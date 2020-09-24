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Chrysler New Yorker Town &amp; Country 1958 года выпуска больше 50 лет простоял в гараже

Chrysler New Yorker Town & Country 1958 года выпуска больше 50 лет простоял в гараже (8 фото)

Автор:
24 сентября 2020 09:38
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   chrysler   авто   олдтаймер   ретро авто   универсал   
412
8
Снова Америка и фантастический универсал Chrysler New Yorker Town & Country модель 1958 года! Машина после длительной стоянки, но это как бы не новость. Универсал сейчас в продаже и торги проходят уже на ставке 9.800 долларов, что в целом немного за комплектный и полностью оригинальный автомобиль в отличном состоянии!

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Метки: barn find   chrysler   авто   олдтаймер   ретро авто   универсал   
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7  комментариев
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5k
Вася Час назад
классная тачка, ездить и ездить.. но и жрёт наверняка классно..
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7k
_Giorgio_ 16 минут назад
Про безопасность пешеходов тогда еще не думали, эти острые брови над фарами, это что-то!
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33k
dima423 _Giorgio_ Полминуты назад
да раньше как то было все проще, больше отдавалосьна саморегуляцию... а щас столько всякой херни понапридумывали что шагу спокойно не шагнуть без нарушения какой нить херни
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 44 минуты назад
И обратите внимание на поток, 60 лет назад! Какие интересные автомобили, не похожие друг на друга, не то что сейчас

Да ладно! Автомобили просто разных лет выпуска. Автомоду никто не отменял. Этот вагон классический пример начала "ракетой" эпохи.

А похожесть кузовов современных машин во многом связана с жёсткими требованиями безопасности и отработанной технологией производства
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43k
noName 52 минуты назад
Красивый аппарат,да и сохран не плохой.Но если бы я и взял себе что то из старой "Америки",это был бы Bel Air 50-х годов
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