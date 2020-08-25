Классический маслкар Dodge Dart после долгого простоя находится в очень хорошем состоянии

Этот Dodge Dart Swinger 1969 года выпуска простоял без движения в гараже в штате Нью-Йорк с 1981 года. Маслкар был обнаружен два года назад и находится в удивительно хорошем состоянии.
Найденный Dodge Dart Swinger находится в идеальном состоянии. Несмотря на более чем полувековую историю, кузов автомобиля не имеет ни намека на ржавчину. Красное лакокрасочное покрытие, как и виниловая крыша отлично сохранились еще с завода. Кроме того, многие детали являются оригинальными и находятся в рабочем состоянии. Заменены были тормозная система, аккумулятор и бензобак.
Интерьер маслкара также выглядит неплохо. Салон оборудован черными кожаными сиденьями и штатной радиомагнитолой. По словам продавца, добиться подобного состояния автомобилю помог тот факт, что его эксплуатировали всего 12 лет. А с 1981 года Dodge находился в теплом гараже без движения. В связи с этим, пробег маслкара составляет 150 000 километров.
Изначально модель планировали использовать для гонок по дрэг-рейсингу. Однако по неизвестным причинам, купе так и не приняло в них участия. Под капотом модели установлен 5,6-литровый V8 мощностью 275 лошадиных сил и 461 Нм крутящего момента. В паре с оригинальным агрегатом работает трехступенчатый «автомат». До «сотни» маслкар разгоняется за шесть секунд.
В настоящий момент продавец готов расстаться с 51-летней моделью за 29 500 долларов (примерно 2 200 000 рублей по текущему курсу).
Фото взяты с сайта Craigslist
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