Десятки автомобилей больше 20 лет гниют в лесу: коллекция на грани исчезновения

Америка удивительная страна, а автомобильная так вообще. Здесь встречается даже то, что никогда официально не продавалось. Но даже без этого, автомобильный американский рынок был настоящей жемчужиной, где каждый покупатель мог выбрать по своему вкусу и желанию абсолютно любой автомобиль!

Седаном наверно уже никого не удивишь, а как вам двухдверные универсалы или хардтопы, кабриолеты и все этом в максимальном количестве комплектаций, где под капотом в худшем случае стоит V6, а как правило V8!

0 Источник: Время не пощадило этих красавцев, которые попали сюда в разной степени комплектности и лишь малая часть счастливчиков прикатила сюда самостоятельно в надежде на лучшую жизнь...

0 Источник: Но как видите, владелец только смог собрать все эти машины в одном месте и в дальнейшем потерял интерес, а затем умер.

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Они как памятник его потерянной надежды просто стоят и ждут, как будет решена их участь. 0 Источник:

Нереально крутой кузов - Ют. Двухверный пикап, построенный на базе легкового универсала. 0 Источник: Фантастически удобный и комфортный автомобиль, который пользовался уверенным спросом не только из интересного внешнего вида, но и практичности.

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Коррозия практически уничтожила целый капот! 0 Источник:

Да и условия хранения способствуют тому, что пройдет еще 5-10 лет и от автомобилей мало что останется. 0 Источник:

Тотальное уничтожение. Такое чувство, что их привезли сюда на мучительную смерть. 0 Источник:

А что с окнами? Почему такой толстый налет грязи? 0 Источник:

Большая часть автомобилей разукомплектована, так что в лучшем случае их можно использовать только в качестве доноров для других проектов. 0 Источник:

На кузове нет живого места, хотя машина на заднем плане выглядит еще бодрячком. 0 Источник:

Они уже погружаются в почву. 0 Источник:

Очень обидно, что такие красивые автомобили закончили так печально. 0 Источник:

И это наверно один из самых лучших интерьеров, на остальные без слез не взглянешь. 0 Источник:

Одна дорога - в утиль! 0 Источник:

А какой был красавец, еще лет 50 назад! 0 Источник:

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Муравейник в бардачке? 0 Источник:

Любой автомобиль можно купить, цены варьируются от 100 до 200 долларов за экземпляр. 0 Источник:

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