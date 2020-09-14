В продаже Audi quattro 1985 года, который 25 лет простоял в обычном сарае на ферме

Последний владелец приобрел машину в далеком 1993 году, и откатал на ней около 3.5 лет. По большей части эти были деловые поездки, так что не удивляйтесь, что на одометре высвечиваются 178.000 миль (примерно 270.000 км). Однако затем, он сменил работу и отпала необходимость в поездках. Продавать не хотелось, и он поставил ее в гараж.