 в Швейцарии

Спорткар Porsche 356 был создан Фердинандом «Ferry» Порше, сыном основателя компании Фердинанда Порше.



Сын, взяв за основу Volkswagen Käfer, сохранив его конструкцию кузова и 4-х цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, создал спорткар ставший легендой.



Первый экземпляр выкатили на испытания 8 июня 1948 года в Австрии. По итогам этих заездов автомобиль значительно переработали. Первые экземпляры, собранные в мастерских Гмюнда имели алюминиевый кузов, изготовленный вручную. На заводе в Штутгарте с 1950 года кузова делали из стали.



Самое интересное, что Порше делал это автомобиль не для серийного производства, а для себя. Лишь восторженные отзывы друзей и знакомых с подвигли его на сборку еще 20 экземпляров. Учитывая, что изготовление и сборка были ручными, понадобилось два года на их изготовление. Но спрос на модель все рос. В итоге было выпущено около 76 000 автомобилей. Последний экземпляр собрали в 1965 году.



Версия Speedster появилась благодаря легендарному американскому дилеру Максу Хоффману. На первых экземплярах стояли 1,3-литровые или 1,5-литровые двигатели. С 1955 года они пошли с 1,6-литровым двигателем мощностью 60 л.с.



Сейчас автомобили версии Speedster первого поколения одни из самых культовых.



Этот экземпляр был продан в США. Нынешний владелец купил его в подарок жене в 2012 году, но сначала отдал на реставрацию.



Эту работу он поручил лучшему специалисту — Andy Prill (Prill Porsche). Реставрация и поиск оригинального двигателя, родного не было, заняли много лет. К сожалению, когда автомобиль закончили, жена уже не смогла воспользоваться подарком. Поэтому его и выставили на продажу.



Автомобиль сейчас в идеальном состоянии. Для безопасности, на него установили дисковые тормоза на все колеса.