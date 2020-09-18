Bugatti Type 35 — лучшая из гоночных машин, построенных Бугатти. На счету этой модели более 1000 побед в различных гонках, в том числе 351 из серии Гран-при, и установка 47 рекордов скорости. Bugatti Type 35 выиграла Чемпионат мира 1926 г. и занимала первые места в Гран-при Франции 1928, 1929 и 1930 гг., а также во всех гонках Targa Florio с 1925 по 1929 гг. Такая беспрецедентная в истории автоспорта гоночная карьера объясняется исключительно инженерным талантом Этторе Бугатти и усилиями лучших гонщиков команды Bugatti: Луи Широна, Уильяма Гровера-Уильямса, Бартоломео Костантини и Эмилио Матерацци.



Этторе Бугатти всегда отрицательно относился к компрессорам, но в 1926 году по новым правилам Гран-при снизили максимальный объём двигателя в классе Voiturette до 1.5 л. и ему пришлось установить нагнетатель Roots. Автомобили с нагнетателем получили обозначение Type 35C.



Кроме нагнетателя они получили карбюратор Zenith. Отдача двигателя выросла до 125 л. с. Всего было выпущено 50 экземпляров.



Это один из них. Он участвовал в Targa Florio и Hill Climbs 1928 года. За все это время у него было всего три владельца. Последний раз его реставрировали в мастерской Ivan Dutton Ltd.