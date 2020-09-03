Новости автоаукционов: RM Sothebys, Август 2020 года

Ежегодный аукцион в Монтерее так же провели онлайн, 14-15 Августа. Здесь балом правили Феррари. Рублевые цены указаны для интереса, с учетом таможни и доставки.
ТОП-10 выглядит так:
10. Ford GT (№2FAGP9CW4HH200097) 2017 года продан за $858,000 (65 100 000 руб.).
Новое поколение суперкара Ford GT представили публике в Детройте, в 2015 году.
Под капотом 3.5-литровый Ecoboost мощностью 647 л.с.
Первые машины клиенты начали получать в 2017 году. Несмотря жесткий отбор среди покупателей половина машин ушла перекупам. До этого года их сдерживал пункт договора, запрещавший продажу машины в течении двух лет. Первые машины продавались по цене в два-три раза дороже заводской. Сейчас уже они стоят меньше $900,000. Заводской ценник от $500,000.
Под капотом 3.5-литровый Ecoboost мощностью 647 л.с.
Первые машины клиенты начали получать в 2017 году. Несмотря жесткий отбор среди покупателей половина машин ушла перекупам. До этого года их сдерживал пункт договора, запрещавший продажу машины в течении двух лет. Первые машины продавались по цене в два-три раза дороже заводской. Сейчас уже они стоят меньше $900,000. Заводской ценник от $500,000.
9. BMW M1 Procar (№WBS59910004301195) 1980 года продан за $913,000 (69 100 000 руб.).
Это наверно самый знаменитый суперкар от компании BMW, первая модель с индексом М, первый их среднемоторный суперкар.
Он появился на свет благодаря руководителю BMW Motorsports — Jochen Neerpasch. Он мечтал об автомобиле, который мог бы разрушить гегемонию спорткаров Porsche в автогонках.
В 1978 году Gianpaolo Dallara из Lamborghini получил задание на разработку суперкара, дизайн поручили Джорджетто Джуджаро из Italdesign. В итоге получился итальянский суперкар с немецким двигателем. Под капотом стоит рядный шестицилиндровый М88 мощностью 273 л.с. с 5-ступенчатой «механикой» от ZF.
Выпустили их 453 экземпляра. Вот только в гонках участие они не приняли. Правила были изменены
Тогда, Неерпаш совместно с Максом Мозли (гонщик, руководитель команды March) придумали свои автогонки — Procar.
Для них было построено 54 особых автомобиля. Они получили более развитые аэродинамические элементы и двигатель мощностью 470 л.с.
Проданный автомобиль был 36-м. Его построили по заказу американского гонщика Joe Crevier для участия в чемпионате IMSA GTO. Вместе с ним на ней выступал Al Unser Jr, будущий двукратный победитель Indianapolis 500, двукратный чемпион CART и чемпион Can-Am 1984 года. Первая гонка для суперкара была в Риверсайде на Гран-при Toyota. В своем классе автомобиль занял 3-е место и 11-е место в общем зачете. В сезоне 1981 года автомобиль участвовал в 11 гонках. Его пилоты 5 раз поднимались на подиум.
В 1983 году автомобиль продали Don Walker из Dallas Motorsport, который продолжал на нем участвовать в гонках IMSA GTO.
В 1987 году автомобиль купил Franco Sbarro, бывший механик из Scuderia Filipinetti и основатель собственного кузовного ателье, чьи автомобили ни раз поражали публику. У него автомобиль прожил 13 лет.
В 2006 году автомобиль вернулся в Швейцарию, его купило ателье Graber Sportgarage, известное своими довоенными кузовами для Bentley, Bugatti и Alvis. Они полностью восстановили автомобиль до заводского состояния.
Следующие владельцы не томили его в гаражах, он принималучастие в разных винтажных соревнованиях: Le Mans Classic, Silverstone, Spa Classic, Monza Historic и Dix Milles Tours du Castellet. В 2017 году FIA выдала на автомобиль Historic Technical Passport, что дает право участвовать в соревнованиях на трассах Le Mans, Daytona и Sebring.
Он появился на свет благодаря руководителю BMW Motorsports — Jochen Neerpasch. Он мечтал об автомобиле, который мог бы разрушить гегемонию спорткаров Porsche в автогонках.
В 1978 году Gianpaolo Dallara из Lamborghini получил задание на разработку суперкара, дизайн поручили Джорджетто Джуджаро из Italdesign. В итоге получился итальянский суперкар с немецким двигателем. Под капотом стоит рядный шестицилиндровый М88 мощностью 273 л.с. с 5-ступенчатой «механикой» от ZF.
Выпустили их 453 экземпляра. Вот только в гонках участие они не приняли. Правила были изменены
Тогда, Неерпаш совместно с Максом Мозли (гонщик, руководитель команды March) придумали свои автогонки — Procar.
Для них было построено 54 особых автомобиля. Они получили более развитые аэродинамические элементы и двигатель мощностью 470 л.с.
Проданный автомобиль был 36-м. Его построили по заказу американского гонщика Joe Crevier для участия в чемпионате IMSA GTO. Вместе с ним на ней выступал Al Unser Jr, будущий двукратный победитель Indianapolis 500, двукратный чемпион CART и чемпион Can-Am 1984 года. Первая гонка для суперкара была в Риверсайде на Гран-при Toyota. В своем классе автомобиль занял 3-е место и 11-е место в общем зачете. В сезоне 1981 года автомобиль участвовал в 11 гонках. Его пилоты 5 раз поднимались на подиум.
В 1983 году автомобиль продали Don Walker из Dallas Motorsport, который продолжал на нем участвовать в гонках IMSA GTO.
В 1987 году автомобиль купил Franco Sbarro, бывший механик из Scuderia Filipinetti и основатель собственного кузовного ателье, чьи автомобили ни раз поражали публику. У него автомобиль прожил 13 лет.
В 2006 году автомобиль вернулся в Швейцарию, его купило ателье Graber Sportgarage, известное своими довоенными кузовами для Bentley, Bugatti и Alvis. Они полностью восстановили автомобиль до заводского состояния.
Следующие владельцы не томили его в гаражах, он принималучастие в разных винтажных соревнованиях: Le Mans Classic, Silverstone, Spa Classic, Monza Historic и Dix Milles Tours du Castellet. В 2017 году FIA выдала на автомобиль Historic Technical Passport, что дает право участвовать в соревнованиях на трассах Le Mans, Daytona и Sebring.
8. Porsche 916 (№9142330011) 1972 года продан за $957,000 (73 100 000 руб.).
В 1969 году компания Porsche вместе с Volkswagen представили публике абсолютно новую модель – Porsche 914. Её позиционировали как первый серийный спортивный автомобиль со средним расположением двигателя, построенный в Германии. Модель выпускалась с 4-цилиндровым и с 6-цилиндровым двигателем. Версия 914/6 получилась очень дорогой и их было выпущено всего 3371 экземпляр. В 1970 году гоночный 914 GT занял шестое место в Ле-Мане. Этот успех натолкнул руководство компании на мысль о выпуске лимитированной дорожной версии гоночного спорткара.
Новую модель под индексом 916 должен были представить на Парижском автосалоне 1971 года, но всего за две недели до выставки весь проект был закрыт из-за растущей стоимости. На тот момент уже было готово 11 прототипов. Они были построены на стандартном кузове модели 914, но его модифицировала фирма Baur, усилив жесткость. Кузовные панели заменили на стеклопластиковые аналоги. Салон переработали.
Первые три экземпляра получили 2,4-литровые двигатели от модели 911 S мощностью 190 л.с., На следующих стоял уже 2,7-литровый мощностью 210 л.с.
Обычно компания Porsche уничтожает свои прототипы или передает в свой музей. В этот же раз 6 экземпляров продали руководству (один был Piëch), остальные распродали в частном порядке. Они до сих пор все живы.
Данный экземпляр был изготовлен для Луизы Пих, сестры Фердинанда Пиеха. У нее он был до 1973 года. В 1979 году его увезли в США, потом он перебрался в Японию. В 1999 году автомобиль снова вернулся в США. С 2008 года машина живет в Вене. Год спустя она прошла комплексную реставрацию. После нее автомобиль проехал всего 800 км.
Новую модель под индексом 916 должен были представить на Парижском автосалоне 1971 года, но всего за две недели до выставки весь проект был закрыт из-за растущей стоимости. На тот момент уже было готово 11 прототипов. Они были построены на стандартном кузове модели 914, но его модифицировала фирма Baur, усилив жесткость. Кузовные панели заменили на стеклопластиковые аналоги. Салон переработали.
Первые три экземпляра получили 2,4-литровые двигатели от модели 911 S мощностью 190 л.с., На следующих стоял уже 2,7-литровый мощностью 210 л.с.
Обычно компания Porsche уничтожает свои прототипы или передает в свой музей. В этот же раз 6 экземпляров продали руководству (один был Piëch), остальные распродали в частном порядке. Они до сих пор все живы.
Данный экземпляр был изготовлен для Луизы Пих, сестры Фердинанда Пиеха. У нее он был до 1973 года. В 1979 году его увезли в США, потом он перебрался в Японию. В 1999 году автомобиль снова вернулся в США. С 2008 года машина живет в Вене. Год спустя она прошла комплексную реставрацию. После нее автомобиль проехал всего 800 км.
7. Mercedes-Benz 300 SL Roadster (№198.042.10.002520) 1960 года продан за $1,045,000 (81 300 000 руб.).
Очередное детище Макса Хоффмана. Похоже все культовые модели 50-х годов придумал он. По его просьбе появилась дорожная версия спортивного купе Mercedes-Benz 300 SL, а позже и версия Roadster. Это был первый серийный автомобиль с системой впрыск топлива. Версия Roadster дебютировала на женевском автосалоне 1957 года.
Этот экземпляр был доставлен к дилеру в Милан, но в американской спецификации. В 1961 году он уже был в США.
Этот экземпляр был доставлен к дилеру в Милан, но в американской спецификации. В 1961 году он уже был в США.
6. Packard Deluxe Eight Individual Convertible Victoria by Dietrich (№194009) 1932 года продан за $1,056,000 (84 500 000 руб.).
Автомобиль в редком кузове с родным двигателем. Один из четырех сохранившихся. В 2016-2017 годах автомобиль прошел полную реставрацию.
5. Ferrari F40 (№ZFFMN34A6M0087627) 1991 года продан за $1,386,000 (107 200 000 руб.).
Модель, выпущенная в честь 40-летия компании, теперь мечта любого коллекционера. Ferrari F40 был первым из дорожных, легально произведённых автомобилей, взявших барьер в 320 км/ч (200 миль/ч).
Планировалось выпустить всего 400 экземпляров, но из-за дикого спроса, после дебюта на автосалоне во Франкфурте 1987 года, количество выросло до 1315 экземпляров. Для рынка США было выпущено 213 экземпляров, они в базе шли с кондиционерами и каталитическими нейтрализаторами.
Данный экземпляр один из американских. Пробег 6407 миль. Имеет сертификат Ferrari Classiche.
Планировалось выпустить всего 400 экземпляров, но из-за дикого спроса, после дебюта на автосалоне во Франкфурте 1987 года, количество выросло до 1315 экземпляров. Для рынка США было выпущено 213 экземпляров, они в базе шли с кондиционерами и каталитическими нейтрализаторами.
Данный экземпляр один из американских. Пробег 6407 миль. Имеет сертификат Ferrari Classiche.
4. Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso by Scaglietti (№5379) 1964 года продана за $1,496,000 (115 500 000 руб.).
В 1962 году Pininfarina по заказу компании Феррари обновила модель 250 GT. В новом кузове машины получили индекс GT Lusso или GT/L. Премьера была в Париже.
Под капотом двигатель Tipo 168 мощностью 250 л.с. с тремя карбюраторами Weber 36DCS.
Выпускали их до 1964 года. Тираж 350 экземпляров. Среди владельцев этой модели был Эрик Клептон и Стив Маккуин.
В 2004 году журнал Sports Car International присвоил этой машине десятое место в списке лучших спортивных автомобилей 1960-х годов.
Автомобиль №5379 было 235-м экземпляром и единственным в цвете Avorio с салоном в коже цвета Rosso. Его сделали по заказу Луиджи Чинетти единственного, в то время, дилера Феррари в США. В 1968 году он его продал.
Автомобилю повезло с хозяевами, он дожил до наших времен в первозданном виде. В 1988 году его лишь заново покрасили. В 2017 году, после поломки сцепления, ему сделали полное техническое обслуживание.
Под капотом двигатель Tipo 168 мощностью 250 л.с. с тремя карбюраторами Weber 36DCS.
Выпускали их до 1964 года. Тираж 350 экземпляров. Среди владельцев этой модели был Эрик Клептон и Стив Маккуин.
В 2004 году журнал Sports Car International присвоил этой машине десятое место в списке лучших спортивных автомобилей 1960-х годов.
Автомобиль №5379 было 235-м экземпляром и единственным в цвете Avorio с салоном в коже цвета Rosso. Его сделали по заказу Луиджи Чинетти единственного, в то время, дилера Феррари в США. В 1968 году он его продал.
Автомобилю повезло с хозяевами, он дожил до наших времен в первозданном виде. В 1988 году его лишь заново покрасили. В 2017 году, после поломки сцепления, ему сделали полное техническое обслуживание.
3. Pagani Huayra (№ZA9H11UA4ESF76056) 2014 года продали за $1,848,000 (144 000 000 руб.). Пока автомобили этой марки абсолютно не ликвидны на вторичке, с каждым годом цена на них все ниже.
Сейчас в мире всего два производителя модных суперкаров Pagani и Koenigsegg. Их машины всегда на слуху и ленты социальных сетей забиты ими.
Pagani Huayra вторая модель молодой компании. Публике её впервые показали в 2011 году. Под капотом нового карбонового кузова стоит 6,0-литровый V12 от Mercedes-AMG мощностью 720 л.с.
Это 56-ой из 100 построенных экземпляров. Он был сделан по заказу клиента из США. Пробег меньше 5 500 миль.
Pagani Huayra вторая модель молодой компании. Публике её впервые показали в 2011 году. Под капотом нового карбонового кузова стоит 6,0-литровый V12 от Mercedes-AMG мощностью 720 л.с.
Это 56-ой из 100 построенных экземпляров. Он был сделан по заказу клиента из США. Пробег меньше 5 500 миль.
2. Ferrari 275 GTB by Scaglietti (№06891) 1965 года продали за $1,980,000 (152 700 000 руб.). Удачная покупка, самая низкая цена в 2020 году.
Новая модель, пришедшая на смену Ferrari 250, дебютировала в Париже в 1964 году и ее дизайн снова был разработан в ателье Pininfarina. Модель 275 GTB первая, чисто дорожная модель компании. Её не проектировали для гонок, но избежать этого она не смогла.
Под капотом стоял 3,3-литровый V12 мощностью 280 л.с. при 7600 об / мин с тремя карбюраторами Weber. Можно было заказать версию и с шестью карбюраторами Weber, тогда мощность была уже 300 л.с.
В 1965 году модель модернизировали, передний свес стал больше, увеличили заднее стекло и добавили внешние шарниры багажника.
Данный экземпляр с тремя карбюраторами продали в Италии, но уже в 1974 году он появляется в продаже, в США с пробегом 35 000 миль. Последняя реставрация была в 2014 году. Имеет сертификат Ferrari Classiche.
Под капотом стоял 3,3-литровый V12 мощностью 280 л.с. при 7600 об / мин с тремя карбюраторами Weber. Можно было заказать версию и с шестью карбюраторами Weber, тогда мощность была уже 300 л.с.
В 1965 году модель модернизировали, передний свес стал больше, увеличили заднее стекло и добавили внешние шарниры багажника.
Данный экземпляр с тремя карбюраторами продали в Италии, но уже в 1974 году он появляется в продаже, в США с пробегом 35 000 миль. Последняя реставрация была в 2014 году. Имеет сертификат Ferrari Classiche.
1. Ferrari 550 GT1 Prodrive (№ZFFZR49B000108418) 2001 года продали за $4,290,000 (322 275 000 руб.). Рекорд и второе место в ТОП-10 этого года.
В 2000 году концерн Care Racing Development заказал фирме Prodrive разработку гоночной версии Ferrari 550 Maranello для участия в Ле-Мане.
Автомобиль облегчили на 550 кг, заменили подвеску. Бывший дизайнер McLaren F1 Питер Стивенс значительно переработал аэродинамику автомобиля. Двигатель расточили с 5,5 до 6,0 литров, стандартную коробку передач заменили на 6-ступенчатую секвентальную Xtrac.
Эти автомобили одержали не менее 50 побед в гонках в течение следующих пяти лет.
Данный экземпляр №02/2001 является вторым из двенадцати и самым знаменитым. Он участвовал в 49 гонках, занимал 15 раз поул-позиций, одержал 14 побед и 29 раз его пилоты поднимались на подиум. Еще это единственная Феррари выигравшая 24-часа Ле-Мана в этом столетии! Из 49 гонок она всего 6 раз не доехала до финиша.
Дебютировал он на Petit Le Mans 2001 года, но сошёл из-за утечки масла.
В 2002 году его передали команде BMS Scuderia Italia, принадлежащей итальянскому стальному магнату (и владельцу Ferrari 250 GTO) Джузеппе Луккини. В 2003 году он под управлением гонщиков Lilian Bryner and Enzo Calderari финишировал в Ле-Мане на втором месте в общем зачете и на первом в своем классе. Сезон 2004 годы был последним для этого автомобиля.
Этот автомобиль идеально подходит для европейских исторических гоночных серий.
Автомобиль облегчили на 550 кг, заменили подвеску. Бывший дизайнер McLaren F1 Питер Стивенс значительно переработал аэродинамику автомобиля. Двигатель расточили с 5,5 до 6,0 литров, стандартную коробку передач заменили на 6-ступенчатую секвентальную Xtrac.
Эти автомобили одержали не менее 50 побед в гонках в течение следующих пяти лет.
Данный экземпляр №02/2001 является вторым из двенадцати и самым знаменитым. Он участвовал в 49 гонках, занимал 15 раз поул-позиций, одержал 14 побед и 29 раз его пилоты поднимались на подиум. Еще это единственная Феррари выигравшая 24-часа Ле-Мана в этом столетии! Из 49 гонок она всего 6 раз не доехала до финиша.
Дебютировал он на Petit Le Mans 2001 года, но сошёл из-за утечки масла.
В 2002 году его передали команде BMS Scuderia Italia, принадлежащей итальянскому стальному магнату (и владельцу Ferrari 250 GTO) Джузеппе Луккини. В 2003 году он под управлением гонщиков Lilian Bryner and Enzo Calderari финишировал в Ле-Мане на втором месте в общем зачете и на первом в своем классе. Сезон 2004 годы был последним для этого автомобиля.
Этот автомобиль идеально подходит для европейских исторических гоночных серий.
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