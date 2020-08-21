Как выглядит Chevrolet Corvette, простоявший в сарае 50 лет?

Интересно то, что в целом машина сохранилась довольно неплохо. То, что еще осталось, отваливаться не планирует, на правильный уход за кузовом потребуется не так много времени и сил. Необходимо как следует заняться поиском исчезнувших украшательств и, конечно, где-то раздобыть двигатель…