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Новости автоаукционов: Bonhams, Quail Motorcar Auction 2020 года

Новости автоаукционов: Bonhams, Quail Motorcar Auction 2020 года (11 фото)

Автор:
24 августа 2020 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: bonhams   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   аукцион   
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Аукционный дом Bonhams 14 Августа провел свой ежегодное мероприятие Quail Motorcar Auction. Только в этом году он прошло не на ферме Quail, а в режиме онлайн из офиса в Лос-Анджелесе.

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Метки: bonhams   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   аукцион   
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Олег

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