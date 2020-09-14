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В продаже Audi quattro 1985 года, который 25 лет простоял в обычном сарае на ферме

В продаже Audi quattro 1985 года, который 25 лет простоял в обычном сарае на ферме (23 фото)

Автор:
14 сентября 2020 08:50
Сообщество : Автомир
Метки: audi   audi quattro   barn find   quattro   авто   находка   олдтаймер   ретро авто   
160
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Еще одна интересная находка — Audi quattro 10v модель 1985 года, которую продадут на аукционе классических автомобилей. По воле случая, этот красавец провел более четверти века подвешенным в воздухе, но уверен, что скоро все изменится и появится как минимум новый владелец и решение, что будет с автомобилем дальше!

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Метки: audi   audi quattro   barn find   quattro   авто   находка   олдтаймер   ретро авто   
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1  комментарий
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Шурман Час назад
У меня была такая 20 лет назад . Это была моя первая машина в Бельгии . Продал быстро потому что жрала как танк .
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