Классический маслкар Dodge Dart после долгого простоя находится в очень хорошем состоянии

Найденный Dodge Dart Swinger находится в идеальном состоянии. Несмотря на более чем полувековую историю, кузов автомобиля не имеет ни намека на ржавчину. Красное лакокрасочное покрытие, как и виниловая крыша отлично сохранились еще с завода. Кроме того, многие детали являются оригинальными и находятся в рабочем состоянии. Заменены были тормозная система, аккумулятор и бензобак.