В продаже Audi quattro 1985 года, который 25 лет простоял в обычном сарае на ферме

Еще одна интересная находка — Audi quattro 10v модель 1985 года, которую продадут на аукционе классических автомобилей. По воле случая, этот красавец провел более четверти века подвешенным в воздухе, но уверен, что скоро все изменится и появится как минимум новый владелец и решение, что будет с автомобилем дальше!
С виду абсолютно неказистый сарай, где прошла большая часть жизни автомобиля.
Пандемия вируса внесла свои коррективы, и аукцион будет проведен в дистанционном режиме.
Пандемия вируса внесла свои коррективы, и аукцион будет проведен в дистанционном режиме.
Последний владелец приобрел машину в далеком 1993 году, и откатал на ней около 3.5 лет. По большей части эти были деловые поездки, так что не удивляйтесь, что на одометре высвечиваются 178.000 миль (примерно 270.000 км). Однако затем, он сменил работу и отпала необходимость в поездках. Продавать не хотелось, и он поставил ее в гараж.
Поначалу она просто стояла, но каждые выходные он навещал и выгуливал ее.
Затем он переехал жить на большую ферму, и у машины появился новый сарай, где ее сразу поставили на подставки. С тех пор прошло больше 25 лет!
Затем он переехал жить на большую ферму, и у машины появился новый сарай, где ее сразу поставили на подставки. С тех пор прошло больше 25 лет!
Не знаю, но почему-то он вдруг про нее вспомнил, и теперь владелец считает, что автомобиль заслуживает второго шанса.
И аукцион классических автомобилей самый лучший способ, найти того, кто сможет вернуть Audi quattro былой лоск и молодецкую удаль.
И аукцион классических автомобилей самый лучший способ, найти того, кто сможет вернуть Audi quattro былой лоск и молодецкую удаль.
По предварительной оценке экспертов, машину оценили от 8.000 до 10.000 фунтов стерлингов. Запомните эту сумму.
Модель была представлена 3 марта 1980 года на Женевском автосалоне.
Модель была представлена 3 марта 1980 года на Женевском автосалоне.
Однако к тому времени, когда была построена эта модель 85-го года, quattro изменил оптику на другую.
Перед нами первое поколение полноприводного хэтчбека с турбированным 5-цилиндровым двигателем объемом 2.2 литра, мощностью 197 сил и 5-ступенчатой коробкой передач.
Динамика достойна сегодняшних дней, до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 7 секунд! Отличный показатель, особенно в паре с эталонной управляемостью.
Но в этот сарай он заехал сам и в период эксплуатации не доставлял никаких проблем, только было это больше 25 лет назад.
И видимо, еще не скоро повернут ключ в замке зажигания, вначале предстоит долгий процесс восстановления.
И видимо, еще не скоро повернут ключ в замке зажигания, вначале предстоит долгий процесс восстановления.
И даже не смотря на многолетние слои пыли и грязи, красный цвет Торнадо выглядит изумительно. Благодаря гаражному хранению лакокрасочное покрытие не выцвело. Есть небольшая вмятина на водительской двери, но ее получится исправить даже без покраски.
Классический серый тканевый интерьер потребует серьезного внимания, явно гораздо большего, чем обычная химчистка.
Классический серый тканевый интерьер потребует серьезного внимания, явно гораздо большего, чем обычная химчистка.
Техническое состояние невозможно проверить, но какой огромный потенциал скрывается в этом легендарном автомобиле.
Думаю многим хорошо известна история Audi, когда quattro больше относилось к названии модели, чем к типу привода. Quattro не был первым и самым быстрым полноприводным купе, тогда их опередил полноприводный Jensen FF и это произошло еще за 15 лет до появления первой модели из Ингольштадта.
Им пришлось выпустить небольшую серия для общего рынка, чтобы выставить полноприводные автомобили в Чемпионат мира по ралли.
Им пришлось выпустить небольшую серия для общего рынка, чтобы выставить полноприводные автомобили в Чемпионат мира по ралли.
Прошло 37 лет с тех пор, как летающий финн Ханну Миккола получил звание Чмпиона мира по ралли в 1983 году, а швед Стиг Блумквист сделал то же самое для марки в следующем году. Благодаря их победам, Audi получила дважды кубок конструкторов в 1982-м и 1984-м годах.
Потребителям был по душе дикий зверь, которого можно было обуздать и вытворять дикие трюки на потеху своего самолюбия, так что желающих приобрести автомобиль всегда хватало в избытке. Но до 1982 года британские покупатели были обделены возможностью покупки дорожной версии раллийного чемпиона.
Почему?
Доподлинно неизвестно, но только в 1982 году появился Audi quattro с правым рулем. На момент покупки, стоимость автомобиля была соизмерима с Porsche 911 Carrera. Еще были золотые времена, когда Porsche еще были самостоятельным брендом, не входящим в конгломерат VAG.
Доподлинно неизвестно, но только в 1982 году появился Audi quattro с правым рулем. На момент покупки, стоимость автомобиля была соизмерима с Porsche 911 Carrera. Еще были золотые времена, когда Porsche еще были самостоятельным брендом, не входящим в конгломерат VAG.
А ведь в этом году будет ровно 40 как Audi Quattro был представлен на всеобщее обозрение. И, будучи одним их символов, мощных автомобилей 80-х годов, quattro даже в этом жалком состоянии вызывает интерес и выглядит актуально.
Помните стоимость оценки аукционного дома в 10.000 фунтов?
Так вот на этом же аукционе, пару лет назад была продана более современная модель 1991 года 20v RR quattro, которая ушла за 65.000 фунтов! Но это был топовый автомобиль с пробегом в 75.000 миль, в отличном состоянии, к тому же 1 из 50 последних произведенных автомобилей для продажи.
Так вот на этом же аукционе, пару лет назад была продана более современная модель 1991 года 20v RR quattro, которая ушла за 65.000 фунтов! Но это был топовый автомобиль с пробегом в 75.000 миль, в отличном состоянии, к тому же 1 из 50 последних произведенных автомобилей для продажи.
Надеюсь, что после торгов, автомобиль сможет попасть на дороги общего пользования! Ведь восстановление модели quattro не должно быть слишком сложным, с точки зрения поиска запчастей, которые без проблем можно найти, причем некоторые даже новыми.
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