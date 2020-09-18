Десятки автомобилей больше 20 лет гниют в лесу: коллекция на грани исчезновения

Америка удивительная страна, а автомобильная так вообще. Здесь встречается даже то, что никогда официально не продавалось. Но даже без этого, автомобильный американский рынок был настоящей жемчужиной, где каждый покупатель мог выбрать по своему вкусу и желанию абсолютно любой автомобиль!
Седаном наверно уже никого не удивишь, а как вам двухдверные универсалы или хардтопы, кабриолеты и все этом в максимальном количестве комплектаций, где под капотом в худшем случае стоит V6, а как правило V8!
Седаном наверно уже никого не удивишь, а как вам двухдверные универсалы или хардтопы, кабриолеты и все этом в максимальном количестве комплектаций, где под капотом в худшем случае стоит V6, а как правило V8!
Время не пощадило этих красавцев, которые попали сюда в разной степени комплектности и лишь малая часть счастливчиков прикатила сюда самостоятельно в надежде на лучшую жизнь...
Но как видите, владелец только смог собрать все эти машины в одном месте и в дальнейшем потерял интерес, а затем умер.
Нереально крутой кузов - Ют. Двухверный пикап, построенный на базе легкового универсала.
Фантастически удобный и комфортный автомобиль, который пользовался уверенным спросом не только из интересного внешнего вида, но и практичности.
Да и условия хранения способствуют тому, что пройдет еще 5-10 лет и от автомобилей мало что останется.
Большая часть автомобилей разукомплектована, так что в лучшем случае их можно использовать только в качестве доноров для других проектов.
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