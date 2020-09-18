5 Сентября, аукционный дом Gooding&Company провел свой первый аукцион за пределами США во дворце Хэмптон-корт. Из 15 машин продали 14! Причем некоторые из них за рекордные суммы.
10. Bentley 4 1/4 Litre Cabriolet от Vanvooren 1939 года продан за £517,500 (52 250 000 руб.).
Эту модель представили на автосалоне в Олимпии 1933 года, уже под крылом компании Rolls-Royce.
Первый владелец этого экземпляра был из Брюсселя. Позже он принадлежал известным английским коллекционерам Айвору Сильверстоуну и сэру Эвелин де Ротшильд.
Первый владелец этого экземпляра был из Брюсселя. Позже он принадлежал известным английским коллекционерам Айвору Сильверстоуну и сэру Эвелин де Ротшильд.
9. Lancia Aurelia B24S Spider America 1955 года продан за £709,400 (70 150 000 руб.).
Модель Lancia Aurelia дебютировала на автосалоне в Турине в мае 1950 года. Она выделялась не только дизайном, но и конструкцией. У нее трансмиссия была сзади, задние тормоза внутри корпуса и независимая подвеска всех четырех колес.
Версия Spider America с кузовом от Pinin Farina появилась позже и отличалась раздельными бамперами и модным панорамным ветровым стеклом. С левым рулем было выпущено всего 181 экземпляр.
Данный экземпляр так и не увидел Америку, его купил нотариус из Брюсселя и ездил на нем до 1972 года.
Реставрация была в 2013 году. Кузов восстановили в мастерской Dino Cognolato, а механикой занималась мастерская B&F Touring Garage.
Версия Spider America с кузовом от Pinin Farina появилась позже и отличалась раздельными бамперами и модным панорамным ветровым стеклом. С левым рулем было выпущено всего 181 экземпляр.
Данный экземпляр так и не увидел Америку, его купил нотариус из Брюсселя и ездил на нем до 1972 года.
Реставрация была в 2013 году. Кузов восстановили в мастерской Dino Cognolato, а механикой занималась мастерская B&F Touring Garage.
8. Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Alpine Eagle Tourer 1919 года продан за £1,023,000 (102 300 000 руб.).
Модель Rolls-Royce 40/50 HP дебютировала в 1906 году на автосалоне в Олимпе. Позже, за их бесшумность, модель стали называть Silver Ghost.
Этому автомобилю уже больше 100 лет, но он прекрасен. Версия Alpine Trial появилась после успешного выступления команды Rolls-Royce на одноименных соревнованиях в 1913 года. Автомобили в этом исполнении получили новую 4-ступенчатую коробку передач и алюминиевые поршни.
Представленный экземпляр был заказан парижским дилером с дополнительными опциями: короткоходная коробка передач, рулевая рейка D-type, арматура под капотом из никеля и заводская табличка на французском. Его первым владельцем был Diego Pons, уругвайский политик, винодел и посол в Ватикане.
Автомобиль был восстановлен мастерской P&A Wood совместно с Steve Penny.
Этому автомобилю уже больше 100 лет, но он прекрасен. Версия Alpine Trial появилась после успешного выступления команды Rolls-Royce на одноименных соревнованиях в 1913 года. Автомобили в этом исполнении получили новую 4-ступенчатую коробку передач и алюминиевые поршни.
Представленный экземпляр был заказан парижским дилером с дополнительными опциями: короткоходная коробка передач, рулевая рейка D-type, арматура под капотом из никеля и заводская табличка на французском. Его первым владельцем был Diego Pons, уругвайский политик, винодел и посол в Ватикане.
Автомобиль был восстановлен мастерской P&A Wood совместно с Steve Penny.
7. Vauxhall 30-98 OE-Type Wensum 1924 года продан за £1,247,000 (123 000 000 руб.).
Свой первый автомобиль фирма Vauxhall выпустила в 1903 году, но славу ей принесла модель 30-98 E-type 1913 года. Её разработал молодой конструктор Laurence Pomeroy.
В 1922 году её переработали. До 1927 года улучшенных автомобилей выпустили 313 экземпляров из них 12 с кузовом от мастерской Wensum.
Представленный экземпляр один из них. Первый владелец эксплуатировал его до конца 1950-х годов. Позже он продал его известному спортсмену тех времен Jack Broadhead. Историк Nic Portway называет его «образцовым Wensum» и лучшим из сохранившихся экземпляров модели 30-98 OE-type.
В 1922 году её переработали. До 1927 года улучшенных автомобилей выпустили 313 экземпляров из них 12 с кузовом от мастерской Wensum.
Представленный экземпляр один из них. Первый владелец эксплуатировал его до конца 1950-х годов. Позже он продал его известному спортсмену тех времен Jack Broadhead. Историк Nic Portway называет его «образцовым Wensum» и лучшим из сохранившихся экземпляров модели 30-98 OE-type.
6. Aston-Martin Ulster 1935 года продан за £1,583,000 (154 450 000 руб.).
Эта модель дебютировала на Olympia Motor Show 1934 года.
Проданный экземпляр принадлежал принцу Сиама — Birabongse Bhanudej Bhanubandh, более известному под псевдонимом B. Bira.
Он только раз на нем выступил в гонках на Tourist Trophy 1935 года, но сошел с дистанции из-за поломки
Следующий владелец выиграл на нем 24 часах Спа в 1936 году, в своем классе.
В 1949 году его разобрали для реставрации, но восстановили его только в 2000-х. У него неоригинальный двигатель и новый кузов. После этого он неоднократно выходил на трассы исторических гонок.
Проданный экземпляр принадлежал принцу Сиама — Birabongse Bhanudej Bhanubandh, более известному под псевдонимом B. Bira.
Он только раз на нем выступил в гонках на Tourist Trophy 1935 года, но сошел с дистанции из-за поломки
Следующий владелец выиграл на нем 24 часах Спа в 1936 году, в своем классе.
В 1949 году его разобрали для реставрации, но восстановили его только в 2000-х. У него неоригинальный двигатель и новый кузов. После этого он неоднократно выходил на трассы исторических гонок.
5. Aston-Martin DB3S 1955 года продан за £3,011,000 (292 700 000 руб.). 8-ое место в ТОП-10 2020 года! Рекорд.
Модель DB3S дебютировал в 1953 году, заменив на трассах DB3.
Данный экземпляр один из трех заказанных для австралийской команды Kangaroo Stable. Автомобиль принял активное участие в гонках сезонов 1955 и 1956 года на трассах в Европе, Англии и Новой Зеландии.
В 1957 году ему подправили аэродинамику и установили новый рекорд скорости на суше в Австралии — 143,19 миль/ч по грунтовой дороге.
В гонках он участвовал до 1960 года, пока его не разбили. Восстановили его лишь в 70-е годы. После реставрации он снова вернулся на трассы, но уже исторических гонок.
Данный экземпляр один из трех заказанных для австралийской команды Kangaroo Stable. Автомобиль принял активное участие в гонках сезонов 1955 и 1956 года на трассах в Европе, Англии и Новой Зеландии.
В 1957 году ему подправили аэродинамику и установили новый рекорд скорости на суше в Австралии — 143,19 миль/ч по грунтовой дороге.
В гонках он участвовал до 1960 года, пока его не разбили. Восстановили его лишь в 70-е годы. После реставрации он снова вернулся на трассы, но уже исторических гонок.
4. Lamborghini Miura P400 SV Speciale 1971 года продана за £3,207,000 (313 750 000 руб.). 7-е место в ТОП-10 2020 года! Рекорд.
Классика компании Lamborghini. Один из первых суперкаров.
Автомобиль дебютировал в 1966 году. Над его созданием работали: Marcello Gandini, Gian Paolo Dallara, Bob Wallace, Giotto Bizzarrini. Сейчас эти фамилии знают все, и они уже легенды. Как и автомобили, созданные ими.
Версия SV (Spinto Veloce) с двигателем мощностью 385 л.с. дебютировала в Женеве в 1971 году. Кроме мощного двигателя эти автомобили получили улучшенную подвеску и вентилируемые дисковые тормоза. Всего было выпущено 147 экземпляров этой версии.
Данный экземпляр построен по заказу французского промышленника — Jacques Dembiermont. Его автомобиль получил улучшения как на автомобилях версии Miura Jota, сухой картер и дифференциал повышенного трения от ZF.
Автомобиль дебютировал в 1966 году. Над его созданием работали: Marcello Gandini, Gian Paolo Dallara, Bob Wallace, Giotto Bizzarrini. Сейчас эти фамилии знают все, и они уже легенды. Как и автомобили, созданные ими.
Версия SV (Spinto Veloce) с двигателем мощностью 385 л.с. дебютировала в Женеве в 1971 году. Кроме мощного двигателя эти автомобили получили улучшенную подвеску и вентилируемые дисковые тормоза. Всего было выпущено 147 экземпляров этой версии.
Данный экземпляр построен по заказу французского промышленника — Jacques Dembiermont. Его автомобиль получил улучшения как на автомобилях версии Miura Jota, сухой картер и дифференциал повышенного трения от ZF.
3. Bugatti Type 35C Grand Prix 1928 года продали за £3,935,000 (382 350 000 руб.). 4-е место в ТОП-10 2020 года! Рекорд.
Bugatti Type 35 — лучшая из гоночных машин, построенных Бугатти. На счету этой модели более 1000 побед в различных гонках, в том числе 351 из серии Гран-при, и установка 47 рекордов скорости. Bugatti Type 35 выиграла Чемпионат мира 1926 г. и занимала первые места в Гран-при Франции 1928, 1929 и 1930 гг., а также во всех гонках Targa Florio с 1925 по 1929 гг. Такая беспрецедентная в истории автоспорта гоночная карьера объясняется исключительно инженерным талантом Этторе Бугатти и усилиями лучших гонщиков команды Bugatti: Луи Широна, Уильяма Гровера-Уильямса, Бартоломео Костантини и Эмилио Матерацци.
Этторе Бугатти всегда отрицательно относился к компрессорам, но в 1926 году по новым правилам Гран-при снизили максимальный объём двигателя в классе Voiturette до 1.5 л. и ему пришлось установить нагнетатель Roots. Автомобили с нагнетателем получили обозначение Type 35C.
Кроме нагнетателя они получили карбюратор Zenith. Отдача двигателя выросла до 125 л. с. Всего было выпущено 50 экземпляров.
Это один из них. Он участвовал в Targa Florio и Hill Climbs 1928 года. За все это время у него было всего три владельца. Последний раз его реставрировали в мастерской Ivan Dutton Ltd.
Этторе Бугатти всегда отрицательно относился к компрессорам, но в 1926 году по новым правилам Гран-при снизили максимальный объём двигателя в классе Voiturette до 1.5 л. и ему пришлось установить нагнетатель Roots. Автомобили с нагнетателем получили обозначение Type 35C.
Кроме нагнетателя они получили карбюратор Zenith. Отдача двигателя выросла до 125 л. с. Всего было выпущено 50 экземпляров.
Это один из них. Он участвовал в Targa Florio и Hill Climbs 1928 года. За все это время у него было всего три владельца. Последний раз его реставрировали в мастерской Ivan Dutton Ltd.
2. Bugatti Type 57S Atalante 1937 года продали за £7,855,000 (764 250 000 руб.). 2-е место в ТОП-10 2020 года! Рекорд.
Модель Type 57S Atalante вторая по значимости и ценности среди всех машин компании Bugatti. Их было выпущено всего 17 экземпляров, а дизайн их разработан Жаном Бугатти, сыном основателя марки Bugatti Этторе Бугатти.
Первым владельцем этого экземпляра был Эрлу Хоу, автогонщик и президентом Клуба владельцев Bugatti. После него автомобиль сменил еще много владельцев. Один их них, в конце 1940-х годов установил на автомобиль нагнетатель Marshall.
В 2009 году его продали за 3,400,000 евро. Тогда автомобиль был в плачевном состоянии, после 50 лет хранения в гараже.
Первым владельцем этого экземпляра был Эрлу Хоу, автогонщик и президентом Клуба владельцев Bugatti. После него автомобиль сменил еще много владельцев. Один их них, в конце 1940-х годов установил на автомобиль нагнетатель Marshall.
В 2009 году его продали за 3,400,000 евро. Тогда автомобиль был в плачевном состоянии, после 50 лет хранения в гараже.
1. Bugatti Type 59 Sports 1934 года продали за £9,535,000 (925 500 000 руб.). 1-е место в ТОП-10 2020 года! Рекорд. Теперь это самый дорогой олдтаймер Бугатти в мире.
Последний гоночный автомобиль марки Bugatti 1930-х годов. К сожалению он не смог повторить успехи своих предков и проигрывал соревнования болидам Mercedes-Benz и Maserati.
Type 59 получил модифицированную раму от Type 54 и увеличенный до 3,5-литров рядный восьмицилиндровый двигатель от Type 57 (250 л.с.).
Было выпущено всего 8 экземпляров. Один из них хранится в коллекции Ральфа Лорена.
Данный экземпляр принимал участие в гонках 1934-1935 года под управлением Rene Dreyfus. После окончания гоночной карьеры, его продали королю Бельгии — Леопольду III.
Type 59 получил модифицированную раму от Type 54 и увеличенный до 3,5-литров рядный восьмицилиндровый двигатель от Type 57 (250 л.с.).
Было выпущено всего 8 экземпляров. Один из них хранится в коллекции Ральфа Лорена.
Данный экземпляр принимал участие в гонках 1934-1935 года под управлением Rene Dreyfus. После окончания гоночной карьеры, его продали королю Бельгии — Леопольду III.
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Ссылки по теме:
- Новости автоаукционов: RM Sotheby's 2020 года
- Новости автоаукционов: Gooding & Company, Август 2020 года
- Type 57S Atalante: 83-летний Bugatti по цене трёх новых Chiron
- Новости автоаукционов: Bonhams в Великобритании, июль 2020 года
- Новости автоаукционов: RM Sothebys, Август 2020 года
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