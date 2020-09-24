Снова Америка и фантастический универсал Chrysler New Yorker Town & Country модель 1958 года! Машина после длительной стоянки, но это как бы не новость. Универсал сейчас в продаже и торги проходят уже на ставке 9.800 долларов, что в целом немного за комплектный и полностью оригинальный автомобиль в отличном состоянии!
Я вот скажу честно - обожаю вагоны и не понимаю, тягу русского человека к седанам или паркетникам.
Только посмотрите как автомобиль выглядит фантастически на пике своей формы в идеальном состоянии!
И обратите внимание на поток, 60 лет назад! Какие интересные автомобили, не похожие друг на друга, не то что сейчас!
После легких водных процедур, появился оригинальный атласно-серый цвет, который немного выцвел под Калифорнийским солнцем.
Первые машины завоевали плохую репутацию из-за того, что начинали ржаветь еще до того, как заканчивался гарантийный период.
Даже хром в отличном состоянии!
Первые машины завоевали плохую репутацию из-за того, что начинали ржаветь еще до того, как заканчивался гарантийный период.
Даже хром в отличном состоянии!
Под капотом самый правильный двигатель для семейного американского универсала!
8 цилиндров выдают 345 сил! И это середина прошлого века, сейчас придется постараться чтобы найти нечто подобное, на ум только приходит заряженный вагон RS4 или RS6, но там уже космический ценник, в отличии от доступного американца.
Разгон до 100 км/ч за 7.7 секунд!
Даже сейчас это очень неплохое время, для автомобиля весом под 2 тонны!
Разгон до 100 км/ч за 7.7 секунд!
Даже сейчас это очень неплохое время, для автомобиля весом под 2 тонны!
Посмотрите на салон.
Красно-серая отделка выцвела, но в остальном все выглядит очень прилично для своих лет, за небольшим исключением водительского места.
Интерьер тоже в полном комплекте, и оснащен такими опциями, как кондиционер, электростеклоподъемники и водительское сиденье с памятью!
Единственное что здесь нет третьего ряда сидений, но и штатных 6 мест должно хватить с избытком!
Интерьер тоже в полном комплекте, и оснащен такими опциями, как кондиционер, электростеклоподъемники и водительское сиденье с памятью!
Единственное что здесь нет третьего ряда сидений, но и штатных 6 мест должно хватить с избытком!
Вы бы взяли такого красавца под восстановление?
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Да ладно! Автомобили просто разных лет выпуска. Автомоду никто не отменял. Этот вагон классический пример начала "ракетой" эпохи.
А похожесть кузовов современных машин во многом связана с жёсткими требованиями безопасности и отработанной технологией производства