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Как выглядит Chevrolet Corvette, простоявший в сарае 50 лет?

Как выглядит Chevrolet Corvette, простоявший в сарае 50 лет? (17 фото)

Автор:
21 августа 2020 10:37
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   chevrolet   chevrolet corvette   corvette   авто   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
595
17
Что вы думаете о Chevrolet Corvette C1? Согласитесь, машина легендарная. Один из этих автомобилей, который провел взаперти более 50 лет, можно купить по цене седана среднего класса. Правда автомобиль требует полной реставрации.

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Метки: barn find   chevrolet   chevrolet corvette   corvette   авто   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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2  комментария
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45k
alertol День назад
Тут как бы не восстанавливать надо а с нуля строить... Т.е это более чем бесполезный кусок железа, если нет второго такого же корвета. Цена ему только как за колёса с лобовуюхой плюс за металл...
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1k
ваня панкин День назад
надо искать как минимум трех доноров или сам пойдет как донор...
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