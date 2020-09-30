Новости автоаукционов: Bonhams 2020 в Швейцарии

Аукционный дом Bonhams в эти выходные провел свое первый живой аукцион со времен начала пандемии. Рублевые цены указаны для интереса, с учетом таможни и доставки.
10. Mercedes-Benz 300 “Adenauer” Cabriolet D 1952 года продан за $242,457 (20 000 000 руб.).
Автомобили в кузове W188 были первыми абсолютно новыми послевоенными Мерседесами. Модель дебютировала на Франкфуртском автосалоне 1951 года.
Это было триумфальное возвращение компании в ряды производителей люксовых автомобилей. Свое неофициальное имя Adenauer модель получила в честь канцлера Германии Конрада Аденауэра, ее самого известного покупателя.
Представленный экземпляр один 262 выпущенных Cabriolet D. Реставрация была выполнена в 2014 году, мастерской SIM Motoren.
Это было триумфальное возвращение компании в ряды производителей люксовых автомобилей. Свое неофициальное имя Adenauer модель получила в честь канцлера Германии Конрада Аденауэра, ее самого известного покупателя.
Представленный экземпляр один 262 выпущенных Cabriolet D. Реставрация была выполнена в 2014 году, мастерской SIM Motoren.
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9. Ferrari 550 Barchetta 2001 года продан за $328,328 (27 600 000 руб.).
Эту версию выпустили в честь 70-летия ателье Pininfarina.
Стандартное оборудование включало 6-ступенчатую «механику», электрические стеклоподъемники и наружные зеркала заднего вида, кондиционер, сигнализацию и центральный замок.
Тираж был 448 экземпляров. В каждой машине есть табличка с собственным серийным номером и подписью Серджио Пининфарины.
Данный экземпляр еще более эксклюзивный. В комплекте с машинами шел только простой тканевый вверх, по сути лишь для защиты салона на парковке. С ним даже нельзя было ездить быстрее 110 км/ч. Это не устраивало первого и единственного владельца данного экземпляра. Поэтому он заказал эксклюзивный полноценный верх с электроприводом, который с разрешения компании Ferrari спроектировала и установила фирма Carrozzeria Pavesi из Милана.
На момент продажи пробег автомобиля был 16 100 км.
Стандартное оборудование включало 6-ступенчатую «механику», электрические стеклоподъемники и наружные зеркала заднего вида, кондиционер, сигнализацию и центральный замок.
Тираж был 448 экземпляров. В каждой машине есть табличка с собственным серийным номером и подписью Серджио Пининфарины.
Данный экземпляр еще более эксклюзивный. В комплекте с машинами шел только простой тканевый вверх, по сути лишь для защиты салона на парковке. С ним даже нельзя было ездить быстрее 110 км/ч. Это не устраивало первого и единственного владельца данного экземпляра. Поэтому он заказал эксклюзивный полноценный верх с электроприводом, который с разрешения компании Ferrari спроектировала и установила фирма Carrozzeria Pavesi из Милана.
На момент продажи пробег автомобиля был 16 100 км.
8. Porsche 356A 1600 Speedster 1956 года продан за $368,738 (29 300 000 руб.).
Спорткар Porsche 356 был создан Фердинандом «Ferry» Порше, сыном основателя компании Фердинанда Порше.
Сын, взяв за основу Volkswagen Käfer, сохранив его конструкцию кузова и 4-х цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, создал спорткар ставший легендой.
Первый экземпляр выкатили на испытания 8 июня 1948 года в Австрии. По итогам этих заездов автомобиль значительно переработали. Первые экземпляры, собранные в мастерских Гмюнда имели алюминиевый кузов, изготовленный вручную. На заводе в Штутгарте с 1950 года кузова делали из стали.
Самое интересное, что Порше делал это автомобиль не для серийного производства, а для себя. Лишь восторженные отзывы друзей и знакомых с подвигли его на сборку еще 20 экземпляров. Учитывая, что изготовление и сборка были ручными, понадобилось два года на их изготовление. Но спрос на модель все рос. В итоге было выпущено около 76 000 автомобилей. Последний экземпляр собрали в 1965 году.
Версия Speedster появилась благодаря легендарному американскому дилеру Максу Хоффману. На первых экземплярах стояли 1,3-литровые или 1,5-литровые двигатели. С 1955 года они пошли с 1,6-литровым двигателем мощностью 60 л.с.
Сейчас автомобили версии Speedster первого поколения одни из самых культовых.
Этот экземпляр был продан в США. Нынешний владелец купил его в подарок жене в 2012 году, но сначала отдал на реставрацию.
Эту работу он поручил лучшему специалисту — Andy Prill (Prill Porsche). Реставрация и поиск оригинального двигателя, родного не было, заняли много лет. К сожалению, когда автомобиль закончили, жена уже не смогла воспользоваться подарком. Поэтому его и выставили на продажу.
Автомобиль сейчас в идеальном состоянии. Для безопасности, на него установили дисковые тормоза на все колеса.
Сын, взяв за основу Volkswagen Käfer, сохранив его конструкцию кузова и 4-х цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, создал спорткар ставший легендой.
Первый экземпляр выкатили на испытания 8 июня 1948 года в Австрии. По итогам этих заездов автомобиль значительно переработали. Первые экземпляры, собранные в мастерских Гмюнда имели алюминиевый кузов, изготовленный вручную. На заводе в Штутгарте с 1950 года кузова делали из стали.
Самое интересное, что Порше делал это автомобиль не для серийного производства, а для себя. Лишь восторженные отзывы друзей и знакомых с подвигли его на сборку еще 20 экземпляров. Учитывая, что изготовление и сборка были ручными, понадобилось два года на их изготовление. Но спрос на модель все рос. В итоге было выпущено около 76 000 автомобилей. Последний экземпляр собрали в 1965 году.
Версия Speedster появилась благодаря легендарному американскому дилеру Максу Хоффману. На первых экземплярах стояли 1,3-литровые или 1,5-литровые двигатели. С 1955 года они пошли с 1,6-литровым двигателем мощностью 60 л.с.
Сейчас автомобили версии Speedster первого поколения одни из самых культовых.
Этот экземпляр был продан в США. Нынешний владелец купил его в подарок жене в 2012 году, но сначала отдал на реставрацию.
Эту работу он поручил лучшему специалисту — Andy Prill (Prill Porsche). Реставрация и поиск оригинального двигателя, родного не было, заняли много лет. К сожалению, когда автомобиль закончили, жена уже не смогла воспользоваться подарком. Поэтому его и выставили на продажу.
Автомобиль сейчас в идеальном состоянии. Для безопасности, на него установили дисковые тормоза на все колеса.
7. Lamborghini Murcielago LP 670-4 SV 2010 года продан за $372,526 (32 600 000 руб.).
Новый флагман марки, заменивший легендарную Diablo, представили в 2001. Это была первая модель созданная под контролем VAG. Под капотом 6,2-литровый V12 мощностью 572 л.с. Позже его заменили на 6,5-литровый V12 мощностью 640 л.с., разработанный Джотто Биззаррини.
Версия LP 670-4 Super Veloce (SV) дебютировала на Женевском автосалоне в 2009 году. Мощность двигателя подняли до 670 л.с. Вес уменьшили. Максимальная скорость выросла до 336 км/ч.
Планировалось выпустить 350 экземпляров версии SV, в итоге было сделано только 186 экземпляров. Интересно, что на этом экземпляре стоит табличка «245/350». У него был всего один хозяин. Пробег 2830 км.
Версия LP 670-4 Super Veloce (SV) дебютировала на Женевском автосалоне в 2009 году. Мощность двигателя подняли до 670 л.с. Вес уменьшили. Максимальная скорость выросла до 336 км/ч.
Планировалось выпустить 350 экземпляров версии SV, в итоге было сделано только 186 экземпляров. Интересно, что на этом экземпляре стоит табличка «245/350». У него был всего один хозяин. Пробег 2830 км.
6. Maserati Mistral Spyder 1964 года продан за $473,550 (39 000 000 руб.).
Модель Mistral появилась в 1963 году с кузовом работы ателье Pietro Frua. Дебютировала она сразу в двух кузовах, купе и спайдер.
Под капотом в начале стояли 3,7-литровые и 3,5-литровые двигатели, а с 1966 года — 4,0-литровые. В базе автомобиль имел 5-ступенчатую коробку передач, дисковые тормоза и впрыск топлива. В списке доп. опций были «автомат», кондиционер и дифференциал повышенного трения.
Было построено 828 экземпляров купе и 125 спайдеров.
Проданный экземпляр был 4-м с кузовом Spyder и одним из 27 Mistral Spyder с 3,5-литровым двигателем. С 1971 года он принадлежал одной семье. Они же демонтировали заводскую систему впрыска топлива от Lucas. Заменив её тройными карбюраторами Weber. Демонтированная система продавалась в комплекте с машиной.
Последняя реставрация была закончена в 2010 году.
Под капотом в начале стояли 3,7-литровые и 3,5-литровые двигатели, а с 1966 года — 4,0-литровые. В базе автомобиль имел 5-ступенчатую коробку передач, дисковые тормоза и впрыск топлива. В списке доп. опций были «автомат», кондиционер и дифференциал повышенного трения.
Было построено 828 экземпляров купе и 125 спайдеров.
Проданный экземпляр был 4-м с кузовом Spyder и одним из 27 Mistral Spyder с 3,5-литровым двигателем. С 1971 года он принадлежал одной семье. Они же демонтировали заводскую систему впрыска топлива от Lucas. Заменив её тройными карбюраторами Weber. Демонтированная система продавалась в комплекте с машиной.
Последняя реставрация была закончена в 2010 году.
5. Ferrari 599 GTO 2011 года продана за $530,376 (44 500 000 руб.).
Версия GTO дебютировала в апреле 2010 года.
Под капотом стоит 6,0-литровый V12 созданный на базе двигателя от суперкара Enzo. На моделях GTO он выдает 671 л.с. Это обеспечило разгон до «сотни» за 3,3 секунды и максимальную скорость 335 км/ч. Тогда это был самый быстрый дорожный Ferrari.
Тираж 599 экземпляров. У этого пробег 1577 км.
Под капотом стоит 6,0-литровый V12 созданный на базе двигателя от суперкара Enzo. На моделях GTO он выдает 671 л.с. Это обеспечило разгон до «сотни» за 3,3 секунды и максимальную скорость 335 км/ч. Тогда это был самый быстрый дорожный Ferrari.
Тираж 599 экземпляров. У этого пробег 1577 км.
4. Mercedes-Benz SLS AMG Black Series 2014 года продан за $543,004 (45 600 000 руб.).
Суперкар Mercedes-Benz SLS AMG дебютировал в 2009 году на Франкфуртском автосалоне и пришел на замену модели SLR Mclaren.
Сборка автомобиля осуществлялась вручную, шасси и алюминиевый корпус производились фирмой Magna Steyr в Граце, Австрия, с последующей доставкой для сборки в Зиндельфинген, Германия. Двигателя собирало подразделение AMG (6,2-литровый V8 M159, 571 л. с. при 6800 об/мин, 650 Н·м при 4750 об/мин.
Версия Black Series была представлена в 2012 году, в Лос-Анджелесе. По сути это гоночная версия GT3 переделанная для движения по общественным дорогам. Мощность двигателя подняли до 622 л.с. Разгон до «сотни» занимает 3,3 с.
Зарегистрирован в Швейцарии, пробег 205 км.
Сборка автомобиля осуществлялась вручную, шасси и алюминиевый корпус производились фирмой Magna Steyr в Граце, Австрия, с последующей доставкой для сборки в Зиндельфинген, Германия. Двигателя собирало подразделение AMG (6,2-литровый V8 M159, 571 л. с. при 6800 об/мин, 650 Н·м при 4750 об/мин.
Версия Black Series была представлена в 2012 году, в Лос-Анджелесе. По сути это гоночная версия GT3 переделанная для движения по общественным дорогам. Мощность двигателя подняли до 622 л.с. Разгон до «сотни» занимает 3,3 с.
Зарегистрирован в Швейцарии, пробег 205 км.
3. Mercedes-Benz SLS AMG Black Series 2014 года продали за $549,318 (46 000 000 руб.). Похоже модель пошла вверх, так дорого они еще не продавались.
Еще один автомобиль этой модели.
Проданный автомобиль был сделан по спецификации для стран Персидского залива, но зарегистрирован в Швейцарии.
Пробег всего 125 км.
Проданный автомобиль был сделан по спецификации для стран Персидского залива, но зарегистрирован в Швейцарии.
Пробег всего 125 км.
2. Gemballa Mirage GT 2007 года продали за $734,950 (60 000 000 руб.). Автомобили этой версии уже два раза выставляли на продажу, но повезло третьему.
Porsche Carrera GT и так одна из самых выдающихся в истории компании, но нет предела совершенству и капризам клиентов.
Благодаря им, капризным клиентам, ателье Gemballa и разработала проект доработки суперкара Carrera GT. Суперкар получил новые кузовные панели, заднее крыло и воздухозаборник на крыше.
В салоне добавили информационно-развлекательную систему со спутниковой навигацией, которая может отслеживать мгновенное ускорение автомобиля, боковое ускорение и замедление.
Двигатель доработали, после специалистов ателье 5,7-литровый двигатель V10 прибавил еще 58 л.с. Разгон до "сотни" сократился до 3,7 секунды, а максимальная скорость увеличилась до 335 км/ч.
Под эти характеристики была модернизирована подвеска, сцепление и тормозная система.
Всего было выпущено 25 экземпляров.
Продавец, из ОАЭ, купил «стоковый» Porsche Carrera GT в сентябре 2007 года и отдал его в ателье Gemballa на доработку. Кроме все выше перечисленных изменений, автомобиль перекрасили в черный матовый цвет, салон перетянули красной и черной кожей.
Пробег 4867 км.
Благодаря им, капризным клиентам, ателье Gemballa и разработала проект доработки суперкара Carrera GT. Суперкар получил новые кузовные панели, заднее крыло и воздухозаборник на крыше.
В салоне добавили информационно-развлекательную систему со спутниковой навигацией, которая может отслеживать мгновенное ускорение автомобиля, боковое ускорение и замедление.
Двигатель доработали, после специалистов ателье 5,7-литровый двигатель V10 прибавил еще 58 л.с. Разгон до "сотни" сократился до 3,7 секунды, а максимальная скорость увеличилась до 335 км/ч.
Под эти характеристики была модернизирована подвеска, сцепление и тормозная система.
Всего было выпущено 25 экземпляров.
Продавец, из ОАЭ, купил «стоковый» Porsche Carrera GT в сентябре 2007 года и отдал его в ателье Gemballa на доработку. Кроме все выше перечисленных изменений, автомобиль перекрасили в черный матовый цвет, салон перетянули красной и черной кожей.
Пробег 4867 км.
1. Bugatti Veyron 16.4 Super Sport 2012 года продали за $2,020,482 (160 250 000 руб.). Лучший результат в этом году, но раньше они стоили дороже.
Эту версию представили публике в 2010 году. Перед дебютом автомобиля, у которого отключили ограничитель скорости для выявления максимально возможной, инженеры провели серию заездов на испытательном треке Volkswagen в присутствии немецкого агентства технической инспекции и представителей Книги рекордов Гиннесса. В первом заезде автомобиль показал скорость 427 км/ч, а во втором заезде в обратную сторону — 434 км/ч. Таким образом зафиксировали среднее значение по итогам двух заездов — 431 км/ч.
Под капотом здесь 1200 л. с., крутящий момент достигает значения в 1500 Н·м. Максимальная скорость у серийных машин ограничена до 415 км/ч. Разгон до «сотни» за 2,5 секунды, до 200 км/ч — 6,7 с, до 300 км/ч — 14,6 с.
Всего было выпущено 48 купе Super Sport. Данный экземпляр был построен в спецификации для стран Персидского залива, но зарегистрирован в Швейцарии. Пробег 693 километра, из них примерно 300-400 километров намотано по заводскому полигону в процессе приемо-сдаточных испытаний.
Под капотом здесь 1200 л. с., крутящий момент достигает значения в 1500 Н·м. Максимальная скорость у серийных машин ограничена до 415 км/ч. Разгон до «сотни» за 2,5 секунды, до 200 км/ч — 6,7 с, до 300 км/ч — 14,6 с.
Всего было выпущено 48 купе Super Sport. Данный экземпляр был построен в спецификации для стран Персидского залива, но зарегистрирован в Швейцарии. Пробег 693 километра, из них примерно 300-400 километров намотано по заводскому полигону в процессе приемо-сдаточных испытаний.
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