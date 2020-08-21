Как выглядит Chevrolet Corvette, простоявший в сарае 50 лет?

Что вы думаете о Chevrolet Corvette C1? Согласитесь, машина легендарная. Один из этих автомобилей, который провел взаперти более 50 лет, можно купить по цене седана среднего класса. Правда автомобиль требует полной реставрации.
На eBay этот Шевроле Корвет продают за $28 000. Для США это уровень новой Toyota Camry, да и в целом сумма серьезная. Возможно, для раритетного Corvette первого поколения не так и много. Тем более, перед нами автомобиль ранней серии, в рамках которой родстеры оснащали редким шестицилинровым двигателем объемом около 4 л.
Спустя пару лет после старта производства на смену этому мотору пришли более производительные V8. Но конкретный б/у Chevrolet отличается тем, что в нем вообще нет двигателя. Как и задних фонарей с некоторыми деталями интерьера (включая сиденья) и огромного множества декоративных элементов.
Кажется, в прошлом столетии собственник автомобиля не особенно заботился о будущем своей машины. Обратите внимание, даже блеск с поверхности кузова исчез. Впрочем, за 51 год простоя это нельзя назвать удивительным зрелищем.
Интересно то, что в целом машина сохранилась довольно неплохо. То, что еще осталось, отваливаться не планирует, на правильный уход за кузовом потребуется не так много времени и сил. Необходимо как следует заняться поиском исчезнувших украшательств и, конечно, где-то раздобыть двигатель…
Мы все еще сомневаемся, что 28 тыс долларов – подходящая цена для конкретного экземпляра. Но этот Chevrolet Corvette C1 наверняка подарит массу удовольствия правильному энтузиасту, который готов уделить внимание своей машине в гараже.
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