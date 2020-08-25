FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6327 постов • 633 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Классический маслкар Dodge Dart после долгого простоя находится в очень хорошем состоянии

Классический маслкар Dodge Dart после долгого простоя находится в очень хорошем состоянии (17 фото)

Автор:
25 августа 2020 13:32
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   dodge   dodge dart   авто   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
251
17
Этот Dodge Dart Swinger 1969 года выпуска простоял без движения в гараже в штате Нью-Йорк с 1981 года. Маслкар был обнаружен два года назад и находится в удивительно хорошем состоянии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: barn find   dodge   dodge dart   авто   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Frank Borman День назад
Маслокары, из за того, что у них там все обильно смазывается маслом, и после долгих лет стояния находятся в идеальном состоянии. Ржавчина их практически не берет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото) Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото) В США нашли пять классических Alfa Romeo, простоявших в сарае 40 лет В США нашли пять классических Alfa Romeo, простоявших в сарае 40 лет Новый Chevy Chevelle SS 1969 года с пробегом 500 километров Новый Chevy Chevelle SS 1969 года с пробегом 500 километров Барнфайнд из Великобритании: Jaguar XJS TWR, редчайший P1 Allard и другие Барнфайнд из Великобритании: Jaguar XJS TWR, редчайший P1 Allard и другие Припаркованный на 47 лет! На продажу выставили Chevrolet Corvette 1965 года Припаркованный на 47 лет! На продажу выставили Chevrolet Corvette 1965 года Редкий Graham Model 57 1932 года гниет в обычном сарае уже 55 лет Редкий Graham Model 57 1932 года гниет в обычном сарае уже 55 лет
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

309626



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Знакомые места с необычного ракурса
4
26
Знакомые места с необычного ракурса
Ретро фотографии
3
13
Ретро фотографии
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Топ-10 способов как быстро избавиться от синяка
3
4
Топ-10 способов как быстро избавиться от синяка
Ефремова становится откровенно жаль, его суд — театр абсурда
2
64
Ефремова становится откровенно жаль, его суд — театр абсурда
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото)
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#интересное#картинки#забавно#кино#семья#автоприкол#люди#автомобили
#прикол#факты#авария#подборка#сша#россия#навальный#девушки#приколы#актеры
#фото#история#животные#дтп#в мире#шоу бизнес#авто авария#дети#транспорт#врачи

На что жалуетесь?

Вернуться