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Десятки автомобилей больше 20 лет гниют в лесу: коллекция на грани исчезновения

Десятки автомобилей больше 20 лет гниют в лесу: коллекция на грани исчезновения (26 фото)

Автор:
18 сентября 2020 09:15
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   авто   олдтаймер   ретро авто   свалка автомобилей   
595
26
Америка удивительная страна, а автомобильная так вообще. Здесь встречается даже то, что никогда официально не продавалось. Но даже без этого, автомобильный американский рынок был настоящей жемчужиной, где каждый покупатель мог выбрать по своему вкусу и желанию абсолютно любой автомобиль!
Седаном наверно уже никого не удивишь, а как вам двухдверные универсалы или хардтопы, кабриолеты и все этом в максимальном количестве комплектаций, где под капотом в худшем случае стоит V6, а как правило V8!

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Метки: barn find   авто   олдтаймер   ретро авто   свалка автомобилей   
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6  комментариев
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873
Шурман 3 часа назад
Тем временем у нас в Бельгии .
Тем временем у нас в Бельгии .
Тем временем у нас в Бельгии .
Тем временем у нас в Бельгии .
Тем временем у нас в Бельгии .
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5k
Feldkurat_Katc 22 минуты назад
Автомобильный морг.
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75
чокнутый Полчаса назад
плимут фюри стоит прям как в фильме "кристина"
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50
Velin Tourmakov 57 минут назад
Коллекция?? Мусор.
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43k
noName 2 часа назад
Судя по состоянию,менять нужно чуть больше чем всё...Жаль
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