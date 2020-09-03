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Новости автоаукционов: RM Sothebys, Август 2020 года

Новости автоаукционов: RM Sothebys, Август 2020 года (11 фото)

Автор:
03 сентября 2020 10:45
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоаукцион   автомир   автомобили   аукцион   олдтаймер   ретро авто   
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Ежегодный аукцион в Монтерее так же провели онлайн, 14-15 Августа. Здесь балом правили Феррари. Рублевые цены указаны для интереса, с учетом таможни и доставки.

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Метки: авто   автоаукцион   автомир   автомобили   аукцион   олдтаймер   ретро авто   
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Андрей Галыгин Полчаса назад
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Олег

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