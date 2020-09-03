Новости автоаукционов: RM Sothebys, Август 2020 года

Это наверно самый знаменитый суперкар от компании BMW, первая модель с индексом М, первый их среднемоторный суперкар.



Он появился на свет благодаря руководителю BMW Motorsports — Jochen Neerpasch. Он мечтал об автомобиле, который мог бы разрушить гегемонию спорткаров Porsche в автогонках.



В 1978 году Gianpaolo Dallara из Lamborghini получил задание на разработку суперкара, дизайн поручили Джорджетто Джуджаро из Italdesign. В итоге получился итальянский суперкар с немецким двигателем. Под капотом стоит рядный шестицилиндровый М88 мощностью 273 л.с. с 5-ступенчатой «механикой» от ZF.



Выпустили их 453 экземпляра. Вот только в гонках участие они не приняли. Правила были изменены



Тогда, Неерпаш совместно с Максом Мозли (гонщик, руководитель команды March) придумали свои автогонки — Procar.



Для них было построено 54 особых автомобиля. Они получили более развитые аэродинамические элементы и двигатель мощностью 470 л.с.



Проданный автомобиль был 36-м. Его построили по заказу американского гонщика Joe Crevier для участия в чемпионате IMSA GTO. Вместе с ним на ней выступал Al Unser Jr, будущий двукратный победитель Indianapolis 500, двукратный чемпион CART и чемпион Can-Am 1984 года. Первая гонка для суперкара была в Риверсайде на Гран-при Toyota. В своем классе автомобиль занял 3-е место и 11-е место в общем зачете. В сезоне 1981 года автомобиль участвовал в 11 гонках. Его пилоты 5 раз поднимались на подиум.



В 1983 году автомобиль продали Don Walker из Dallas Motorsport, который продолжал на нем участвовать в гонках IMSA GTO.



В 1987 году автомобиль купил Franco Sbarro, бывший механик из Scuderia Filipinetti и основатель собственного кузовного ателье, чьи автомобили ни раз поражали публику. У него автомобиль прожил 13 лет.



В 2006 году автомобиль вернулся в Швейцарию, его купило ателье Graber Sportgarage, известное своими довоенными кузовами для Bentley, Bugatti и Alvis. Они полностью восстановили автомобиль до заводского состояния.



Следующие владельцы не томили его в гаражах, он принималучастие в разных винтажных соревнованиях: Le Mans Classic, Silverstone, Spa Classic, Monza Historic и Dix Milles Tours du Castellet. В 2017 году FIA выдала на автомобиль Historic Technical Passport, что дает право участвовать в соревнованиях на трассах Le Mans, Daytona и Sebring.