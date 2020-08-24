Новости автоаукционов: Bonhams, Quail Motorcar Auction 2020 года

Аукционный дом Bonhams 14 Августа провел свой ежегодное мероприятие Quail Motorcar Auction. Только в этом году он прошло не на ферме Quail, а в режиме онлайн из офиса в Лос-Анджелесе.
Рублевые цены указаны для интереса, с учетом таможни и доставки.
ТОП-10 выглядит так:
ТОП-10 выглядит так:
10. Aston-Martin DB2/4 с кузовом от H.J. Mulliner (№LML/1003) 1955 года продан за $335,000 (26 600 000 руб.). Удачная продажа. Похоже эта модель снова начинает ценится.
Компания Aston-Martin расширила свой модельный ряд, представив публике в октябре 1953 года версию DB2/4. Кроме салона формата «2+2» новинка получила приподнятую линию крыши, цельное лобовое стекло и новые бампера. Место под задние кресла выкроили за счет уменьшения объема топливного бака. Интересно, что по сути это один из первых, ныне популярных, хэтчбеков. Задние кресла можно было складывать, а багаж грузить через заднюю дверь. Было выпущено всего 565 автомобилей этой модели.
Данный экземпляр в редком кузове Drophead Coupe, таких было построено всего 73 экземпляра. Продан был в США.
Кстати, такой же автомобиль многие могли видеть в фильме Альфреда Хичкока «Птицы».
Данный экземпляр в редком кузове Drophead Coupe, таких было построено всего 73 экземпляра. Продан был в США.
Кстати, такой же автомобиль многие могли видеть в фильме Альфреда Хичкока «Птицы».
9. Porsche 901 Coupe (№300024) 1964 года продан за $340,500 (26 600 000 руб.).
Новая модель молодой компании Porsche дебютировала на Парижском автосалоне 1964 года под индексом 901. Параллельно было запущено серийное производство новинки.
Неприятным сюрпризом оказалась претензия со стороны компании Peugeot, которая заявила, что она владеет правами на наименование автомобилей, обозначенных тремя цифрами с нулем в середине. Из-за этого компании Porsche пришлось поменять название новинки на теперь культовый индекс 911. Пока юристы решали этот вопрос, завод успел выпустить 82 экземпляра модели 901.
Данный экземпляр был 25-м из них. Из цеха он выехал окрашенный в цвет Signal Red с салоном из кожезаменителя, радиоприемником Blaupunkt Stuttgart, динамиком и антенной.
Его отгрузили в Швецию, где местный дилер использовал автомобиль для презентаций и тест-драйвов.
Первый частный владелец был гонщиком и активно участвовал на нем в соревнованиях. Второй владелец тоже был гонщик и погиб за рулем этого автомобиля во время одной из гонок. В 1985 году машину снова разбили. Восстанавливать её начали лишь в 1999 году, причем все кузовные панели пришлось брать с других автомобилей. Работу завершили лишь в 2007 году.
После реставрации автомобиль снова вышел на гоночные трассы: Goodwood Revival, Le Mans Classic и др.
Неприятным сюрпризом оказалась претензия со стороны компании Peugeot, которая заявила, что она владеет правами на наименование автомобилей, обозначенных тремя цифрами с нулем в середине. Из-за этого компании Porsche пришлось поменять название новинки на теперь культовый индекс 911. Пока юристы решали этот вопрос, завод успел выпустить 82 экземпляра модели 901.
Данный экземпляр был 25-м из них. Из цеха он выехал окрашенный в цвет Signal Red с салоном из кожезаменителя, радиоприемником Blaupunkt Stuttgart, динамиком и антенной.
Его отгрузили в Швецию, где местный дилер использовал автомобиль для презентаций и тест-драйвов.
Первый частный владелец был гонщиком и активно участвовал на нем в соревнованиях. Второй владелец тоже был гонщик и погиб за рулем этого автомобиля во время одной из гонок. В 1985 году машину снова разбили. Восстанавливать её начали лишь в 1999 году, причем все кузовные панели пришлось брать с других автомобилей. Работу завершили лишь в 2007 году.
После реставрации автомобиль снова вышел на гоночные трассы: Goodwood Revival, Le Mans Classic и др.
8. Lamborghini Aventador LP750-4 Superveloce (№ZHWUF3ZD9HLA05886) 2017 года продан за $417,500 (33 500 000 руб.).
Экстремальная версия суперкара Lamborghini Aventador дебютировала на женевском автосалоне 2015 года. Суперкар получил карбоновый обвес агрессивного дизайна, добавивший 170% прижимной силы. Часть кузовных панелей заменили на карбоновые аналоги, это позволило снизить массу на 50 кг.
Под капотом прибавилось 50 л.с., на этой версии двигатель выдает 750 л.с. Разгон до «сотни» теперь всего за 2,8 секунды. Максимальная скорость суперкара 350 км/ч. Тираж был 600 экземпляров.
Проданный экземпляр окрашен в цвет Blue Cepheus ($12,000). Два владельца. Пробег 325 миль.
Под капотом прибавилось 50 л.с., на этой версии двигатель выдает 750 л.с. Разгон до «сотни» теперь всего за 2,8 секунды. Максимальная скорость суперкара 350 км/ч. Тираж был 600 экземпляров.
Проданный экземпляр окрашен в цвет Blue Cepheus ($12,000). Два владельца. Пробег 325 миль.
7. Porsche 356A 1500 Carrera GS (№58295) 1957 года продан за $428,500 (32 450 000 руб.).
Первая серийная модель компании Porsche c 1,5-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Эти двигатели были спроектированы для гоночных Porsche 550 Spyders и очень хорошо зарекомендовали себя в гонках. Дебютировала эта версия в 1955 году на франкфуртском автосалоне. Выпустили всего 225 экземпляров.
6. Ferrari 365 GTB/4 Daytona (№15573) 1972 года продана за $434,000 (34 000 000 руб.).
Новая модель дебютировала на парижском салоне в 1968 году. Неофициальное название «Daytona» она получила в честь победы трех Ferrari 330P4 на этой трассе в 1967 году.
Одна из первых работ дизайнера Леонардо Фиораванти из Pininfarina. Под капотом 4.4-литровый V12 мощностью 352 л.с. при 7500 об / мин. Рулевое управление без гидроусилителя, ибо тогда это считалось неуместно оно на «настоящем» спортивном автомобиле.
В 1968 году Daytona была самой дорогой серийной Ferrari и самой быстрой серийной машиной в мире. Было выпущено 1300 экземпляров с кузовом Berlinetta и 121 кабриолет Spyder.
У данной машины за всю ее жизнь был всего один хозяин, который скончался в начале этого года.
Одна из первых работ дизайнера Леонардо Фиораванти из Pininfarina. Под капотом 4.4-литровый V12 мощностью 352 л.с. при 7500 об / мин. Рулевое управление без гидроусилителя, ибо тогда это считалось неуместно оно на «настоящем» спортивном автомобиле.
В 1968 году Daytona была самой дорогой серийной Ferrari и самой быстрой серийной машиной в мире. Было выпущено 1300 экземпляров с кузовом Berlinetta и 121 кабриолет Spyder.
У данной машины за всю ее жизнь был всего один хозяин, который скончался в начале этого года.
5. Ferrari 250 GT (№1007 GT) 1958 года продана за $456,000 (35 600 000 руб.).
Модель дебютировала в 1958 году на автосалоне в Париже. Под капотом был двигатель V12 мощностью 240 л.с.
Этот экземпляр изготовили по заказу Гвидо Витале, совладельца фирмы Wax & Vitale SaS, которая жива и поныне. Его партнер Др. Энрико Вакс заказал себе такой же.
Оба их автомобиля имели отличия от «серийных». Они получили эксклюзивные хромированные насадки на выхлопные трубы, а вместо стандартной эмблемы на капоте у них сделана хромированная надпись Ferrari и хромированный гарцующий жеребец. Капот и крышка багажника у них из стекловолокна.
С тех пор автомобиль сменил множество хозяев, у одного из них побывал даже дважды. Последняя реставрация была в 2000 году.
Этот экземпляр изготовили по заказу Гвидо Витале, совладельца фирмы Wax & Vitale SaS, которая жива и поныне. Его партнер Др. Энрико Вакс заказал себе такой же.
Оба их автомобиля имели отличия от «серийных». Они получили эксклюзивные хромированные насадки на выхлопные трубы, а вместо стандартной эмблемы на капоте у них сделана хромированная надпись Ferrari и хромированный гарцующий жеребец. Капот и крышка багажника у них из стекловолокна.
С тех пор автомобиль сменил множество хозяев, у одного из них побывал даже дважды. Последняя реставрация была в 2000 году.
4. Alfa-Romeo 6C 1750 GTC с кузовом от Touring (№101014832) 1931 года продали за $582,500 (44 200 000 руб.).
Гоночный болид Alfa-Romeo P2 выигравший чемпионат мира 1925 года породил целую серию (6С) дорожных спорткаров 20-х и 30-х годов. Сначала они были с 1,5-литровыми двигателями, в 1929 году появилась модель 6С 1750 с двигателем рабочим объемом 1752 куб.см. Лучшие кузовные мастерские выпускали для них кузова, а счастливые владельцы колесили на них по дорогам и побеждали в самых разнообразных соревнованиях. В 1931 году модель получила новое шасси и двигатель с компрессором.
Выпускалась эта серия до 1954 года и на последних версиях стоял уже 3.0-литровый двигатель.
Проданный экземпляр смог выжить в огне Второй мировой войны, его история известна с 1949 года, когда его привезли в Великобританию. В 1983 году он вернулся в Италию.
В 1995 году он прошел комплексную реставрацию с участием Карло Феличе Бьянки Андерлони, сына основателя мастерской Touring.
В 2011 году он снова переехал в Великобританию и новый владелец подпортил его исторический вид. На машину установили радиатор и облицовку от модели 8С. Родной радиатор сохранился, он идет в комплекте с машиной. Тогда же на автомобиль поставили современные масляные и водяные насосы и более современный карбюратор.
В 2020 году его перевезли в США.
Выпускалась эта серия до 1954 года и на последних версиях стоял уже 3.0-литровый двигатель.
Проданный экземпляр смог выжить в огне Второй мировой войны, его история известна с 1949 года, когда его привезли в Великобританию. В 1983 году он вернулся в Италию.
В 1995 году он прошел комплексную реставрацию с участием Карло Феличе Бьянки Андерлони, сына основателя мастерской Touring.
В 2011 году он снова переехал в Великобританию и новый владелец подпортил его исторический вид. На машину установили радиатор и облицовку от модели 8С. Родной радиатор сохранился, он идет в комплекте с машиной. Тогда же на автомобиль поставили современные масляные и водяные насосы и более современный карбюратор.
В 2020 году его перевезли в США.
3. Mercedes-Benz 300Sc Roadster (№188.015.6500069) 1956 года продали за $951,000 (72 200 000 руб.). Удачная продажа, так дорого они не продавались с 2015 года.
Автомобили в кузове W188 были первыми абсолютно новыми послевоенными Мерседесами. Модель дебютировала на Франкфуртском автосалоне 1951 года.
Это было триумфальное возвращение компании в ряды производителей люксовых автомобилей.
Вершиной линейки была модель 300Sc с 175-сильным двигателем. Их выпустили только 200 экземпляров, ручной сборки. Из них родстеров было всего 53 экземпляра.
Данный экземпляр был продан в Германии, но практически сразу его перепродали в США. В 1990 году его восстановили до конкурсного состояния.
Это было триумфальное возвращение компании в ряды производителей люксовых автомобилей.
Вершиной линейки была модель 300Sc с 175-сильным двигателем. Их выпустили только 200 экземпляров, ручной сборки. Из них родстеров было всего 53 экземпляра.
Данный экземпляр был продан в Германии, но практически сразу его перепродали в США. В 1990 году его восстановили до конкурсного состояния.
2. Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse «Meo Costantini» 2014 года продали за $1,875,000 (212 400 000 руб.).
Под конец выпуска модели Veyron компания Bugatti создала несколько спецверсий в честь разных знаковых для компании людей. Одну их них назвали в честь итальянского гонщика Бартоломео Костантини — на его счету две победы в гонках на выносливость Targa Florio (в 1925 и 1926 годах).
Версия Meo Costantini дебютировала в 2013 году на автосалоне в Дубае. Автомобили получил специальный окрас Bugatti Dark Blue Sport. На крышке бака нанесен автограф Бартоломео Костантини, а снизу заднего антикрыла силуэт гоночной трассы Targa Florio.
В салоне полированный алюминий, на кожаной обивке лазером нанесли рисунки с фрагментами гонок и изображения винтажных автомобилей Bugatti.
Было выпущено всего три экземпляра и стоили они примерно €2,000,000.
Данный экземпляр единственный для рынка США. Он был продан в Беверли-Хиллз. Пробег менее 400 миль.
Версия Meo Costantini дебютировала в 2013 году на автосалоне в Дубае. Автомобили получил специальный окрас Bugatti Dark Blue Sport. На крышке бака нанесен автограф Бартоломео Костантини, а снизу заднего антикрыла силуэт гоночной трассы Targa Florio.
В салоне полированный алюминий, на кожаной обивке лазером нанесли рисунки с фрагментами гонок и изображения винтажных автомобилей Bugatti.
Было выпущено всего три экземпляра и стоили они примерно €2,000,000.
Данный экземпляр единственный для рынка США. Он был продан в Беверли-Хиллз. Пробег менее 400 миль.
1. Porsche 718 RSK Spyder (№718-031) С КУЗОВОМ ОТ Wendler 1959 года продали за $ 2,232,500 (163 850 000 руб.). Так дешево автомобили этой модели еще никогда не стоили. Удачная покупка.
Эта модель прямой наследник легендарных родстеров Porsche 550 Spyder. Её разработку начали в 1956 году. Конструкция была классической, пространственная рама, алюминиевые панели. Под капотом стоял 1.6-литровый двигатель Typ 547/3.
Данный экземпляр один из последних, всего их выпустили 35. Он был сделан по заказу американца Bernard "Bernie" Vihl Sr., владельца компании и автогонщика. В сезоне 1959 и 1960 года на нем выступал гонщик Robert "Bob" McCormick Holbert. В 1961 году его продали. В середине 60-х годов на него установили двигатель Typ 587/3 от Porsche904.
В 1974 году его купил нынешний продавец. Он вернул ему родной двигатель в 1978 году, а в 1995 году мастерская KAM Motorsports провела комплексную реставрацию.
Данный экземпляр один из последних, всего их выпустили 35. Он был сделан по заказу американца Bernard "Bernie" Vihl Sr., владельца компании и автогонщика. В сезоне 1959 и 1960 года на нем выступал гонщик Robert "Bob" McCormick Holbert. В 1961 году его продали. В середине 60-х годов на него установили двигатель Typ 587/3 от Porsche904.
В 1974 году его купил нынешний продавец. Он вернул ему родной двигатель в 1978 году, а в 1995 году мастерская KAM Motorsports провела комплексную реставрацию.
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