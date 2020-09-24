8 цилиндров выдают 345 сил! И это середина прошлого века, сейчас придется постараться чтобы найти нечто подобное, на ум только приходит заряженный вагон RS4 или RS6, но там уже космический ценник, в отличии от доступного американца.



Разгон до 100 км/ч за 7.7 секунд!



Даже сейчас это очень неплохое время, для автомобиля весом под 2 тонны!