FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6585 постов • 647 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Новости автоаукционов: Bonhams 2020 в Швейцарии

Новости автоаукционов: Bonhams 2020 в Швейцарии (11 фото)

Автор:
30 сентября 2020 09:45
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоаукцион   автомир   автомобили   аукцион   олдтаймер ретро авто   
402
11
Аукционный дом Bonhams в эти выходные провел свое первый живой аукцион со времен начала пандемии. Рублевые цены указаны для интереса, с учетом таможни и доставки.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автоаукцион   автомир   автомобили   аукцион   олдтаймер ретро авто   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Новости автоаукционов: Mecum в Индианаполисе, июль 2020 года Новости автоаукционов: Mecum в Индианаполисе, июль 2020 года Новости автоаукционов: Barrett-Jackson июль 2020 года Новости автоаукционов: Barrett-Jackson июль 2020 года Новости автоаукционов: Bonhams, Quail Motorcar Auction 2020 года Новости автоаукционов: Bonhams, Quail Motorcar Auction 2020 года Новости автоаукционов: Bonhams в Великобритании, июль 2020 года Новости автоаукционов: Bonhams в Великобритании, июль 2020 года Новости автоаукционов: RM Sotheby's 2020 года Новости автоаукционов: RM Sotheby's 2020 года
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

310744



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Джеймс Кэмерон объявил о том, что съемки "Аватара-2" завершены
1
140
Джеймс Кэмерон объявил о том, что съемки "Аватара-2" завершены
Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе
2
35
Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Женщина ослепла на один глаз из-за паразита, живущего в водопроводной воде
0
6
Женщина ослепла на один глаз из-за паразита, живущего в водопроводной воде
Как избавиться от зубной боли: рецепты народной медицины и лекарственные препараты
4
5
Как избавиться от зубной боли: рецепты народной медицины и лекарственные препараты
Девочка, певшая "Кукушку". Что стало с Ярославой Дегтяревой из "Голоса" (11 фото+видео)
Девочка, певшая "Кукушку". Что стало с Ярославой Дегтяревой из "Голоса" (11 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#люди#СССР#разное#Душевное#искусство#позитив#китай
#факты#юмор#животные#авария#авто авария#природа#прикольные#истории#авария дня#комментарии
#интересно#интересное#россия#дтп#кино#путешествия#дети#подборка#картинки#море

На что жалуетесь?

Вернуться