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Новости автоаукционов: Gooding&amp;Company 2020 в Лондоне

Новости автоаукционов: Gooding&Company 2020 в Лондоне (12 фото)

Автор:
18 сентября 2020 08:47
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоаукцион   автомир   автомобили   аукцион   олдтаймер   ретро авто   
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5 Сентября, аукционный дом Gooding&Company провел свой первый аукцион за пределами США во дворце Хэмптон-корт. Из 15 машин продали 14! Причем некоторые из них за рекордные суммы.

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Метки: авто   автоаукцион   автомир   автомобили   аукцион   олдтаймер   ретро авто   
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1  комментарий
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Lynx День назад
Если покрасить Lamborghini Miura в другой цвет, то она нравится всем, и проявит себя. А в этом цвете - говным-говно.
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Олег

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