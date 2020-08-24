Новости автоаукционов: Bonhams, Quail Motorcar Auction 2020 года

Гоночный болид Alfa-Romeo P2 выигравший чемпионат мира 1925 года породил целую серию (6С) дорожных спорткаров 20-х и 30-х годов. Сначала они были с 1,5-литровыми двигателями, в 1929 году появилась модель 6С 1750 с двигателем рабочим объемом 1752 куб.см. Лучшие кузовные мастерские выпускали для них кузова, а счастливые владельцы колесили на них по дорогам и побеждали в самых разнообразных соревнованиях. В 1931 году модель получила новое шасси и двигатель с компрессором.



Выпускалась эта серия до 1954 года и на последних версиях стоял уже 3.0-литровый двигатель.



Проданный экземпляр смог выжить в огне Второй мировой войны, его история известна с 1949 года, когда его привезли в Великобританию. В 1983 году он вернулся в Италию.



В 1995 году он прошел комплексную реставрацию с участием Карло Феличе Бьянки Андерлони, сына основателя мастерской Touring.



В 2011 году он снова переехал в Великобританию и новый владелец подпортил его исторический вид. На машину установили радиатор и облицовку от модели 8С. Родной радиатор сохранился, он идет в комплекте с машиной. Тогда же на автомобиль поставили современные масляные и водяные насосы и более современный карбюратор.



В 2020 году его перевезли в США.